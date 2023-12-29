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الدول العربية في 2023.. تعزيز العمل المشترك ووقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

12/29/2023 4:20:10 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت -
11 سبتمبر: وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية زياد مكاري يؤكد ان اختيار ( بيروت عاصمة للاعلام العربي 2023 ) يعد فرصة امام الاشقاء العرب والاجيال الجديدة للتعرف على تاريخ لبنان الإعلامي والحضاري.
13 سبتمبر: تصاعد حدة الاشتباكات المسلحة في مخيم ( عين الحلوة ) للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان يؤدي الى ارتفاع عدد القتلى الى 14 منذ اندلاعها .
15 سبتمبر: انطلاق فعاليات سباق رالي لبنان الدولي ال 45 في اطار الجولة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات .
22 سبتمبر: رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي يدين الاعتداء الذي تعرضت له سفارة الولايات المتحدة في لبنان معربا عن رفضه " المطلق " التعرض للبعثات الدبلوماسية .
25 سبتمبر: قوى الامن الداخلي اللبنانية تعلن عن توقيف لبناني اعترف بقيامه باطلاق النار على السفارة الامريكية في منطقة عوكر .
27 سبتمبر: وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى ( اونروا ) تعلن اضطرارها لتأجيل بدء العام الدراسي في المدارس التابعة لها جنوبي لبنان بسبب احداث مخيم ( عين الحلوة ).
28 سبتمبر: إصابة 20 شخصا على الأقل بجروح خلال تظاهرة نظمها الاف اللبنانيين الأرمن امام سفارة أذربيجان في العاصمة بيروت .
6 أكتوبر: الجيش اللبناني يحبط عملية تهريب 124 مهاجرا عبر البحر بطريقة غير شرعية مقابل شاطئ مدين (طرابلس) شمالي لبنان .
6 أكتوبر: اندلاع حريق في سجن مدينة (زحلة ) للرجال في ( البقاع ) شرق بيروت وسقوط ثلاثة قتلى و16 جريحا اثر تمرد عددا من السجناء واقدامهم على اضرام النيران في داخل غرف السجن .
8 أكتوبر: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بالمدفعية مناطق في جنوب لبنان ردا على تعرض مواقع له في (مزارع شبعا ) و ( جبل الشيخ ) المحتلة للقصف من الداخل اللبناني.
9 أكتوبر: مقتل ثلاثة عناصر من حزب الله في القصف الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مواقع وقرى في جنوب لبنان .
9 أكتوبر: الجيش اللبناني يعلن تعرض مناطق حدودية بجنوبه الى قصف جوي ومدفعي من قبل قوات وجيش الاحتلال الإسرائيلي .
9 أكتوبر: دخول أربعة اشخاص تابعين لمجموعة " المقاومة " عند حدود بلدة ( الضهيرة) جنوبي لبنان واشتبكوا مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد اكتشافهم .
9 أكتوبر: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بالمدفعية مناطق حدودية في جنوب لبنان .
10 أكتوبر: جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف بالمدفعية مناطق حدودية جنوبي لبنان دون تسجيل إصابات بشرية.
11 أكتوبر: إصابة مدنيين اثنين في قصف مدفعي شنه العدو الإسرائيلي جنوبي البلاد فيما دوت صافرات الإنذار في مراكز قوة الأمم المتحدة (يونيفيل ) في البلدات التي يطالها القصف المعادي .
12 أكتوبر: رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي يشدد على دور الجيش اللبناني في حماية الامن والاستقرار وعلى التعاون الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة ( يونيفيل ) جنوبي لبنان.
13 أكتوبر: مقتل صحفي واصابة اخرين في قصف الاحتلال الإسرائيلي على بلدة ( علما الشعب ) جنوب لبنان.
13 أكتوبر: جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مناطق حدودية جنوبي لبنان حيث شهدت اطلاق ناري متبادلا بين " المقاومة والعدو الإسرائيلي " .
14 أكتوبر: مقتل شخصين جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة شبعا بجنوب لبنان .
14 أكتوبر: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بالمدفعية عددا من المناطق الحدودية جنوبي لبنان بعد قصف مواقع له في تلال كفر شوبا ومزارع شبعا المحتلة من الداخل اللبناني.
15 أكتوبر : جنوب لبنان يشهد تبادلا مكثفا لإطلاق النار في مناطق عدة على طول الخط الأزرق بين الأراضي اللبنانية ومناطق الاحتلال الإسرائيلي.
15 أكتوبر: (المقاومة الإسلامية في لبنان) تهاجم خمسة مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي .
15 أكتوبر : (المقاومة الإسلامية في لبنان): تستهدف مركزا لجيش الاحتلال الاسرائيلي في منطقة (شتولا) بالصواريخ الموجهة مما أدى الى وقوع قتلى وجرحى .
16 أكتوبر: تجدد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوبي لبنان .
16 أكتوبر: عناصر (المقاومة الإسلامية في لبنان) تستهدف كاميرات المراقبة في خمسة مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان.
