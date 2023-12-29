الدول العربية في 2023.. تعزيز العمل المشترك ووقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت -
6 فبراير: المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية اللبنانية يقول ان هزة أرضية ضربت في البحر بين لبنان وقبرص بلغت قوتها 8ر4 درجات على مقياس ريختر .
8 فبراير : المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية اللبنانية يعلن عن وقوع هزة أرضية بلغت قوتها 2ر4 درجات على مقياس ريختر على بعد خمسة كيلومترات من مدينة (الهرمل ) شمال شرق لبنان.
16 فبراير : مواطنون يقدمون على احراق فرعين لمصارف محلية في العاصمة بيروت احتجاجا على ارتفاع سعر الصرف وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد .
20 فبراير : (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية تذكر ان هزة أرضية "قوية " ضربت لبنان وشعر بها السكان في مختلف المناطق .
10 مارس: رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي يجدد التزام لبنان "بحماية أمنه وأمن الدول الشقيقة والصديقة وبمنع أي إساءة توجه إلى الإخوة الذين لم يتركوا لبنان يوما أو تصدير الممنوعات إليهم والإساءة إلى مجتمعاتهم وفي مقدمة هذه الدول المملكة العربية السعودية".
21 مارس : متظاهرون لبنانيون يقطعون عددا من الطرق احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية واستمرار تراجع قيمة العملة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية .
22 مارس : وسائل اعلام لبنانية رسمية تقول ان مواجهات وقعت بين مئات المتظاهرين اللبنانيين والقوى الأمنية امام السرايا الحكومي وعلى مداخل مجلس النواب في ساحة (رياض الصلح ) وسط العاصمة بيروت .
6 ابريل : الجيش اللبناني يعلن العثور على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ المعدة للاطلاق في قضاء صور جنوب لبنان .
6 ابريل : مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف عددا من البلدات في قضاء صور جنوب لبنان بعد اطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل .
7 ابريل : لبنان يتقدم بشكوى رسمية لمجلس الامن الدولي ضد قصف الاحتلال الإسرائيلي لجنوبي البلاد باعتباره خرقا فاضحا لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1701.
7 ابريل : جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف منطقة مفتوحة بجنوب لبنان بثلاث قذائف مدفعية دون وقوع إصابات.
14 ابريل : الداخلية اللبنانية تحبط عملية تهريب نحو 10 ملايين حبة (كبتاغون ) بشحنة كربون مطاطي متجهة من لبنان الى السنغال ومنها الى المملكة العربية السعودية .
17 ابريل : انفجار فنبلة في شمال لبنان يؤدي الى مقتل شخص وجرح اخر .
26 ابريل : حكومة تصريف الاعمال اللبنانية تعلن منع دخول السوريين الى الأراضي اللبنانية بالطرق غير الشرعية والتشدد في ملاحقة المخالفين منهم .
19 مايو : وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية بسام مولوي يؤكد تلقي بلاده مذكرة اعتقال من منظمة الشرطة الدولية (انتربول ) بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة .
20 مايو : رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي يعرب عن ترحيبه بقرار البحرين استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع بلاده .
20 مايو : قيادة الجيش اللبناني تعلن توقيف احد ابرز قادة تنظيم (القاعدة ) ومؤسسي خلاياه في لبنان.
23 مايو : وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية زياد المكاري يطلق فعاليات "بيروت عاصمة الاعلام العربي 2023 " بمشاركة حشد من الدبلوماسيين والإعلاميين .
30 مايو : الجيش اللبناني يعلن نجاحه بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية في تحرير مواطن سعودي خطف في بيروت منذ يومين .
6 يوليو : الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية تعلن انه تم تسجيل قصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على بعض مناطق جنوب لبنان .
7 يوليو : اطلاق نار على احد المساجد في بلدة (برالياس ) في منطقة (البقاع ) شرقي لبنان يؤدي الى سقوط قتيل وعدد من الجرحى .
13 يوليو : لبنان يعلن توقيع مشروع بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي يهدف الى تحسين الظروف المعيشية وقدرة المجتمعات المضيفة واللاجئين على الصمود .
17 يوليو : المجموعة الخماسية بشأن لبنان تؤكد في العاصمة القطرية الدوحة الحاجة الملحة لان تعجل القيادة اللبنانية باجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ضرورية من اجل مواطنيها .
20 يوليو : انطلاق فعاليات (بيروت عاصمة الشباب العربي 2023 ) بمشاركة 16 دولة ووزراء ومسؤولين من مختلف الدول العربية .
29 يوليو : الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية اللبنانية تذكر ان حالة من التوتر تسيطر على مخيم (عين الحلوة ) للاجئين الفلسطينيين في مدينة (صيدا ) الجنوبية عقب محاولة اغتيال احد الناشطين .
