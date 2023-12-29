الدول العربية في 2023.. تعزيز العمل المشترك ووقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

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- Kuwait News Agency (KUNA)) (توثيق) الكويت - 29 - 12 (كونا) -- شهدت الدول العربية خلال العام 2023 أحداثا بارزة على جميع الصعد تصدرها عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على الأراضي الفلسطينية خصوصا قطاع غزة في موازاة الاضطرابات في السودان والصومال واليمن علاوة على وقوع بعض الكوارث الطبيعية وأبرزها الزلزالان في سوريا والمغرب وإعصار (دانيال) في شرق ليبيا.
ووسط حرص دائم على تعزيز العمل العربي المشترك وحشد الجهود كافة وعلى وجه التحديد لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني واصلت دول عربية إطلاق مشاريع كبرى ذات مردود اقتصادي واستثماري واجتماعي مرتبطة برؤى الاقتصادية متوسطة المدى على طريق تحقيق التنمية المستدامة.
وترصد وكالة الأنباء الكويتية (كونا) فيما يلي أبرز الأحداث التي شهدتها الدول العربية خلال العام: الجامعة العربية 3 يناير: الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يدين بأشد العبارات اقتحام وزير الامن الداخلي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ايتمار بن غفير المسجد الأقصى وتدنيسه لحرمة المسجد.
6 يناير: الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيظ يرحب بالبيان المشترك الصادر عن رئيسي مجلس النواب والاعلى للدولة الليبيين بشأن الوثيقة الدستورية برعاية مصرية وذلك عقب مباحثاتهما بالقاهرة . 9 يناير : الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة تعلن اطلاق حزمة من الأنشطة الشبابية المشتركة بمختلف الدول العربية على مدار عام 2023 .
15 يناير : الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيظ ووزيرة خارجية الصين تشين غانغ يؤكدان التزامهما بتنفيذ مخرجات القمة العربية الصينية الأولى التي عقدت بالسعودية . 21 يناير : الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيظ يدين بأشد العبارات احراق احد المتطرفين المصحف الشريف في العاصمة السويدية (ستوكهولم). 26 يناير: جامعة الدول العربية تدين ما يجري في مدينة ومخيم جنين من مجزرة يواصل ارتكابها جيش الاحتلال الإسرائيلي بكل صنوف القتل والاستهداف الميداني والتدمير للممتلكات والمؤسسات العامة واستباحة المستشفيات . 6 فبراير: جامعة الدول العربية تعلن ان العمل جار لإعداد اتفاقية استثمار جديدة تعمل على توفير المناخ الاستثماري المناسب لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للدول العربية.
16 فبراير: جامعة الدول العربية تدين باشد العبارات إقرار الكنيست الإسرائيلي ما يسمى بقانون سحب الجنسية الجائر والعنصري الذي يشكل تصعيدا خطيرا وتطهيرا عرقيا ويعد جزءا من مشروع التهجير القسري الذي تنفذه إسرائيل في حق الفلسطينيين . 23 فبراير: جامعة الدول العربية تعلن ان مجلسها على مستوى المندوبين الدائمين وافق بالإجماع خلال دورته غير العادية على طلب فلسطين بتوفير الحماية الدولية ضد الانتهاكات الإسرائيلية . 6 مارس: انطلاق اعمال الدورة 159 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث مشروع جدول اعمال الدورة الوزارية .
8 مارس: انطلاق اعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته 159 بمقر الأمانة العامة بالقاهرة . 11 مارس: امين جامعة الدول العربية احمد أبو الغيظ يقول ان الاتفاق بين ايران والسعودية خطوة لمرحلة إيجابية في العلاقات الثنائية تسهم في تحقيق الاستقرار إقليميا . 14 مارس: جامعة الدول العربية تدين قرار مصادقة الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على مشروع قانون "فك الارتباط " الذي يقضي بإخلاء اربع مستوطنات في الضفة الغربية تمهيدا لاستيطانها .
22 مارس: جامعة الدول العربية تعلن نجاح تجربة توطين زراعة القمح في موريتانيا من خلال دعم المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (اكساد ) لاستزراع ما يقارب من 60 هكتارا من أراضيها بسلالة قمح (اكساد 901 ) . 22 مارس: الجامعة العربية تجدد نداءها بتسليط مزيد من الضوء والاهتمام بالوضع المائي العربي الذي تشهد مؤشراته "تدهورا مقلقا". 22 مارس: جامعة الدول العربية ترحب بالاتفاق بين الأطراف اليمينة بشأن الافراج عن الاسرى والمختطفين.