17 أكتوبر: مقتل أربعة من عناصر (المقاومة الإسلامية في لبنان) في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.
17 أكتوبر: جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف الحدود اللبنانية في لقطاع الشرقي من جنوبي لبنان .
17 أكتوبر: مصرع شخصين اثر انهيار مبنى سكني بمنطقة (المنصورية) بجبل لبنان فيما مازال البحث جاريا عن ستة اخرين تحت الأنقاض.
18 أكتوبر: جيش الاحتلال الإسرائيلي يجدد قصفه المنطقة الحدودية في القطاع الغربي جنوبي لبنان .
19 أكتوبر: قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر تسعة مدنيين من بينهم ستة صحفيين في محيط بلدة حولا بجنوب لبنان ما أدى الى مقتل شخص وجرح اخر من المحاصرين .
19 أكتوبر: جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف بالمدفعية اطراف بلدة (ميس الجبل ) الحدودية جنوب لبنان.
19 أكتوبر: ارتفاع عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم في انهيار مبنى سكني منذ أيام الى ستة اشخاص .
20 أكتوبر: قيادة الجيش اللبناني تعلن العثور على 25 منصة اطلاق صواريخ جنوبي لبنان .
20 أكتوبر: طائرة مسيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف اطراف بلدة ( القليعة ) جنوبي لبنان بخمسة صواريخ واخترقت طائراته المقاتلة والاستطلاعية الأجواء فوق مدينة بيروت و ( صيدا ) وصولا الى (صور) جنوبي لبنان .
20 أكتوبر: (المقاومة) في لبنان تستهدف مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مزارع (شبعا) وتلال (كفر شوبا) المحتلة بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة.
21 أكتوبر: مقتل احد عناصر (المقاومة الإسلامية في لبنان) "أثناء قيامه بواجبه المقاوم في الجنوب" في الوقت الذي استهدفت فيه المقاومة مواقع عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان.
21 نوفمبر: الاتحاد العام للصحفيين العرب ينعي الصحفية اللبنانية فرح عمر والصحفي اللبناني المصور ربيع معماري اللذين لقيا حتفهما في قصف إسرائيلي على تجمع للإعلاميين الذين يغطون عدوان الاحتلال في جنوب لبنان.
21 أكتوبر: (يونيفيل) تواصل التزامها الكامل بمهمتها "باستعادة الاستقرار في جنوب لبنان وتبذل قصارى جهدها لمنع تصعيد الاعمال العدائية".
24 أكتوبر:(المقاومة الإسلامية في لبنان) تعلن سقوط ثلاثة من عناصرها خلال المواجهات لاتي جرت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود لبنان الجنوبية .
25 أكتوبر: الاحتلال الإسرائيلي يقصف مناطق حدودية بجنوبي لبنان بعد استهداف واقعه العسكرية من قبل عناصر (المقاومة الإسلامية في لبنان ) .
25 أكتوبر:(الوكالة الوطنية للاعلام ) تقول ان ستة عناصر من ( المقاومة الإسلامية في لبنان ) قتلوا خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود لبنان الجنوبية .
27 أكتوبر : (الوكالة الوطنية للاعلام ) اللبنانية تقول ان (المقاومة الإسلامية في لبنان) هاجمت موقع (الصدح) التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ الموجهة والأسلحة ودمرت أجزاء كبيرة من منشاته وتجهيزاته وأوقعت اصابات مؤكدة بين افراد حاميته.
28 أكتوبر: (الوكالة الوطنية للاعلام ) اللبنانية تقول ان القصف المدفعي لجيش الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الحدودية في الجنوب اللبناني أدى الى إصابة سور مقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) جنوبي لبنان.
28 أكتوبر: (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية تقول ان جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف عددا من المناطق الحدودية جنوبي لبنان بعشرات القذائف الفسفورية الحارقة .
28 أكتوبر : إصابة نقيب من العاملين في صفوف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل ) جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي للجنوب اللبناني .
29 أكتوبر : جيش الاحتلال الإسرائيلي يجدد عمليات القصف على عدد من القرى جنوبي لبنان ما أدى الى جرح شخصين فيما هاجمت ( المقاومة الإسلامية ) عددا من مواقعه شمال فلسطين المحتلة بالقذائف المباشرة .
29 أكتوبر : جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف عددا من المناطق جنوبي لبنان بالقذائف الحارقة .
30 أكتوبر : قيادة الجيش اللبناني تعلن العثور على 21 منصة اطلاق صواريخ نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة .
31 أكتوبر : لبنان يعلن عن تقديمه شكوى الى مجلس الامن الدولي ضد الاحتلال الإسرائيلي لاستخدامه مادة الفسفور الأبيض في القذائف التي يطلقها على الأراضي اللبنانية.
31 أكتوبر : (المقاومة الإسلامية في لبنان ) تهاجم عددا من مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي فلسطين المحتلة فيما قصف جيش الاحتلال بالطائرات المسيرة وبقذائف المدفعية القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق جنوبي لبنان . (يتبع)




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