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الدول العربية في 2023.. تعزيز العمل المشترك ووقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

12/29/2023 4:20:10 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت -
6 فبراير: المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية اللبنانية يقول ان هزة أرضية ضربت في البحر بين لبنان وقبرص بلغت قوتها 8ر4 درجات على مقياس ريختر .
8 فبراير : المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية اللبنانية يعلن عن وقوع هزة أرضية بلغت قوتها 2ر4 درجات على مقياس ريختر على بعد خمسة كيلومترات من مدينة (الهرمل ) شمال شرق لبنان.
16 فبراير : مواطنون يقدمون على احراق فرعين لمصارف محلية في العاصمة بيروت احتجاجا على ارتفاع سعر الصرف وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد .
20 فبراير : (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية تذكر ان هزة أرضية "قوية " ضربت لبنان وشعر بها السكان في مختلف المناطق .
10 مارس: رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي يجدد التزام لبنان "بحماية أمنه وأمن الدول الشقيقة والصديقة وبمنع أي إساءة توجه إلى الإخوة الذين لم يتركوا لبنان يوما أو تصدير الممنوعات إليهم والإساءة إلى مجتمعاتهم وفي مقدمة هذه الدول المملكة العربية السعودية".
21 مارس : متظاهرون لبنانيون يقطعون عددا من الطرق احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية واستمرار تراجع قيمة العملة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية .
22 مارس : وسائل اعلام لبنانية رسمية تقول ان مواجهات وقعت بين مئات المتظاهرين اللبنانيين والقوى الأمنية امام السرايا الحكومي وعلى مداخل مجلس النواب في ساحة (رياض الصلح ) وسط العاصمة بيروت .
6 ابريل : الجيش اللبناني يعلن العثور على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ المعدة للاطلاق في قضاء صور جنوب لبنان .
6 ابريل : مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف عددا من البلدات في قضاء صور جنوب لبنان بعد اطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل .
7 ابريل : لبنان يتقدم بشكوى رسمية لمجلس الامن الدولي ضد قصف الاحتلال الإسرائيلي لجنوبي البلاد باعتباره خرقا فاضحا لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1701.
7 ابريل : جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف منطقة مفتوحة بجنوب لبنان بثلاث قذائف مدفعية دون وقوع إصابات.
14 ابريل : الداخلية اللبنانية تحبط عملية تهريب نحو 10 ملايين حبة (كبتاغون ) بشحنة كربون مطاطي متجهة من لبنان الى السنغال ومنها الى المملكة العربية السعودية .
17 ابريل : انفجار فنبلة في شمال لبنان يؤدي الى مقتل شخص وجرح اخر .
26 ابريل : حكومة تصريف الاعمال اللبنانية تعلن منع دخول السوريين الى الأراضي اللبنانية بالطرق غير الشرعية والتشدد في ملاحقة المخالفين منهم .
19 مايو : وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية بسام مولوي يؤكد تلقي بلاده مذكرة اعتقال من منظمة الشرطة الدولية (انتربول ) بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة .
20 مايو : رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي يعرب عن ترحيبه بقرار البحرين استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع بلاده .
20 مايو : قيادة الجيش اللبناني تعلن توقيف احد ابرز قادة تنظيم (القاعدة ) ومؤسسي خلاياه في لبنان.
23 مايو : وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية زياد المكاري يطلق فعاليات "بيروت عاصمة الاعلام العربي 2023 " بمشاركة حشد من الدبلوماسيين والإعلاميين .
30 مايو : الجيش اللبناني يعلن نجاحه بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية في تحرير مواطن سعودي خطف في بيروت منذ يومين .
6 يوليو : الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية تعلن انه تم تسجيل قصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على بعض مناطق جنوب لبنان .
7 يوليو : اطلاق نار على احد المساجد في بلدة (برالياس ) في منطقة (البقاع ) شرقي لبنان يؤدي الى سقوط قتيل وعدد من الجرحى .
13 يوليو : لبنان يعلن توقيع مشروع بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي يهدف الى تحسين الظروف المعيشية وقدرة المجتمعات المضيفة واللاجئين على الصمود .
17 يوليو : المجموعة الخماسية بشأن لبنان تؤكد في العاصمة القطرية الدوحة الحاجة الملحة لان تعجل القيادة اللبنانية باجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ضرورية من اجل مواطنيها .
20 يوليو : انطلاق فعاليات (بيروت عاصمة الشباب العربي 2023 ) بمشاركة 16 دولة ووزراء ومسؤولين من مختلف الدول العربية .
29 يوليو : الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية اللبنانية تذكر ان حالة من التوتر تسيطر على مخيم (عين الحلوة ) للاجئين الفلسطينيين في مدينة (صيدا ) الجنوبية عقب محاولة اغتيال احد الناشطين .