26 مارس: جامعة الدول العربية توقع مع الأمم المتحدة برنامج اطار العمل الإقليمي للدول العربية 2023-2028 للوقاية والحد من اخطار المخدرات على المجتمع العربي . 5 ابريل : الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تعلن عن اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مصر لمناقشة التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى . 6 ابريل : جامعة الدول العربية تدين استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للرياضة والمرافق والبنية التحتية الرياضية الفلسطينية وذلك بالتزامن مع التصعيد الممنهج للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للحكومة اليمينية المتطرفة الحالية وتدعو (فيفا ) للتدخل. 19 ابريل: الأمين العام للجامعة العربية احمد أبو الغيظ يوجه "نداء إنسانيا" الى القوات المسلحة والدعم السريع في السودان بوقف إطلاق النار في أيام عيد الفطر المبارك. 19 ابريل: الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي يوجهان نداء مشتركا لوقف إطلاق النار في السودان فورا. 19 ابريل: الجامعة العربية تعلن تخصيص جائزة التميز الإعلامي العربي لتشجيع الكفاءات والنهوض بالخدمات الإعلامية في الدول الأعضاء لهذا العام 2023 للاعمال الإبداعية المكتوبة والاذاعية التلفزيونية والرقمية المتعلقة بالاعلام البيئي. 20 ابريل: الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيظ يناشد كافة الأطراف في السودان اعلان وقف اطلاق النار في أيام عيد الفطر السعيد.
23 ابريل : جامعة الدول العربية تدين الاعتداء الهمجي والتدنيس والتخريب المتعمد من سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد مصلى (باب الرحمة) بالمسجد الأقصى . 4 مايو : مصدر دبلوماسي عربي مسؤول يعلن عن عقد دورتين غير عاديتين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري لبحث ملفي سوريا والسودان. 7 مايو : امين عام جامعة الدول العربية احمد أبو الغيظ يؤكد مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة العربية ومنظماتها الإقليمية على المستويات كافة سواء القمة العربية او وزراء الخارجية او المندوبين الدائمين وغيرها. 7 مايو : الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيظ يدين الاستيلاء على مقر المنظمة العربية للتنمية الزراعية في العاصمة السودانية الخرطوم من قبل قوات تابعة للدعم السريع وتحويله الى ثكنة عسكرية. 7 مايو : مجلس جامعة الدول العربية يقرر على مستوى وزراء الخارجية استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها. 4 يوليو : جامعة الدول العربية تدعو الى تحرك عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بجميع اشكالها على الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له . 4 يوليو : انطلاق اعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بناء على طلب فلسطين لبحث الحراك العربي لمواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين. 5 يوليو : جامعة الدول العربية تعلن اطلاق استراتيجية خاصة للشباب والسلام والامن خلال العام الحالي لضمان تفاعل الشباب وتعزيز امكاناتهم وتوسيع نطاق دورهم ومشاركاتهم في قضايا مجتمعهم. 26 يوليو : الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط يرحب بالنجاح في بدء عملية تفريغ ناقلة النفط (صافر) في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن . 26 يوليو : جامعة الدول العربية توقع مذكرة تفاهم مع فيتنام لتعزيز الشراكة والتعاون الثنائي معها في المجالات الاقتصادية والصناعية والثقافية والسياحية وعقد اجتماعات دورية رفيعة المستوى للتشاور بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك . 27 يوليو : جامعة الدول العربية تعلن تسليم نسخة من مرافعتها المكتوبة الى محكمة العدل الدولية وذلك في اطار " القضية المتعلقة بإصدار فتوى قانونية حول طبيعة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية واثاره والتبعات القانونية المترتبة عليه" . 13 أغسطس : الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط يرحب باستكمال المرحلة الطارئة من انقاذ الناقلة صافر قبالة السواحل اليمنية بما حال دون وقوع كارثة بيئية وإنسانية . 20 أغسطس : جامعة الدول العربية تعلن انضمام سلطنة عمان الى الميثاق العربي لحقوق الانسان ليصبح عدد الدول الأطراف في الميثاق 18 دولة عضوا.
21 أغسطس : جامعة الدول العربية تطالب المجتمع الدولي" بالتدخل الفوري " لوقف الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال تجاه القدس والمسجد الأقصى المبارك ومنع أي محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم للمسجد الأقصى المبارك . 24 أغسطس : الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط يرحب بقرار قمة ( بريكس ) بشأن انضمام ثلاث دول عربية (مصر والسعودية والإمارات) الى هذا التجمع معتبرا ان هذا الانضمام يعكس تأثيرا عربيا متزايدا في القرار الدولي .
24 أغسطس : البرلمان العربي يشيد بانضمام ثلاث دول عربية الى تجمع "بريكس" هي مصر والسعودية والإمارات مما يؤكد ثقة التجمع في الاقتصاديات العربية ويعزز العلاقات الوثيقة بين دول التجمع والعالم العربي.
