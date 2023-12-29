الدول العربية في 2023.. تعزيز العمل المشترك ووقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) (توثيق) الكويت - 29 - 12 (كونا) -- شهدت الدول العربية خلال العام 2023 أحداثا بارزة على جميع الصعد تصدرها عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على الأراضي الفلسطينية خصوصا قطاع غزة في موازاة الاضطرابات في السودان والصومال واليمن علاوة على وقوع بعض الكوارث الطبيعية وأبرزها الزلزالان في سوريا والمغرب وإعصار (دانيال) في شرق ليبيا.

ووسط حرص دائم على تعزيز العمل العربي المشترك وحشد الجهود كافة وعلى وجه التحديد لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني واصلت دول عربية إطلاق مشاريع كبرى ذات مردود اقتصادي واستثماري واجتماعي مرتبطة برؤى الاقتصادية متوسطة المدى على طريق تحقيق التنمية المستدامة.

وترصد وكالة الأنباء الكويتية (كونا) فيما يلي أبرز الأحداث التي شهدتها الدول العربية خلال العام: الجامعة العربية 3 يناير: الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يدين بأشد العبارات اقتحام وزير الامن الداخلي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ايتمار بن غفير المسجد الأقصى وتدنيسه لحرمة المسجد.

6 يناير: الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيظ يرحب بالبيان المشترك الصادر عن رئيسي مجلس النواب والاعلى للدولة الليبيين بشأن الوثيقة الدستورية برعاية مصرية وذلك عقب مباحثاتهما بالقاهرة . 9 يناير : الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة تعلن اطلاق حزمة من الأنشطة الشبابية المشتركة بمختلف الدول العربية على مدار عام 2023 .

15 يناير : الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيظ ووزيرة خارجية الصين تشين غانغ يؤكدان التزامهما بتنفيذ مخرجات القمة العربية الصينية الأولى التي عقدت بالسعودية . 21 يناير : الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيظ يدين بأشد العبارات احراق احد المتطرفين المصحف الشريف في العاصمة السويدية (ستوكهولم). 26 يناير: جامعة الدول العربية تدين ما يجري في مدينة ومخيم جنين من مجزرة يواصل ارتكابها جيش الاحتلال الإسرائيلي بكل صنوف القتل والاستهداف الميداني والتدمير للممتلكات والمؤسسات العامة واستباحة المستشفيات . 6 فبراير: جامعة الدول العربية تعلن ان العمل جار لإعداد اتفاقية استثمار جديدة تعمل على توفير المناخ الاستثماري المناسب لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للدول العربية.

16 فبراير: جامعة الدول العربية تدين باشد العبارات إقرار الكنيست الإسرائيلي ما يسمى بقانون سحب الجنسية الجائر والعنصري الذي يشكل تصعيدا خطيرا وتطهيرا عرقيا ويعد جزءا من مشروع التهجير القسري الذي تنفذه إسرائيل في حق الفلسطينيين . 23 فبراير: جامعة الدول العربية تعلن ان مجلسها على مستوى المندوبين الدائمين وافق بالإجماع خلال دورته غير العادية على طلب فلسطين بتوفير الحماية الدولية ضد الانتهاكات الإسرائيلية . 6 مارس: انطلاق اعمال الدورة 159 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث مشروع جدول اعمال الدورة الوزارية .

8 مارس: انطلاق اعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته 159 بمقر الأمانة العامة بالقاهرة . 11 مارس: امين جامعة الدول العربية احمد أبو الغيظ يقول ان الاتفاق بين ايران والسعودية خطوة لمرحلة إيجابية في العلاقات الثنائية تسهم في تحقيق الاستقرار إقليميا . 14 مارس: جامعة الدول العربية تدين قرار مصادقة الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على مشروع قانون "فك الارتباط " الذي يقضي بإخلاء اربع مستوطنات في الضفة الغربية تمهيدا لاستيطانها .

22 مارس: جامعة الدول العربية تعلن نجاح تجربة توطين زراعة القمح في موريتانيا من خلال دعم المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (اكساد ) لاستزراع ما يقارب من 60 هكتارا من أراضيها بسلالة قمح (اكساد 901 ) . 22 مارس: الجامعة العربية تجدد نداءها بتسليط مزيد من الضوء والاهتمام بالوضع المائي العربي الذي تشهد مؤشراته "تدهورا مقلقا". 22 مارس: جامعة الدول العربية ترحب بالاتفاق بين الأطراف اليمينة بشأن الافراج عن الاسرى والمختطفين.