30 يوليو : الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام الرسمية تعلن مقتل القيادي في حركة فتح الفلسطينية ( أبو اشرف العرموشي ) وثلاثة من مرافقيه بعد تعرضهم لكمين مسلح في مخيم (عين الحلوة ) للاجئين الفلسطينيين في مدينة (صيدا ) جنوبي لبنان .
30 يوليو : مقتل شخص واصابة ستة اخرين بجروح جراء تجدد الاشتباكات في مخيم (عين الحلوة) للاجئين الفلسطينيين في مدينة (صيدا ) جنوب لبنان .
31 يوليو : النائب الأول لحاكم ( مصرف لبنان ) وسيم منصوري يؤكد عدم التوقيع على أي صرف لتمويل الحكومة اللبنانية خارج الاطار القانوني .
31 يوليو : تواصل الاشتباكات المسلحة بين بعض الفصائل الفلسطينية في مخيم (عين الحلوة ) للاجئين في مدينة (صيدا ) وتصاعد حدتها واصابة 11 منهم من بينها إصابة حرجة.
1 أغسطس : قيادة الجيش اللبناني تعلن توقيف مواطن سوري ينتمي الى ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش ) .
4 أغسطس : مدينة بيروت تشهد اعتصامات ومسيرات مواكبة للذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت المدمر في 4 أغسطس 2020 .
9 أغسطس: انقلاب شاحنة وتسجيل اطلاق نار في منطقة الكحالة في محافظة جبل لبنان وسقوط قتيلين وجريح.
12 أغسطس : قيادة الجيش اللبناني تعلن توقيف 134 شخصا غالبيتهم العظمى من السوريين لمحاولتهم التسلل عبر البحر بطريقة غير شرعية الى أوروبا .
18 أغسطس : وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا ) تعلق جميع خدماتها داخل مخيم ( عين الحلوة ) احتجاجا على استمرار وجود مسلحين في منشأتها بالمخيم .
22 أغسطس : شركة ( توتال انيرجيز ) الفرنسية وشريكتاها ( ايني ) و ( قطر للطاقة ) تعلن اطلاق أنشطة الاستكشاف عن النفط والغاز في الرقعة رقم (9) في لبنان خلال الأيام المقبلة .
23 أغسطس : تحطم طائرة مروحية تابعة للجيش اللبناني بمنطقة جبل لبنان يسفر عن مقتل جنديين واصابة ثالث .
25 أغسطس : المدير العام للامن اللبناني بالإنابة اللواء الياس البيسري يعلن توقيف "شبكة من شخصين " لديهما " ارتباطات مع العدو الإسرائيلي " في مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة بيروت .
25 أغسطس : حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري يؤكد عدم تغطية المصرف عجز الموازنة العامة للعام 2023 عبر اقراض الحكومة بالليرة اللبنانية او الدولار الأمريكي .
30 أغسطس : وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا ) تعلن عن سعيها للحصول على 5ر15 مليون دولار للاستجابة للاحتياجات الناتجة عن الاشتباكات المسلحة التي وقعت في مخيم (عين الحلوة ) للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان .
31 أغسطس : مجلس الامن الدولي يجدد تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل ) لولاية أخرى مدتها عام بناء على طلب من الحكومة اللبنانية .
31 أغسطس : لبنان يرحب بإصدار مجلس الامن الدولي قرارا بتمديد تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ( يونيفيل ) .
1 سبتمبر : الوكالة الوطنية الإعلامية تذكر ان نحو 111 قاضيا اعلنوا " التوقف القسري " عن العمل احتجاجا على الظروف المعيشية .
8 سبتمبر : المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا يقول ان الاشتباكات المسلحة المستمرة في مخيم (عين الحلوة) " والاستيلاء المستمر " على ثماني مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا ) يمنعان وصول ما يقرب من ستة الاف طفل الى مدارسهم وهم على اعتاب العام الدراسي.
9 سبتمبر : ( الوكالة الوطنية للاعلام ) اللبنانية الرسمية تقول ان الاشتباكات اشتدت في مخيم ( عين الحلوة ) وادت الى مقتل شخصين وجرح عدد اخر ليرتفع عدد القتلى الى أربعة وعدد الجرحى الى اكثر من 40.
9 سبتمبر : (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية الرسمية تقول ان شخصين قتلا فيما سقط عدد من الجرحى في تجدد للاشتباكات في مخيم (عين الحلوة) في مدينة (صيدا) جنوبي لبنان .
10 سبتمبر : الجيش اللبناني يعلن إصابة خمسة عسكريين جراء الاشتباكات الدائرة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة (صيدا جنوبي لبنان . (يتبع)
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