29 أغسطس : الجامعة العربية تعلن ان وزراء الشؤون الاجتماعية العرب اطلقوا قافلة مساعدات إنسانية واجتماعية للشعب السوداني في اطار مواصلة الجهود للتخفيف من الاثار الإنسانية والاجتماعية للصراع المسلح الذي تشهده البلاد.
3 سبتمبر: مسؤولو جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الافريقي والسعودية يعقدون الاجتماع التحضيري الثالث للقمة العربية الافريقية الخامسة في الرياض.
5 سبتمبر: انطلاق اعمال الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري (للحوار السياسي العربي الياباني) بمقر الجامعة على مستوى وزراء الخارجية من الجانبين العربي والياباني برئاسة مصر واليابان وذلك لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
5 سبتمبر : الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي يوقعان مذكرة تفاهم بين الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي ( بيكا ) والصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الافريقية التابع للجامعة بهدف تقديم المساعدات الإنمائية والتنمية للدول الافريقية.
21 سبتمبر: الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط يؤكد ان حكومة الاحتلال الإسرائيلي تفوض بممارستها المتطرفة حل الدولتين وترسخ واقع (الابارتهايد) لملايين الفلسطينيين. 26 سبتمبر: الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط يدعو الى تفعيل آلية تمويل عربية تضمن تدفق رؤوس الأموال بشكل دائم وتشجع الاستثمار في المشروعات المستدامة بهدف رفع القدرات العربية في مجالات الطاقة النظيفة والزراعة الذكية المستدامة. 1 أكتوبر: أمين عام جامعة الدول العربية احمد أبو الغيط يدعو الدول الأعضاء الى تسريع إجراءات تفعيل اتفاقيتي انشاء السوق المشتركة للكهرباء بعد اعتمادها في القمة العربية القادمة.
14 أكتوبر: الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط يؤكد رفض الجامعة القاطع لأي شكل من اشكال ترحيل السكان الفلسطينيين قسرا من شمال قطاع غزة الى جنوبه او عقابهم جماعيا على نحو ينتهك القانون الدولي الإنساني بكل فجاجة.
14 أكتوبر: اعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي تبدأ في دور الانعقاد الرابع بكامل هيئته لمناقشة عدد من القضايا في مقدمتها سبل التحرك البرلماني والشعبي العربي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتعزيز التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني.
17 أكتوبر : جامعة الدول العربية تعلن تنكيس الاعلام لمدة ثلاثة أيام حدادا على سقوط المئات من الشهداء والجرحى في المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى (المعمداني) في غزة.
19 أكتوبر: الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط ووزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي يؤكدان ضرورة فتح الممرات الإنسانية لادخال المساعدات لسكان قطاع غزة وحمايتهم بشكل كامل.
25 أكتوبر: الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط يرفض التهجير القصري لاهل غزة.
26 أكتوبر: جامعة الدول العربية تؤكد ان هناك " قوى دولية ترفض وقف اطلاق النار وتصر على منح الكيان الإسرائيلي المحتل رخصة لتدمير قطاع غزة واستهداف المدنيين تحت مسمى حق الدفاع عن النفس".
30 أكتوبر: جامعة الدول العربية تعلن انها تلقت طلبا رسميا من فلسطين والسعودية لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى " القمة " في 11 نوفمبر في الرياض لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة.
8 نوفمبر: اللجنة الفرعية لذوي العلاقة المعنية بتحقيق التنمية المستدامة بالدول العربية المؤثرة بالنزاعات تعقد اجتماعا طارئا بمقر الجامعة العربية بالقاهرة وذلك من اجل دعم قطاع غزة.
11 نوفمبر: الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط يقول ان الاحتلال الإسرائيلي قتل حتى الان اكثر من 11 الف مدني 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال.
16 نوفمبر: البرلمان العربي يرحب بصدور قرار من مجلس الامن باعتماد هدنة إنسانية في غزة تستمر أياما عدة لإغاثة المدنيين وإنقاذ الأطفال .
16 نوفمبر: جامعة الدول العربية ووزارة التضامن الاجتماعي المصرية تدشنان قافلة مساعدات إنسانية اغاثية مقدمة من مجلسي وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية العرب الى قطاع غزة عبر الهلال الأحمر المصري .
22 نوفمبر: اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية - الإسلامية المشتركة ترحب باتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة مشددة على ضرورة البناء عليها وصولا الى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار في اسرع وقت .
29 نوفمبر: المندوبون الدائمون بجامعة الدول العربية يعقدون اجتماعا تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لجرائم ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
9 ديسمبر: (البرلمان العربي) يعلن مشاركته بوفد كبير في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية التي ستعقد في الفترة من ( 10-12 ) ديسمبر تلبية لدعوة تلقاها من (الهيئة الوطنية للانتخابات) في مصر.