26 مارس: جامعة الدول العربية توقع مع الأمم المتحدة برنامج اطار العمل الإقليمي للدول العربية 2023-2028 للوقاية والحد من اخطار المخدرات على المجتمع العربي . 5 ابريل : الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تعلن عن اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مصر لمناقشة التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى . 6 ابريل : جامعة الدول العربية تدين استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للرياضة والمرافق والبنية التحتية الرياضية الفلسطينية وذلك بالتزامن مع التصعيد الممنهج للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للحكومة اليمينية المتطرفة الحالية وتدعو (فيفا ) للتدخل. 19 ابريل: الأمين العام للجامعة العربية احمد أبو الغيظ يوجه "نداء إنسانيا" الى القوات المسلحة والدعم السريع في السودان بوقف إطلاق النار في أيام عيد الفطر المبارك. 19 ابريل: الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي يوجهان نداء مشتركا لوقف إطلاق النار في السودان فورا. 19 ابريل: الجامعة العربية تعلن تخصيص جائزة التميز الإعلامي العربي لتشجيع الكفاءات والنهوض بالخدمات الإعلامية في الدول الأعضاء لهذا العام 2023 للاعمال الإبداعية المكتوبة والاذاعية التلفزيونية والرقمية المتعلقة بالاعلام البيئي. 20 ابريل: الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيظ يناشد كافة الأطراف في السودان اعلان وقف اطلاق النار في أيام عيد الفطر السعيد.

23 ابريل : جامعة الدول العربية تدين الاعتداء الهمجي والتدنيس والتخريب المتعمد من سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد مصلى (باب الرحمة) بالمسجد الأقصى . 4 مايو : مصدر دبلوماسي عربي مسؤول يعلن عن عقد دورتين غير عاديتين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري لبحث ملفي سوريا والسودان. 7 مايو : امين عام جامعة الدول العربية احمد أبو الغيظ يؤكد مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة العربية ومنظماتها الإقليمية على المستويات كافة سواء القمة العربية او وزراء الخارجية او المندوبين الدائمين وغيرها. 7 مايو : الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيظ يدين الاستيلاء على مقر المنظمة العربية للتنمية الزراعية في العاصمة السودانية الخرطوم من قبل قوات تابعة للدعم السريع وتحويله الى ثكنة عسكرية. 7 مايو : مجلس جامعة الدول العربية يقرر على مستوى وزراء الخارجية استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها. 4 يوليو : جامعة الدول العربية تدعو الى تحرك عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بجميع اشكالها على الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له . 4 يوليو : انطلاق اعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بناء على طلب فلسطين لبحث الحراك العربي لمواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين. 5 يوليو : جامعة الدول العربية تعلن اطلاق استراتيجية خاصة للشباب والسلام والامن خلال العام الحالي لضمان تفاعل الشباب وتعزيز امكاناتهم وتوسيع نطاق دورهم ومشاركاتهم في قضايا مجتمعهم. 26 يوليو : الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط يرحب بالنجاح في بدء عملية تفريغ ناقلة النفط (صافر) في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن . 26 يوليو : جامعة الدول العربية توقع مذكرة تفاهم مع فيتنام لتعزيز الشراكة والتعاون الثنائي معها في المجالات الاقتصادية والصناعية والثقافية والسياحية وعقد اجتماعات دورية رفيعة المستوى للتشاور بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك . 27 يوليو : جامعة الدول العربية تعلن تسليم نسخة من مرافعتها المكتوبة الى محكمة العدل الدولية وذلك في اطار " القضية المتعلقة بإصدار فتوى قانونية حول طبيعة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية واثاره والتبعات القانونية المترتبة عليه" . 13 أغسطس : الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط يرحب باستكمال المرحلة الطارئة من انقاذ الناقلة صافر قبالة السواحل اليمنية بما حال دون وقوع كارثة بيئية وإنسانية . 20 أغسطس : جامعة الدول العربية تعلن انضمام سلطنة عمان الى الميثاق العربي لحقوق الانسان ليصبح عدد الدول الأطراف في الميثاق 18 دولة عضوا.

21 أغسطس : جامعة الدول العربية تطالب المجتمع الدولي" بالتدخل الفوري " لوقف الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال تجاه القدس والمسجد الأقصى المبارك ومنع أي محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم للمسجد الأقصى المبارك . 24 أغسطس : الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط يرحب بقرار قمة ( بريكس ) بشأن انضمام ثلاث دول عربية (مصر والسعودية والإمارات) الى هذا التجمع معتبرا ان هذا الانضمام يعكس تأثيرا عربيا متزايدا في القرار الدولي .

24 أغسطس : البرلمان العربي يشيد بانضمام ثلاث دول عربية الى تجمع "بريكس" هي مصر والسعودية والإمارات مما يؤكد ثقة التجمع في الاقتصاديات العربية ويعزز العلاقات الوثيقة بين دول التجمع والعالم العربي.

