الدول العربية في 2023.. تعزيز العمل المشترك ووقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت -
11 سبتمبر: وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية زياد مكاري يؤكد ان اختيار ( بيروت عاصمة للاعلام العربي 2023 ) يعد فرصة امام الاشقاء العرب والاجيال الجديدة للتعرف على تاريخ لبنان الإعلامي والحضاري.
13 سبتمبر: تصاعد حدة الاشتباكات المسلحة في مخيم ( عين الحلوة ) للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان يؤدي الى ارتفاع عدد القتلى الى 14 منذ اندلاعها .
15 سبتمبر: انطلاق فعاليات سباق رالي لبنان الدولي ال 45 في اطار الجولة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات .
22 سبتمبر: رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي يدين الاعتداء الذي تعرضت له سفارة الولايات المتحدة في لبنان معربا عن رفضه " المطلق " التعرض للبعثات الدبلوماسية .
25 سبتمبر: قوى الامن الداخلي اللبنانية تعلن عن توقيف لبناني اعترف بقيامه باطلاق النار على السفارة الامريكية في منطقة عوكر .
27 سبتمبر: وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى ( اونروا ) تعلن اضطرارها لتأجيل بدء العام الدراسي في المدارس التابعة لها جنوبي لبنان بسبب احداث مخيم ( عين الحلوة ).
28 سبتمبر: إصابة 20 شخصا على الأقل بجروح خلال تظاهرة نظمها الاف اللبنانيين الأرمن امام سفارة أذربيجان في العاصمة بيروت .
6 أكتوبر: الجيش اللبناني يحبط عملية تهريب 124 مهاجرا عبر البحر بطريقة غير شرعية مقابل شاطئ مدين (طرابلس) شمالي لبنان .
6 أكتوبر: اندلاع حريق في سجن مدينة (زحلة ) للرجال في ( البقاع ) شرق بيروت وسقوط ثلاثة قتلى و16 جريحا اثر تمرد عددا من السجناء واقدامهم على اضرام النيران في داخل غرف السجن .
8 أكتوبر: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بالمدفعية مناطق في جنوب لبنان ردا على تعرض مواقع له في (مزارع شبعا ) و ( جبل الشيخ ) المحتلة للقصف من الداخل اللبناني.
9 أكتوبر: مقتل ثلاثة عناصر من حزب الله في القصف الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مواقع وقرى في جنوب لبنان .
9 أكتوبر: الجيش اللبناني يعلن تعرض مناطق حدودية بجنوبه الى قصف جوي ومدفعي من قبل قوات وجيش الاحتلال الإسرائيلي .
9 أكتوبر: دخول أربعة اشخاص تابعين لمجموعة " المقاومة " عند حدود بلدة ( الضهيرة) جنوبي لبنان واشتبكوا مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد اكتشافهم .
9 أكتوبر: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بالمدفعية مناطق حدودية في جنوب لبنان .
10 أكتوبر: جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف بالمدفعية مناطق حدودية جنوبي لبنان دون تسجيل إصابات بشرية.
11 أكتوبر: إصابة مدنيين اثنين في قصف مدفعي شنه العدو الإسرائيلي جنوبي البلاد فيما دوت صافرات الإنذار في مراكز قوة الأمم المتحدة (يونيفيل ) في البلدات التي يطالها القصف المعادي .
12 أكتوبر: رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي يشدد على دور الجيش اللبناني في حماية الامن والاستقرار وعلى التعاون الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة ( يونيفيل ) جنوبي لبنان.
13 أكتوبر: مقتل صحفي واصابة اخرين في قصف الاحتلال الإسرائيلي على بلدة ( علما الشعب ) جنوب لبنان.
13 أكتوبر: جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مناطق حدودية جنوبي لبنان حيث شهدت اطلاق ناري متبادلا بين " المقاومة والعدو الإسرائيلي " .
14 أكتوبر: مقتل شخصين جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة شبعا بجنوب لبنان .
14 أكتوبر: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بالمدفعية عددا من المناطق الحدودية جنوبي لبنان بعد قصف مواقع له في تلال كفر شوبا ومزارع شبعا المحتلة من الداخل اللبناني.
15 أكتوبر : جنوب لبنان يشهد تبادلا مكثفا لإطلاق النار في مناطق عدة على طول الخط الأزرق بين الأراضي اللبنانية ومناطق الاحتلال الإسرائيلي.
15 أكتوبر: (المقاومة الإسلامية في لبنان) تهاجم خمسة مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي .
15 أكتوبر : (المقاومة الإسلامية في لبنان): تستهدف مركزا لجيش الاحتلال الاسرائيلي في منطقة (شتولا) بالصواريخ الموجهة مما أدى الى وقوع قتلى وجرحى .
16 أكتوبر: تجدد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوبي لبنان .
16 أكتوبر: عناصر (المقاومة الإسلامية في لبنان) تستهدف كاميرات المراقبة في خمسة مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان.