14 ديسمبر: اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة 2030 بالمنطقة العربية تعقد اجتماعها ال 14 برئاسة اليمن لمناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بالتنمية المستدامة ومنها سبل القضاء على الجوع . 20 ديسمبر: جامعة الدول العربية تعلن انه تم خلال اعمال الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي - الروسي في مدينة (مراكش) بالمغرب اعتماد وثيقتين اولهما الإعلان المشترك وخطة العمل المشتركة للفترة (2024 - 2026 ). 20 ديسمبر: انطلاق اعمال الدورة الـ43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب برئاسة مصر خلفا لقطر.
السودان 1 يناير: قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان يجدد تعهده بخروج المؤسسة العسكرية من العمل السياسي بصورة نهائية والعمل على حماية الانتقال الديمقراطي.
5 يناير : القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الاطاري في السودان تعلن اطلاق المرحلة الثانية من العملية السياسية على ان تبدأ بمؤتمر تفكيك " النظام البائد".
9 يناير : الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف يرحب بانطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان وما تم من إجراءات لترتيب أولويات هذه العملية وتنفيذ إجراءات تهيئة المناخ وبناء الثقة بين كافة الأطراف.
9 يناير : رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) يجددان التعهد بانسحاب الجيش من السياسة وتسليم قيادة المرحلة القادمة للمدنيين بموجب الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين المكونين العسكري والمدني.
20 يناير: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان (أوتشا) تعلن قتل 991 شخصا ونزوح 310 الاف اخرين في اعمال عنف قبلي وقعت في مناطق واسعة بالسودان خلال عام 2022.
8 فبراير: المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان روبرت فيرويدز يؤكد الدعم الكامل لـ (الاتفاق الاطاري) والجهود الجارية لتوسيع المشاركة لتشكيل حكومة بقيادة مدنية.
15 فبراير: تحالف قوى اعلان الحرية والتغيير في السودان يعلن عن توصله لمقترح اعلان سياسي مع ثلاثة تنظيمات رافضة لعملية التسوية السياسية بين المدنيين والعسكريين.
4 مارس: نائب رئيس مجلس السيادة في السودان محمد حمدان دقلو يدعو المجتمع الدولي لحشد الدعم المالي والفني للمساعدة في اكمال تنفيذ بنود اتفاقية السلام. 11 مارس: الجيش في السودان يجدد التزامه بالاتفاق الاطاري بين المدنيين والعسكريين الذي يهدف لاعادة المرحلة الانتقالية الى مسارها. 12 مارس : مجلس السيادة الانتقالي في السودان يعلن "تشكيل لجنة امنية مشتركة" لمتابعة الأوضاع في البلاد وذلك بعد لقاء جمع بين قائد الجيش وقائد قوات الدعم السريع. 16 مارس: (تحالف قوى الحرية والتغيير) في السودان يعلن التوقيع على الاتفاق النهائي وتشكيل الحكومة الانتقالية خلال شهر رمضان. 25 مارس: المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف يعلن إتمام صياغة مسودة الاتفاق النهائي لحل الازمة في البلاد تمهيدا لتسليمها الى الأطراف المدنية والعسكرية المنخرطة في العملية السياسية. 26 مارس: رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان وقائد الجيش عبدالفتاح البرهان يقول انه سيتم ادراج جيش البلاد تحت قيادة حكومة مدنية جديدة. 27 مارس: المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف يعلن تسليم اللجنة المكلفة المسودة الأولية للاتفاق السياسي النهائي للأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق.
8 يوليو : تواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالخرطوم ومناطق أخرى فيما قتل اكثر من 20 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في غرب ام درمان اثناء الاشتباكات .