29 أغسطس : الجامعة العربية تعلن ان وزراء الشؤون الاجتماعية العرب اطلقوا قافلة مساعدات إنسانية واجتماعية للشعب السوداني في اطار مواصلة الجهود للتخفيف من الاثار الإنسانية والاجتماعية للصراع المسلح الذي تشهده البلاد.

3 سبتمبر: مسؤولو جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الافريقي والسعودية يعقدون الاجتماع التحضيري الثالث للقمة العربية الافريقية الخامسة في الرياض.

5 سبتمبر: انطلاق اعمال الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري (للحوار السياسي العربي الياباني) بمقر الجامعة على مستوى وزراء الخارجية من الجانبين العربي والياباني برئاسة مصر واليابان وذلك لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

5 سبتمبر : الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي يوقعان مذكرة تفاهم بين الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي ( بيكا ) والصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الافريقية التابع للجامعة بهدف تقديم المساعدات الإنمائية والتنمية للدول الافريقية.

21 سبتمبر: الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط يؤكد ان حكومة الاحتلال الإسرائيلي تفوض بممارستها المتطرفة حل الدولتين وترسخ واقع (الابارتهايد) لملايين الفلسطينيين. 26 سبتمبر: الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط يدعو الى تفعيل آلية تمويل عربية تضمن تدفق رؤوس الأموال بشكل دائم وتشجع الاستثمار في المشروعات المستدامة بهدف رفع القدرات العربية في مجالات الطاقة النظيفة والزراعة الذكية المستدامة. 1 أكتوبر: أمين عام جامعة الدول العربية احمد أبو الغيط يدعو الدول الأعضاء الى تسريع إجراءات تفعيل اتفاقيتي انشاء السوق المشتركة للكهرباء بعد اعتمادها في القمة العربية القادمة.

14 أكتوبر: الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط يؤكد رفض الجامعة القاطع لأي شكل من اشكال ترحيل السكان الفلسطينيين قسرا من شمال قطاع غزة الى جنوبه او عقابهم جماعيا على نحو ينتهك القانون الدولي الإنساني بكل فجاجة.

14 أكتوبر: اعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي تبدأ في دور الانعقاد الرابع بكامل هيئته لمناقشة عدد من القضايا في مقدمتها سبل التحرك البرلماني والشعبي العربي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتعزيز التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني.

17 أكتوبر : جامعة الدول العربية تعلن تنكيس الاعلام لمدة ثلاثة أيام حدادا على سقوط المئات من الشهداء والجرحى في المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى (المعمداني) في غزة.

19 أكتوبر: الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط ووزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي يؤكدان ضرورة فتح الممرات الإنسانية لادخال المساعدات لسكان قطاع غزة وحمايتهم بشكل كامل.

25 أكتوبر: الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط يرفض التهجير القصري لاهل غزة.

26 أكتوبر: جامعة الدول العربية تؤكد ان هناك " قوى دولية ترفض وقف اطلاق النار وتصر على منح الكيان الإسرائيلي المحتل رخصة لتدمير قطاع غزة واستهداف المدنيين تحت مسمى حق الدفاع عن النفس".

30 أكتوبر: جامعة الدول العربية تعلن انها تلقت طلبا رسميا من فلسطين والسعودية لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى " القمة " في 11 نوفمبر في الرياض لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة.

8 نوفمبر: اللجنة الفرعية لذوي العلاقة المعنية بتحقيق التنمية المستدامة بالدول العربية المؤثرة بالنزاعات تعقد اجتماعا طارئا بمقر الجامعة العربية بالقاهرة وذلك من اجل دعم قطاع غزة.

11 نوفمبر: الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط يقول ان الاحتلال الإسرائيلي قتل حتى الان اكثر من 11 الف مدني 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال.

16 نوفمبر: البرلمان العربي يرحب بصدور قرار من مجلس الامن باعتماد هدنة إنسانية في غزة تستمر أياما عدة لإغاثة المدنيين وإنقاذ الأطفال .

16 نوفمبر: جامعة الدول العربية ووزارة التضامن الاجتماعي المصرية تدشنان قافلة مساعدات إنسانية اغاثية مقدمة من مجلسي وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية العرب الى قطاع غزة عبر الهلال الأحمر المصري .

22 نوفمبر: اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية - الإسلامية المشتركة ترحب باتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة مشددة على ضرورة البناء عليها وصولا الى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار في اسرع وقت .

29 نوفمبر: المندوبون الدائمون بجامعة الدول العربية يعقدون اجتماعا تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لجرائم ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

9 ديسمبر: (البرلمان العربي) يعلن مشاركته بوفد كبير في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية التي ستعقد في الفترة من ( 10-12 ) ديسمبر تلبية لدعوة تلقاها من (الهيئة الوطنية للانتخابات) في مصر.