17 أكتوبر: مقتل أربعة من عناصر (المقاومة الإسلامية في لبنان) في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.
17 أكتوبر: جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف الحدود اللبنانية في لقطاع الشرقي من جنوبي لبنان .
17 أكتوبر: مصرع شخصين اثر انهيار مبنى سكني بمنطقة (المنصورية) بجبل لبنان فيما مازال البحث جاريا عن ستة اخرين تحت الأنقاض.
18 أكتوبر: جيش الاحتلال الإسرائيلي يجدد قصفه المنطقة الحدودية في القطاع الغربي جنوبي لبنان .
19 أكتوبر: قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر تسعة مدنيين من بينهم ستة صحفيين في محيط بلدة حولا بجنوب لبنان ما أدى الى مقتل شخص وجرح اخر من المحاصرين .
19 أكتوبر: جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف بالمدفعية اطراف بلدة (ميس الجبل ) الحدودية جنوب لبنان.
19 أكتوبر: ارتفاع عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم في انهيار مبنى سكني منذ أيام الى ستة اشخاص .
20 أكتوبر: قيادة الجيش اللبناني تعلن العثور على 25 منصة اطلاق صواريخ جنوبي لبنان .
20 أكتوبر: طائرة مسيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف اطراف بلدة ( القليعة ) جنوبي لبنان بخمسة صواريخ واخترقت طائراته المقاتلة والاستطلاعية الأجواء فوق مدينة بيروت و ( صيدا ) وصولا الى (صور) جنوبي لبنان .
20 أكتوبر: (المقاومة) في لبنان تستهدف مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مزارع (شبعا) وتلال (كفر شوبا) المحتلة بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة.
21 أكتوبر: مقتل احد عناصر (المقاومة الإسلامية في لبنان) "أثناء قيامه بواجبه المقاوم في الجنوب" في الوقت الذي استهدفت فيه المقاومة مواقع عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان.
21 نوفمبر: الاتحاد العام للصحفيين العرب ينعي الصحفية اللبنانية فرح عمر والصحفي اللبناني المصور ربيع معماري اللذين لقيا حتفهما في قصف إسرائيلي على تجمع للإعلاميين الذين يغطون عدوان الاحتلال في جنوب لبنان.
21 أكتوبر: (يونيفيل) تواصل التزامها الكامل بمهمتها "باستعادة الاستقرار في جنوب لبنان وتبذل قصارى جهدها لمنع تصعيد الاعمال العدائية".
24 أكتوبر:(المقاومة الإسلامية في لبنان) تعلن سقوط ثلاثة من عناصرها خلال المواجهات لاتي جرت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود لبنان الجنوبية .
25 أكتوبر: الاحتلال الإسرائيلي يقصف مناطق حدودية بجنوبي لبنان بعد استهداف واقعه العسكرية من قبل عناصر (المقاومة الإسلامية في لبنان ) .
25 أكتوبر:(الوكالة الوطنية للاعلام ) تقول ان ستة عناصر من ( المقاومة الإسلامية في لبنان ) قتلوا خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود لبنان الجنوبية .
27 أكتوبر : (الوكالة الوطنية للاعلام ) اللبنانية تقول ان (المقاومة الإسلامية في لبنان) هاجمت موقع (الصدح) التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ الموجهة والأسلحة ودمرت أجزاء كبيرة من منشاته وتجهيزاته وأوقعت اصابات مؤكدة بين افراد حاميته.
28 أكتوبر: (الوكالة الوطنية للاعلام ) اللبنانية تقول ان القصف المدفعي لجيش الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الحدودية في الجنوب اللبناني أدى الى إصابة سور مقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) جنوبي لبنان.
28 أكتوبر: (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية تقول ان جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف عددا من المناطق الحدودية جنوبي لبنان بعشرات القذائف الفسفورية الحارقة .
28 أكتوبر : إصابة نقيب من العاملين في صفوف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل ) جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي للجنوب اللبناني .
29 أكتوبر : جيش الاحتلال الإسرائيلي يجدد عمليات القصف على عدد من القرى جنوبي لبنان ما أدى الى جرح شخصين فيما هاجمت ( المقاومة الإسلامية ) عددا من مواقعه شمال فلسطين المحتلة بالقذائف المباشرة .
29 أكتوبر : جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف عددا من المناطق جنوبي لبنان بالقذائف الحارقة .
30 أكتوبر : قيادة الجيش اللبناني تعلن العثور على 21 منصة اطلاق صواريخ نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة .
31 أكتوبر : لبنان يعلن عن تقديمه شكوى الى مجلس الامن الدولي ضد الاحتلال الإسرائيلي لاستخدامه مادة الفسفور الأبيض في القذائف التي يطلقها على الأراضي اللبنانية.
31 أكتوبر : (المقاومة الإسلامية في لبنان ) تهاجم عددا من مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي فلسطين المحتلة فيما قصف جيش الاحتلال بالطائرات المسيرة وبقذائف المدفعية القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق جنوبي لبنان . (يتبع)
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