13 يوليو: القادة المشاركون في قمة دول جوار السودان يدعون الى التوصل الى حل سياسي للصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع واطلاق حوار لبدء عملية سياسية شاملة تلبي طموحات الشعب السوداني . 13 يوليو: مجلس السيادة الانتقالي في السودان يرحب بمخرجات قمة دول جوار السودان التي عقدت بالقاهرة. 15 يوليو: مقتل 4 مدنيين واصابة أربعة اخرين في هجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف مشفى السلاح الطبي في مدينة (ام درمان ) غرب العاصمة . 16 يوليو: الجيش السوداني يعلن مقتل خمسة اشخاص واصابة 22 اخرين اغلبهم من المدنيين في هجوم جديد شنته طائرة مسيرة استهدف مستشفى (السلاح الطبي ) في مدينة (ام درمان ) غرب العاصمة الخرطوم متهما قوات الدعم السريع بالمسؤولية عنه . 19 يوليو: الجيش السوداني يتهم قوات الدعم السريع بقتل 14 مدنيا واصابة 15 اخرين في هجوم بطائرة مسيرة جنوب العاصمة الخرطوم . 20 يوليو: الجيش في السودان يعلن تدمير عدة تجمعات لقوات الدعم السريع تمركزت حول مدينة (الأبيض ) جنوب غرب العاصمة وفي مناطق أخرى بالخرطوم . 22 يوليو: مقتل 20 مدنيا واصابة 45 اخرين في اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة (نيالا ) غرب السودان . 23 يوليو: مقتل تسعة اشخاص من بينهم اربعة عسكريين في تحطم طائرة في بورتسودان فيما دخل القتال بين الجيش والدعم السريع يومه ال 100 . 27 يوليو: الجيش السوداني يعلن ان وفده المشارك في محادثات جدة السعودية عاد الى السودان للتشاور.
7 أغسطس: مصرع خمسة اشخاص واصابة عدد اخر بجروح في معارك عنيفة اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم . 22 أغسطس: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان (أوتشا ) يقول ان 50 الف شخص نزحوا من مدينة نيالا غرب السودان بعد تصاعد الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع . 4 سبتمبر: رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح برهان يختتم زيارة الى ( جوبا ) عاصمة دولة جنوب السودان استغرقت يوما واحدا تطرقت للجهود التي تبذلها دولة جنوب السودان لمعالجة الازمة في السودان ومستقبل المبادرات الأخرى . 7 سبتمبر: قائد الجيش في السودان عبدالفتاح البرهان بصفته رئيس مجلس السيادة الانتقالي يصدر مرسومين دستوريين احدهما يقضي بحل قوات الدعم السريع والآخر بإلغاء ( قانون الدعم السريع ) لعام 2017 . 9 سبتمبر: قائد الجيش في السودان عبدالفتاح البرهان يعلن " عدم القبول بسلام يعيد الأوضاع الى ما قبل اندلاع الحرب " .
10 سبتمبر : نقابة أطباء السودان تعلن مقتل 43 شخصا وإصابة اكثر من 55 اخرين في قصف جوي لسوق جنوبي العاصمة الخرطوم . 11 سبتمبر : رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان يبحث مع الرئيس الارتيري اسياس افورقي المبادرات المطروحة بشأن معالجة الازمة السودانية وكيفية توحيدها للخروج برؤية موحدة تحقق السلام والاستقرار قي البلاد . 22 سبتمبر : قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي) يعلن استعداد قواته "لوقف اطلاق النار " وبدء محادثات سياسية ترمي الى تشكيل "حكومة مدنية". 25 سبتمبر : نقابة أطباء السودان تحذر من تدهور الوضع الصحي في جنوب شرق البلاد بعد انتشار كارثي لحمى الضنك . 28 سبتمبر : مقتل تسعة مدنيين واصابة العشرات اثر قصف مدفعي في شمال العاصمة السودانية استهدف موقفا للمواصلات فيما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1000 إصابة بحمى الضنك . 6 أكتوبر: اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع جنوب شرق العاصمة السودانية تتسبب في موجات نزوح واسعة فيما أعلنت منظمة أطباء بلا حدود مقتل 11 واصابة 90 اخرين في شمال ام درمان جراء القصف.
7 أكتوبر : مقتل واصابة مالا يقل عن 40 شخص في جنوب العاصمة السودانية جراء القصف المدفعي من قبل (قوات الدعم السريع).
8 أكتوبر : مقتل أربعة اشخاص واصابة اكثر من 16 اخرين اثر تجدد الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان فيما انخفضت إيرادات الدولة الى اقل من الثلث ما يضاعف عجز موازنة العام الجاري.
9 أكتوبر: السودان يعلن استئناف علاقاته الدبلوماسية مع ايران بعد قطيعة استمرت سبعة أعوام.
10 أكتوبر : مقتل أربعة اشخاص واصابة اكثر من 20 اخرين اثر قصف مدفعي استهدف مستشفى رئيسيا بمدينة ام درمان غرب العاصمة السودانية .
20 أكتوبر: الأمم المتحدة تعلن وصول 44 شاحنة محملة بامدادات إغاثة الى إقليمي (كردفان ) و (دارفور) في السودان بعدما تأخرت حركة الامدادات لمدة ستة أسابيع متتالية بسبب انعدام الامن .
25 أكتوبر: الجيش السوداني يعلن قبول دعوة السعودية والولايات المتحدة لاستئناف التفاوض مع قوات الدعم السريع بجدة لإنهاء الحرب فيما اعلن الدعم السريع وصول فريقه التفاوضي الى مدينة جدة السعودية.