14 ديسمبر: اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة 2030 بالمنطقة العربية تعقد اجتماعها ال 14 برئاسة اليمن لمناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بالتنمية المستدامة ومنها سبل القضاء على الجوع . 20 ديسمبر: جامعة الدول العربية تعلن انه تم خلال اعمال الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي - الروسي في مدينة (مراكش) بالمغرب اعتماد وثيقتين اولهما الإعلان المشترك وخطة العمل المشتركة للفترة (2024 - 2026 ). 20 ديسمبر: انطلاق اعمال الدورة الـ43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب برئاسة مصر خلفا لقطر.

السودان 1 يناير: قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان يجدد تعهده بخروج المؤسسة العسكرية من العمل السياسي بصورة نهائية والعمل على حماية الانتقال الديمقراطي.

5 يناير : القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الاطاري في السودان تعلن اطلاق المرحلة الثانية من العملية السياسية على ان تبدأ بمؤتمر تفكيك " النظام البائد".

9 يناير : الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف يرحب بانطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان وما تم من إجراءات لترتيب أولويات هذه العملية وتنفيذ إجراءات تهيئة المناخ وبناء الثقة بين كافة الأطراف.

9 يناير : رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) يجددان التعهد بانسحاب الجيش من السياسة وتسليم قيادة المرحلة القادمة للمدنيين بموجب الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين المكونين العسكري والمدني.

20 يناير: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان (أوتشا) تعلن قتل 991 شخصا ونزوح 310 الاف اخرين في اعمال عنف قبلي وقعت في مناطق واسعة بالسودان خلال عام 2022.

8 فبراير: المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان روبرت فيرويدز يؤكد الدعم الكامل لـ (الاتفاق الاطاري) والجهود الجارية لتوسيع المشاركة لتشكيل حكومة بقيادة مدنية.

15 فبراير: تحالف قوى اعلان الحرية والتغيير في السودان يعلن عن توصله لمقترح اعلان سياسي مع ثلاثة تنظيمات رافضة لعملية التسوية السياسية بين المدنيين والعسكريين.

4 مارس: نائب رئيس مجلس السيادة في السودان محمد حمدان دقلو يدعو المجتمع الدولي لحشد الدعم المالي والفني للمساعدة في اكمال تنفيذ بنود اتفاقية السلام. 11 مارس: الجيش في السودان يجدد التزامه بالاتفاق الاطاري بين المدنيين والعسكريين الذي يهدف لاعادة المرحلة الانتقالية الى مسارها. 12 مارس : مجلس السيادة الانتقالي في السودان يعلن "تشكيل لجنة امنية مشتركة" لمتابعة الأوضاع في البلاد وذلك بعد لقاء جمع بين قائد الجيش وقائد قوات الدعم السريع. 16 مارس: (تحالف قوى الحرية والتغيير) في السودان يعلن التوقيع على الاتفاق النهائي وتشكيل الحكومة الانتقالية خلال شهر رمضان. 25 مارس: المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف يعلن إتمام صياغة مسودة الاتفاق النهائي لحل الازمة في البلاد تمهيدا لتسليمها الى الأطراف المدنية والعسكرية المنخرطة في العملية السياسية. 26 مارس: رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان وقائد الجيش عبدالفتاح البرهان يقول انه سيتم ادراج جيش البلاد تحت قيادة حكومة مدنية جديدة. 27 مارس: المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف يعلن تسليم اللجنة المكلفة المسودة الأولية للاتفاق السياسي النهائي للأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق.

8 يوليو : تواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالخرطوم ومناطق أخرى فيما قتل اكثر من 20 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في غرب ام درمان اثناء الاشتباكات .



13 يوليو: القادة المشاركون في قمة دول جوار السودان يدعون الى التوصل الى حل سياسي للصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع واطلاق حوار لبدء عملية سياسية شاملة تلبي طموحات الشعب السوداني . 13 يوليو: مجلس السيادة الانتقالي في السودان يرحب بمخرجات قمة دول جوار السودان التي عقدت بالقاهرة. 15 يوليو: مقتل 4 مدنيين واصابة أربعة اخرين في هجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف مشفى السلاح الطبي في مدينة (ام درمان ) غرب العاصمة . 16 يوليو: الجيش السوداني يعلن مقتل خمسة اشخاص واصابة 22 اخرين اغلبهم من المدنيين في هجوم جديد شنته طائرة مسيرة استهدف مستشفى (السلاح الطبي ) في مدينة (ام درمان ) غرب العاصمة الخرطوم متهما قوات الدعم السريع بالمسؤولية عنه . 19 يوليو: الجيش السوداني يتهم قوات الدعم السريع بقتل 14 مدنيا واصابة 15 اخرين في هجوم بطائرة مسيرة جنوب العاصمة الخرطوم . 20 يوليو: الجيش في السودان يعلن تدمير عدة تجمعات لقوات الدعم السريع تمركزت حول مدينة (الأبيض ) جنوب غرب العاصمة وفي مناطق أخرى بالخرطوم . 22 يوليو: مقتل 20 مدنيا واصابة 45 اخرين في اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة (نيالا ) غرب السودان . 23 يوليو: مقتل تسعة اشخاص من بينهم اربعة عسكريين في تحطم طائرة في بورتسودان فيما دخل القتال بين الجيش والدعم السريع يومه ال 100 . 27 يوليو: الجيش السوداني يعلن ان وفده المشارك في محادثات جدة السعودية عاد الى السودان للتشاور.