30 يوليو : الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام الرسمية تعلن مقتل القيادي في حركة فتح الفلسطينية ( أبو اشرف العرموشي ) وثلاثة من مرافقيه بعد تعرضهم لكمين مسلح في مخيم (عين الحلوة ) للاجئين الفلسطينيين في مدينة (صيدا ) جنوبي لبنان .
30 يوليو : مقتل شخص واصابة ستة اخرين بجروح جراء تجدد الاشتباكات في مخيم (عين الحلوة) للاجئين الفلسطينيين في مدينة (صيدا ) جنوب لبنان .
31 يوليو : النائب الأول لحاكم ( مصرف لبنان ) وسيم منصوري يؤكد عدم التوقيع على أي صرف لتمويل الحكومة اللبنانية خارج الاطار القانوني .
31 يوليو : تواصل الاشتباكات المسلحة بين بعض الفصائل الفلسطينية في مخيم (عين الحلوة ) للاجئين في مدينة (صيدا ) وتصاعد حدتها واصابة 11 منهم من بينها إصابة حرجة.
1 أغسطس : قيادة الجيش اللبناني تعلن توقيف مواطن سوري ينتمي الى ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش ) .
4 أغسطس : مدينة بيروت تشهد اعتصامات ومسيرات مواكبة للذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت المدمر في 4 أغسطس 2020 .
9 أغسطس: انقلاب شاحنة وتسجيل اطلاق نار في منطقة الكحالة في محافظة جبل لبنان وسقوط قتيلين وجريح.
12 أغسطس : قيادة الجيش اللبناني تعلن توقيف 134 شخصا غالبيتهم العظمى من السوريين لمحاولتهم التسلل عبر البحر بطريقة غير شرعية الى أوروبا .
18 أغسطس : وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا ) تعلق جميع خدماتها داخل مخيم ( عين الحلوة ) احتجاجا على استمرار وجود مسلحين في منشأتها بالمخيم .
22 أغسطس : شركة ( توتال انيرجيز ) الفرنسية وشريكتاها ( ايني ) و ( قطر للطاقة ) تعلن اطلاق أنشطة الاستكشاف عن النفط والغاز في الرقعة رقم (9) في لبنان خلال الأيام المقبلة .
23 أغسطس : تحطم طائرة مروحية تابعة للجيش اللبناني بمنطقة جبل لبنان يسفر عن مقتل جنديين واصابة ثالث .
25 أغسطس : المدير العام للامن اللبناني بالإنابة اللواء الياس البيسري يعلن توقيف "شبكة من شخصين " لديهما " ارتباطات مع العدو الإسرائيلي " في مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة بيروت .
25 أغسطس : حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري يؤكد عدم تغطية المصرف عجز الموازنة العامة للعام 2023 عبر اقراض الحكومة بالليرة اللبنانية او الدولار الأمريكي .
30 أغسطس : وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا ) تعلن عن سعيها للحصول على 5ر15 مليون دولار للاستجابة للاحتياجات الناتجة عن الاشتباكات المسلحة التي وقعت في مخيم (عين الحلوة ) للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان .
31 أغسطس : مجلس الامن الدولي يجدد تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل ) لولاية أخرى مدتها عام بناء على طلب من الحكومة اللبنانية .
31 أغسطس : لبنان يرحب بإصدار مجلس الامن الدولي قرارا بتمديد تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ( يونيفيل ) .
1 سبتمبر : الوكالة الوطنية الإعلامية تذكر ان نحو 111 قاضيا اعلنوا " التوقف القسري " عن العمل احتجاجا على الظروف المعيشية .
8 سبتمبر : المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا يقول ان الاشتباكات المسلحة المستمرة في مخيم (عين الحلوة) " والاستيلاء المستمر " على ثماني مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا ) يمنعان وصول ما يقرب من ستة الاف طفل الى مدارسهم وهم على اعتاب العام الدراسي.
9 سبتمبر : ( الوكالة الوطنية للاعلام ) اللبنانية الرسمية تقول ان الاشتباكات اشتدت في مخيم ( عين الحلوة ) وادت الى مقتل شخصين وجرح عدد اخر ليرتفع عدد القتلى الى أربعة وعدد الجرحى الى اكثر من 40.
9 سبتمبر : (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية الرسمية تقول ان شخصين قتلا فيما سقط عدد من الجرحى في تجدد للاشتباكات في مخيم (عين الحلوة) في مدينة (صيدا) جنوبي لبنان .
10 سبتمبر : الجيش اللبناني يعلن إصابة خمسة عسكريين جراء الاشتباكات الدائرة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة (صيدا جنوبي لبنان . (يتبع)





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