4 نوفمبر : قوات الدعم السريع بالسودان تعلن سيطرتها على الفرقة الـ15 مشاة بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور فيما قتل 12 شخصا وأصيب اخرون جراء قصف في العاصمة الخرطوم .
8 نوفمبر : وقوع معارك عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية وسط تبادل للقصف المدفعي استهدف المنطقة العسكرية التابعة للجيش شمال ام درمان .
16 نوفمبر : حركات مسلحة موقعة على اتفاق جوبا تعلن خروجها عن الحياد ومشاركتها في العمليات العسكرية بجانب الجيش الحكومي في السودان .
20 نوفمبر : قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على قاعدة الجيش السوداني في منطقة (جبل الاولياء) جنوبي الخرطوم وبثت مقاطع مصورة لقادة ميدانيين في منطقة (الخزان) الاستراتيجية .
الأردن: 5 يناير: وفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق الدكتور عبدالسلام المجالي.
6 يناير: الأردن والولايات المتحدة يؤكدان الاستمرار في جهودهما المشتركة لإعادة اطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية على أساس حل الدولتين . 11 يناير: الجيش الأردني يعلن عن ارسال فريق لاجراء فحوصات لتحديد هويات 15 رفات عثر عليها شمال مدينة القدس المحتلة. 17 يناير: وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية تستدعي السفير الإسرائيلي لدى عمان الى مقر الوزارة احتجاجا على اقدام أحد افراد شرطة الاحتلال الإسرائيلي على اعتراض طريق السفير الأردني لدى إسرائيل غسان المجالي اثناء دخوله المسجد الأقصى.
25 يناير: الحكومة الأردنية تبذل جهودا حثيثة للحصول على ثلاثة مليارات دولار لتمويل مشروع (الناقل الوطني) لتحلية مياه البحر الأحمر وتوفير مياه الشرب لسكان المملكة. 6 فبراير: مرصد الزلزال الأردني يسجل ست هزات ارتدادية جراء الزلزال القوي الذي ضرب جنوب تركيا وخلف عشرات القتلى. 8 فبراير: مرصد الزلازل الأردني يسجل هزة أرضية بقوة 3ر4 درجات على مقياس ريختر ضربت منطقة الحدود اللبنانية - السورية. 8 فبراير: الأردن يعلن تسيير طائرتي إغاثة الى سوريا وتركيا لمساعدة ضحايا الزلزال المدمر شمالي سوريا وجنوبي تركيا. 9 فبراير: الحكومة الأردنية تعلن تسيير قافله برية تتكون من سبع قاطرات تحمل المواد الطبية والغذائية والاغاثية وهي الأولى الى المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا. 10 فبراير: الحكومة الأردنية تعلن ان الجيش الأردني يجهز مستشفى ميدانيا عسكريا تنقله أربع طائرات ليقام في قرية (بازارتشيش) في مقاطعة (قهرمان مرش) التركية لتقديم العون لمتضرري الزلزال الذي ضرب المنطقة.
20 فبراير: مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي يعلن عن تقديم دعم بقيمة سبعة ملايين يورو (5ر7 ملايين دولار) للقوات المسلحة الأردنية. 20 فبراير: مرصد الزلازل الأردني يسجل هزة أرضية بقوة 4ر6 درجات على مقياس ريختر ضربت شمال مدينة (اللاذقية) السورية. 26 فبراير: الأردن والامارات ومصر والبحرين توقع 12 اتفاقية في قطاعات الزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية وإدارة النفايات بقيمة اجمالية تبلغ نحو ملياري دولار.
5 مارس: العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يؤكد ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية ووقف أي إجراءات أحادية الجانب تزعزع الاستقرار وتفوض فرص تحقيق السلام. 20 مارس: وزارة الخارجية الأردنية تستدعي السفير الإسرائيلي لدى عمان اثر استخدام وزير المالية الإسرائيلي خلال مشاركته في فعالية في باريس خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة. 1 ابريل: مرصد الزلازل الأردني يعلن ان زلزالين بقوة 2ر3 درجات و2ر2 درجة على مقياس ريختر ضربا شمال البحر الميت. 4 ابريل: الحكومة الأردنية تعلن إتمام عملية اصدار سندات (يورو بوند) في الأسواق العالمية بنجاح بقيمة 250ر1 مليار دولار تستحق في يناير 2029. 8 ابريل: السلطات الأردنية تعلن ان صاروخا انفجر في الهواء في منطقة وادي عقربا المحاذية للحدود السورية دون أي ضرر بالأرواح والممتلكات.