7 أغسطس: مصرع خمسة اشخاص واصابة عدد اخر بجروح في معارك عنيفة اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم . 22 أغسطس: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان (أوتشا ) يقول ان 50 الف شخص نزحوا من مدينة نيالا غرب السودان بعد تصاعد الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع . 4 سبتمبر: رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح برهان يختتم زيارة الى ( جوبا ) عاصمة دولة جنوب السودان استغرقت يوما واحدا تطرقت للجهود التي تبذلها دولة جنوب السودان لمعالجة الازمة في السودان ومستقبل المبادرات الأخرى . 7 سبتمبر: قائد الجيش في السودان عبدالفتاح البرهان بصفته رئيس مجلس السيادة الانتقالي يصدر مرسومين دستوريين احدهما يقضي بحل قوات الدعم السريع والآخر بإلغاء ( قانون الدعم السريع ) لعام 2017 . 9 سبتمبر: قائد الجيش في السودان عبدالفتاح البرهان يعلن " عدم القبول بسلام يعيد الأوضاع الى ما قبل اندلاع الحرب " .

10 سبتمبر : نقابة أطباء السودان تعلن مقتل 43 شخصا وإصابة اكثر من 55 اخرين في قصف جوي لسوق جنوبي العاصمة الخرطوم . 11 سبتمبر : رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان يبحث مع الرئيس الارتيري اسياس افورقي المبادرات المطروحة بشأن معالجة الازمة السودانية وكيفية توحيدها للخروج برؤية موحدة تحقق السلام والاستقرار قي البلاد . 22 سبتمبر : قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي) يعلن استعداد قواته "لوقف اطلاق النار " وبدء محادثات سياسية ترمي الى تشكيل "حكومة مدنية". 25 سبتمبر : نقابة أطباء السودان تحذر من تدهور الوضع الصحي في جنوب شرق البلاد بعد انتشار كارثي لحمى الضنك . 28 سبتمبر : مقتل تسعة مدنيين واصابة العشرات اثر قصف مدفعي في شمال العاصمة السودانية استهدف موقفا للمواصلات فيما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1000 إصابة بحمى الضنك . 6 أكتوبر: اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع جنوب شرق العاصمة السودانية تتسبب في موجات نزوح واسعة فيما أعلنت منظمة أطباء بلا حدود مقتل 11 واصابة 90 اخرين في شمال ام درمان جراء القصف.

7 أكتوبر : مقتل واصابة مالا يقل عن 40 شخص في جنوب العاصمة السودانية جراء القصف المدفعي من قبل (قوات الدعم السريع).

8 أكتوبر : مقتل أربعة اشخاص واصابة اكثر من 16 اخرين اثر تجدد الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان فيما انخفضت إيرادات الدولة الى اقل من الثلث ما يضاعف عجز موازنة العام الجاري.

9 أكتوبر: السودان يعلن استئناف علاقاته الدبلوماسية مع ايران بعد قطيعة استمرت سبعة أعوام.

10 أكتوبر : مقتل أربعة اشخاص واصابة اكثر من 20 اخرين اثر قصف مدفعي استهدف مستشفى رئيسيا بمدينة ام درمان غرب العاصمة السودانية .

20 أكتوبر: الأمم المتحدة تعلن وصول 44 شاحنة محملة بامدادات إغاثة الى إقليمي (كردفان ) و (دارفور) في السودان بعدما تأخرت حركة الامدادات لمدة ستة أسابيع متتالية بسبب انعدام الامن .

25 أكتوبر: الجيش السوداني يعلن قبول دعوة السعودية والولايات المتحدة لاستئناف التفاوض مع قوات الدعم السريع بجدة لإنهاء الحرب فيما اعلن الدعم السريع وصول فريقه التفاوضي الى مدينة جدة السعودية.

4 نوفمبر : قوات الدعم السريع بالسودان تعلن سيطرتها على الفرقة الـ15 مشاة بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور فيما قتل 12 شخصا وأصيب اخرون جراء قصف في العاصمة الخرطوم .

8 نوفمبر : وقوع معارك عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية وسط تبادل للقصف المدفعي استهدف المنطقة العسكرية التابعة للجيش شمال ام درمان .

16 نوفمبر : حركات مسلحة موقعة على اتفاق جوبا تعلن خروجها عن الحياد ومشاركتها في العمليات العسكرية بجانب الجيش الحكومي في السودان .

20 نوفمبر : قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على قاعدة الجيش السوداني في منطقة (جبل الاولياء) جنوبي الخرطوم وبثت مقاطع مصورة لقادة ميدانيين في منطقة (الخزان) الاستراتيجية .

الأردن: 5 يناير: وفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق الدكتور عبدالسلام المجالي.

6 يناير: الأردن والولايات المتحدة يؤكدان الاستمرار في جهودهما المشتركة لإعادة اطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية على أساس حل الدولتين . 11 يناير: الجيش الأردني يعلن عن ارسال فريق لاجراء فحوصات لتحديد هويات 15 رفات عثر عليها شمال مدينة القدس المحتلة. 17 يناير: وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية تستدعي السفير الإسرائيلي لدى عمان الى مقر الوزارة احتجاجا على اقدام أحد افراد شرطة الاحتلال الإسرائيلي على اعتراض طريق السفير الأردني لدى إسرائيل غسان المجالي اثناء دخوله المسجد الأقصى.

25 يناير: الحكومة الأردنية تبذل جهودا حثيثة للحصول على ثلاثة مليارات دولار لتمويل مشروع (الناقل الوطني) لتحلية مياه البحر الأحمر وتوفير مياه الشرب لسكان المملكة. 6 فبراير: مرصد الزلزال الأردني يسجل ست هزات ارتدادية جراء الزلزال القوي الذي ضرب جنوب تركيا وخلف عشرات القتلى. 8 فبراير: مرصد الزلازل الأردني يسجل هزة أرضية بقوة 3ر4 درجات على مقياس ريختر ضربت منطقة الحدود اللبنانية - السورية. 8 فبراير: الأردن يعلن تسيير طائرتي إغاثة الى سوريا وتركيا لمساعدة ضحايا الزلزال المدمر شمالي سوريا وجنوبي تركيا. 9 فبراير: الحكومة الأردنية تعلن تسيير قافله برية تتكون من سبع قاطرات تحمل المواد الطبية والغذائية والاغاثية وهي الأولى الى المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا. 10 فبراير: الحكومة الأردنية تعلن ان الجيش الأردني يجهز مستشفى ميدانيا عسكريا تنقله أربع طائرات ليقام في قرية (بازارتشيش) في مقاطعة (قهرمان مرش) التركية لتقديم العون لمتضرري الزلزال الذي ضرب المنطقة.

20 فبراير: مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي يعلن عن تقديم دعم بقيمة سبعة ملايين يورو (5ر7 ملايين دولار) للقوات المسلحة الأردنية. 20 فبراير: مرصد الزلازل الأردني يسجل هزة أرضية بقوة 4ر6 درجات على مقياس ريختر ضربت شمال مدينة (اللاذقية) السورية. 26 فبراير: الأردن والامارات ومصر والبحرين توقع 12 اتفاقية في قطاعات الزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية وإدارة النفايات بقيمة اجمالية تبلغ نحو ملياري دولار.

5 مارس: العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يؤكد ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية ووقف أي إجراءات أحادية الجانب تزعزع الاستقرار وتفوض فرص تحقيق السلام. 20 مارس: وزارة الخارجية الأردنية تستدعي السفير الإسرائيلي لدى عمان اثر استخدام وزير المالية الإسرائيلي خلال مشاركته في فعالية في باريس خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة. 1 ابريل: مرصد الزلازل الأردني يعلن ان زلزالين بقوة 2ر3 درجات و2ر2 درجة على مقياس ريختر ضربا شمال البحر الميت. 4 ابريل: الحكومة الأردنية تعلن إتمام عملية اصدار سندات (يورو بوند) في الأسواق العالمية بنجاح بقيمة 250ر1 مليار دولار تستحق في يناير 2029. 8 ابريل: السلطات الأردنية تعلن ان صاروخا انفجر في الهواء في منطقة وادي عقربا المحاذية للحدود السورية دون أي ضرر بالأرواح والممتلكات.