27 أبريل: السلطات الأردنية تعلن انها سيرت سبع طائرات عسكرية الى مطار (بورتسودان الدولي) حيث نقلت 576 شخصا بينهم 423 اردنيا و153 اخرين من 26 دولة فروا من الصراع المسلح التي تشهده السودان. 1 مايو: انطلاق اجتماع عمان التشاوري بمشاركة وزراء خارجية خمس دول عربية للوصول الى حل سياسي للازمة السورية. 7 مايو: رئيس مجلس النواب الأردني احمد الصفدي يعلن رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان بطلب من نيابة محكمة امن الدولة تمهيدا لمحاكمته بتهمة تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية مع فلسطين. 1 يونيو: الاردن يحتفل بعقد قران ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله على الانسة رجوة السيف في (قصر زهران) بالعاصمة عمان بحضور كويتي وعربي واجنبي رفيع المستوى.
10 يونيو: الاردن ومصر يوقعان اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز في البلدين بما يتيح للجانب المصري استغلال وحدة التخزين والتغيير العائمة في (ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال) في مدينة (العقبة) الاردنية المطلة على البحر الاحمر. 16 يونيو: الجيش الاردني يعلن اسقاط طائرة مسيرة محملة بأسلحة قادمة من الاراضي السورية. 20 يونيو: الجيش الأردني يعلن مصرع رائد طيار في تحطم مروحية عسكرية من طراز (كوبرا) اثناء رحلة تدريبية. 6 يوليو : الحكومتان الأردنية والعمانية توقعان 5 مذكرات تفاهم تؤطر التعاون المشترك بين البلدين. 10 يوليو : الحكومتان الأردنية والجزائرية توقعان 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم تؤطر التعاون المشترك في مختلف المجالات . 16 يوليو : الحكومة الأردنية توقع مع البنك الدولي اتفاقية تمويل مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن بقيمة 250 مليون دولار منها 200 مليون دولار على شكل قرض ميسر و50 مليون دولار على شكل منحة. 21 يوليو: وزارة الخارجية الأردنية تستدعي القائم بالأعمال في السفارة السويدية في عمان لنقل رسالة احتجاج "شديدة اللهجة" اثر السماح لمتطرف بالاعتداء مجددا على المصحف الشريف في ستوكهولم تحت حماية الشرطة. 26 يوليو : انطلاق فعاليات مهرجان (جرش) في دورته السابعة والثلاثين بمشاركة 343 فعالية فنية تقام على مدى 11 يوما في مدينة جرش الأردنية الاثرية. 27 يوليو : وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي يقول ان بلاده تجاوزت طاقتها الاستيعابية في استضافة اللاجئين وتوفير العيش الكريم لهم محذرا من تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين في الأردن. 7 أغسطس: الحكومتان الأردنية والمصرية توقعان 12 اتفاقية في مجالات رسم السياسات الاقتصادية والمالية والبيئة والاعلام والثقافة والتدريب والضمان الاجتماعي والصحة والاوقاف ضمن اطار تعزيز التعاون المشترك. 16 أغسطس : القوات المسلحة الأردنية تسقط طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة من نوع (تي ان تي) قادمة من الأراضي السورية. 1 سبتمبر: وزارة المالية الأردنية تعلن ارتفاع اجمالي الدين العام على الأردن حتى نهاية يونيو الماضي الى 695ر39 مليار دينار اردني ( نحو 56 مليار دولار) الذي يشكل ما نسبته 1ر114 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي .
3 سبتمبر: وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي يعلن توقيع الأردن واليابان اتفاقيتين لدعم بلاده بقيمة 106 ملايين دولار. 7 سبتمبر : وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي يقول ان بلاده لن تكون قادرة على استقبال المزيد من اللاجئين السوريين اذا لم تنته الازمة في سوريا واذا ما أدى تفاقمها الى موجات لجوء عديدة. 7 سبتمبر: الحكومة الأردنية تدين قيام بابوا غينيا الجديدة بفتح سفارة لها بالقدس في خطوة " تعد خرقا صارخا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية" . 14 سبتمبر : وزارة الخارجية الأردنية تعلن تسيير طائرة تحمل على متنها فريقا للبحث والإنقاذ من اجل المشاركة في جهود انقاذ المحاصرين من جراء السيول والفيضانات في ليبيا بالإضافة الى مساعدات اغاثية لوجستية وطبية . 21 سبتمبر : انطلاق فعاليات (معرض عمان الدولي للكتاب) في العاصمة الأردنية.
26 سبتمبر : السلطات الأردنية تعلن اسقاط طائرتين مسيرتين محملتين بمادة ( الكريستال ) المخدرة قادمتين من الأراضي السورية . 26 سبتمبر : صدور مرسوم ملكي اردني بالموافقة على اجراء تعديل سابع على حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة التي تشكلت في أكتوبر 2020 خلفا لحكومة عمر الرزاز . 4 أكتوبر : وزارة الخارجية الأردنية تسلم سفارة الاحتلال الإسرائيلي في عمان مذكرة احتجاج رسمية بشأن الاقتحامات الأخيرة للمسجد الأقصى وفرض قيود على دخول المصلين إليه.