27 أبريل: السلطات الأردنية تعلن انها سيرت سبع طائرات عسكرية الى مطار (بورتسودان الدولي) حيث نقلت 576 شخصا بينهم 423 اردنيا و153 اخرين من 26 دولة فروا من الصراع المسلح التي تشهده السودان. 1 مايو: انطلاق اجتماع عمان التشاوري بمشاركة وزراء خارجية خمس دول عربية للوصول الى حل سياسي للازمة السورية. 7 مايو: رئيس مجلس النواب الأردني احمد الصفدي يعلن رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان بطلب من نيابة محكمة امن الدولة تمهيدا لمحاكمته بتهمة تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية مع فلسطين. 1 يونيو: الاردن يحتفل بعقد قران ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله على الانسة رجوة السيف في (قصر زهران) بالعاصمة عمان بحضور كويتي وعربي واجنبي رفيع المستوى.

10 يونيو: الاردن ومصر يوقعان اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز في البلدين بما يتيح للجانب المصري استغلال وحدة التخزين والتغيير العائمة في (ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال) في مدينة (العقبة) الاردنية المطلة على البحر الاحمر. 16 يونيو: الجيش الاردني يعلن اسقاط طائرة مسيرة محملة بأسلحة قادمة من الاراضي السورية. 20 يونيو: الجيش الأردني يعلن مصرع رائد طيار في تحطم مروحية عسكرية من طراز (كوبرا) اثناء رحلة تدريبية. 6 يوليو : الحكومتان الأردنية والعمانية توقعان 5 مذكرات تفاهم تؤطر التعاون المشترك بين البلدين. 10 يوليو : الحكومتان الأردنية والجزائرية توقعان 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم تؤطر التعاون المشترك في مختلف المجالات . 16 يوليو : الحكومة الأردنية توقع مع البنك الدولي اتفاقية تمويل مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن بقيمة 250 مليون دولار منها 200 مليون دولار على شكل قرض ميسر و50 مليون دولار على شكل منحة. 21 يوليو: وزارة الخارجية الأردنية تستدعي القائم بالأعمال في السفارة السويدية في عمان لنقل رسالة احتجاج "شديدة اللهجة" اثر السماح لمتطرف بالاعتداء مجددا على المصحف الشريف في ستوكهولم تحت حماية الشرطة. 26 يوليو : انطلاق فعاليات مهرجان (جرش) في دورته السابعة والثلاثين بمشاركة 343 فعالية فنية تقام على مدى 11 يوما في مدينة جرش الأردنية الاثرية. 27 يوليو : وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي يقول ان بلاده تجاوزت طاقتها الاستيعابية في استضافة اللاجئين وتوفير العيش الكريم لهم محذرا من تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين في الأردن. 7 أغسطس: الحكومتان الأردنية والمصرية توقعان 12 اتفاقية في مجالات رسم السياسات الاقتصادية والمالية والبيئة والاعلام والثقافة والتدريب والضمان الاجتماعي والصحة والاوقاف ضمن اطار تعزيز التعاون المشترك. 16 أغسطس : القوات المسلحة الأردنية تسقط طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة من نوع (تي ان تي) قادمة من الأراضي السورية. 1 سبتمبر: وزارة المالية الأردنية تعلن ارتفاع اجمالي الدين العام على الأردن حتى نهاية يونيو الماضي الى 695ر39 مليار دينار اردني ( نحو 56 مليار دولار) الذي يشكل ما نسبته 1ر114 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي .

3 سبتمبر: وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي يعلن توقيع الأردن واليابان اتفاقيتين لدعم بلاده بقيمة 106 ملايين دولار. 7 سبتمبر : وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي يقول ان بلاده لن تكون قادرة على استقبال المزيد من اللاجئين السوريين اذا لم تنته الازمة في سوريا واذا ما أدى تفاقمها الى موجات لجوء عديدة. 7 سبتمبر: الحكومة الأردنية تدين قيام بابوا غينيا الجديدة بفتح سفارة لها بالقدس في خطوة " تعد خرقا صارخا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية" . 14 سبتمبر : وزارة الخارجية الأردنية تعلن تسيير طائرة تحمل على متنها فريقا للبحث والإنقاذ من اجل المشاركة في جهود انقاذ المحاصرين من جراء السيول والفيضانات في ليبيا بالإضافة الى مساعدات اغاثية لوجستية وطبية . 21 سبتمبر : انطلاق فعاليات (معرض عمان الدولي للكتاب) في العاصمة الأردنية.

26 سبتمبر : السلطات الأردنية تعلن اسقاط طائرتين مسيرتين محملتين بمادة ( الكريستال ) المخدرة قادمتين من الأراضي السورية . 26 سبتمبر : صدور مرسوم ملكي اردني بالموافقة على اجراء تعديل سابع على حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة التي تشكلت في أكتوبر 2020 خلفا لحكومة عمر الرزاز . 4 أكتوبر : وزارة الخارجية الأردنية تسلم سفارة الاحتلال الإسرائيلي في عمان مذكرة احتجاج رسمية بشأن الاقتحامات الأخيرة للمسجد الأقصى وفرض قيود على دخول المصلين إليه.

10 أكتوبر: العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يوجه حكومة بلاده بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة وذلك عن طريق (معبر رفح) "بالتنسيق الكامل والمسبق مع الجانب المصري".

11 أكتوبر: النائب احمد الصفدي يفوز للمرة الثانية على التوالي برئاسة مجلس النواب الأردني في انتخابات الدورة العادية للمجلس التي افتتحها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

12 أكتوبر : وصول طائرة اردنية الى مطار (العريش) الدولي المصري لتسليم مساعدات إنسانية وادوية تحملها على متنها الى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قطاع غزة.

14 أكتوبر: الديوان الملكي الأردني يعلن عن بدء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني جولة اوربية لحشد موقف دولي لوقف الحرب على قطاع غزة.

17 أكتوبر : الديوان المكي الأردني يعلن عن استضافة الأردن قمة رباعية تضم الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث التطورات الخطرة في قطاع غزة وتداعياتها على المنطقة وضمان ادخال المساعدات الإنسانية والاغاثية .

26 أكتوبر : وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الأردني عزمي محافظة في العاصمة الارنية عمان يدشن رابطة الطبيبات العربية بمشاركة وفود طبية عربية.

1 نوفمبر : الأردن يعلن بدء عملية اجلاء رعاياه من قطاع غزة من خلال معبر رفح البري بالتنسيق مع السلطات المصرية ليتم نقلهم الى المملكة بأقرب وقت ممكن.

2 نوفمبر : السلطات الأردنية تعلن انها اعترضت طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية .

4 نوفمبر: وزارة الخارجية الأردنية تعلن عن اجتماع يعقد في العاصمة عمان ويضم وزراء خارجية الأردن والامارات والسعودية وقطر ومصر بالإضافة الى امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ لبحث الوضع في غزة قبل ان يعقدوا اجتماعا مع وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن.

12 نوفمبر : الجيش الأردني يعلن ان طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي قامت بانزال مساعدات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني في غزة وان عملية الانزال جاءت بالتعاون مع الامارات العربية ودولة.

15 نوفمبر : إصابة سبعة من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة أصيبوا بجروح في قصف شنه الاحتلال الإسرائيلي على مدخل قسم الطوارئ في المستشفى .

15 نوفمبر : الجيش الأردني يبدأ تحقيقا رسميا للوقوف على تفاصيل القصف الإسرائيلي على المستشفى الميداني الأردني في غزة.

20 نوفمبر : ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله يشرف من مدينة ( العريش ) المصرية على عملية تجهيز وارسال ( المستشفى الميداني الأردني الخاص 2 ) الى مدينة ( خان يونس ) جنوبي قطاع غزة بسعة 41 سرير .

12 ديسمبر : الحكومة الأردنية توقع مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية اتفاقية منحة أمريكية سنوية لدعم الموازنة بقيمة 1ر845 مليون دولار .

لبنان 10 يناير: الاتحاد الأوروبي يعلن اطلاق مبادرتين جديدتين بقيمة 25 مليون يورو ما يقارب (8ر26 مليون دولار) لدعم الفئات المعوزة في لبنان والقضاء على انعدام الامن الغذائي فيه. 19 يناير: رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يعلن ارجاء جلسة النواب المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لعدم توفر النصاب الدستوري المطلوب من دون تحديد موعد للجلسة المقبلة. 23 يناير : المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار يستأنف تحقيقاته في القضية المتوقفة منذ 13 شهرا حيث قام بالادعاء على ثمانية اشخاص جدد فيما اخلى سبيل خمسة موقوفين في الملف. 24 يناير : عدد من المواطنين يقدمون على قطع الطرق في بعض مناطق العاصمة بيروت وخارجها احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية . 25 يناير : المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات يصدر قرارا قضى باطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت من دون استثناء ومنعهم من السفر . 29 يناير : لبنان يوقع اتفاقيتين لاستكشاف وإنتاج الطاقة والغاز في مياهه الإقليمية مع شركة ( قطر للطاقة ) لتنضم مع شركة (توتال انرجيز ) الفرنسية وشركة (ايني ) الإيطالية . 29 يناير : العملة اللبنانية تشهد انهيارا متسارعا في قيمتها لتسجل مزيدا من التراجع امام الدولار الأمريكي ما أدى الى ارتفاع متزايد في أسعار جميع السلع من الغذائية الى الاستهلاكية مرورا بأسعار المحروقات التي باتت مرتبطة بقيمة الدولار بشكل كبير . (يتبع)