10 أكتوبر: العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يوجه حكومة بلاده بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة وذلك عن طريق (معبر رفح) "بالتنسيق الكامل والمسبق مع الجانب المصري".
11 أكتوبر: النائب احمد الصفدي يفوز للمرة الثانية على التوالي برئاسة مجلس النواب الأردني في انتخابات الدورة العادية للمجلس التي افتتحها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
12 أكتوبر : وصول طائرة اردنية الى مطار (العريش) الدولي المصري لتسليم مساعدات إنسانية وادوية تحملها على متنها الى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قطاع غزة.
14 أكتوبر: الديوان الملكي الأردني يعلن عن بدء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني جولة اوربية لحشد موقف دولي لوقف الحرب على قطاع غزة.
17 أكتوبر : الديوان المكي الأردني يعلن عن استضافة الأردن قمة رباعية تضم الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث التطورات الخطرة في قطاع غزة وتداعياتها على المنطقة وضمان ادخال المساعدات الإنسانية والاغاثية .
26 أكتوبر : وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الأردني عزمي محافظة في العاصمة الارنية عمان يدشن رابطة الطبيبات العربية بمشاركة وفود طبية عربية.
1 نوفمبر : الأردن يعلن بدء عملية اجلاء رعاياه من قطاع غزة من خلال معبر رفح البري بالتنسيق مع السلطات المصرية ليتم نقلهم الى المملكة بأقرب وقت ممكن.
2 نوفمبر : السلطات الأردنية تعلن انها اعترضت طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية .
4 نوفمبر: وزارة الخارجية الأردنية تعلن عن اجتماع يعقد في العاصمة عمان ويضم وزراء خارجية الأردن والامارات والسعودية وقطر ومصر بالإضافة الى امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ لبحث الوضع في غزة قبل ان يعقدوا اجتماعا مع وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن.
12 نوفمبر : الجيش الأردني يعلن ان طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي قامت بانزال مساعدات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني في غزة وان عملية الانزال جاءت بالتعاون مع الامارات العربية ودولة.
15 نوفمبر : إصابة سبعة من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة أصيبوا بجروح في قصف شنه الاحتلال الإسرائيلي على مدخل قسم الطوارئ في المستشفى .
15 نوفمبر : الجيش الأردني يبدأ تحقيقا رسميا للوقوف على تفاصيل القصف الإسرائيلي على المستشفى الميداني الأردني في غزة.
20 نوفمبر : ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله يشرف من مدينة ( العريش ) المصرية على عملية تجهيز وارسال ( المستشفى الميداني الأردني الخاص 2 ) الى مدينة ( خان يونس ) جنوبي قطاع غزة بسعة 41 سرير .
12 ديسمبر : الحكومة الأردنية توقع مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية اتفاقية منحة أمريكية سنوية لدعم الموازنة بقيمة 1ر845 مليون دولار .
لبنان 10 يناير: الاتحاد الأوروبي يعلن اطلاق مبادرتين جديدتين بقيمة 25 مليون يورو ما يقارب (8ر26 مليون دولار) لدعم الفئات المعوزة في لبنان والقضاء على انعدام الامن الغذائي فيه. 19 يناير: رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يعلن ارجاء جلسة النواب المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لعدم توفر النصاب الدستوري المطلوب من دون تحديد موعد للجلسة المقبلة. 23 يناير : المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار يستأنف تحقيقاته في القضية المتوقفة منذ 13 شهرا حيث قام بالادعاء على ثمانية اشخاص جدد فيما اخلى سبيل خمسة موقوفين في الملف. 24 يناير : عدد من المواطنين يقدمون على قطع الطرق في بعض مناطق العاصمة بيروت وخارجها احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية . 25 يناير : المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات يصدر قرارا قضى باطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت من دون استثناء ومنعهم من السفر . 29 يناير : لبنان يوقع اتفاقيتين لاستكشاف وإنتاج الطاقة والغاز في مياهه الإقليمية مع شركة ( قطر للطاقة ) لتنضم مع شركة (توتال انرجيز ) الفرنسية وشركة (ايني ) الإيطالية . 29 يناير : العملة اللبنانية تشهد انهيارا متسارعا في قيمتها لتسجل مزيدا من التراجع امام الدولار الأمريكي ما أدى الى ارتفاع متزايد في أسعار جميع السلع من الغذائية الى الاستهلاكية مرورا بأسعار المحروقات التي باتت مرتبطة بقيمة الدولار بشكل كبير . (يتبع)
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