الدول العربية في 2023.. تعزيز العمل المشترك ووقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت -
1 نوفمبر : قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف اطراف بلدات لبنانية حدودية بعدما استهدفت (المقاومة الإسلامية في لبنان) عددا من مواقعه.
2 نوفمبر : مقتل ثلاثة اشخاص واصابة ثلاثة آخرين نتيجة قصف طائرات ومدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي لعدد من البلدات والمواقع في جنوبي لبنان.
2 نوفمبر : جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع رقعة هجماته على قرى جنوبي لبنان وبلداته للمرة الأولى منذ حرب يوليو 2006 فيما قصفت المقاومة و (كتائب القسام - لبنان ) مواقع ومناطق شمال فلسطين المحتلة .
2 نوفمبر : قوات الجيش اللبناني تعثر على جثتي راعيين شابين في منطقة (الوزاني) جنوبي لبنان فقدا بعد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة .
3 نوفمبر : (المقاومة الإسلامية في لبنان ) تعلن مقتل احد مقاتليها في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي فيما قصف الأخير بالطائرات والمدفعية مواقع وبلدات جنوبي لبنان .
4 نوفمبر: (المقاومة الإسلامية في لبنان ) تعلن عن سقوط احد عناصرها في المواجهات العسكرية المتواصلة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.
5 نوفمبر: مقتل أربعة مواطنين لبنانيين وجرح اثنين اثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي بسيارتهم جنوبي لبنان فيما أعلنت (المقاومة الإسلامية في لبنان) مقتل ثلاثة من عناصرها في المواجهات مع جيش الاحتلال.
5 نوفمبر: إصابة أربعة اشخاص بجروح اثر قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف سيارتي اسعاف في بلدة ( طيرحرفا) جنوبي لبنان.
7 نوفمبر: مقتل ثلاثة عناصر من (المقاومة) في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود لبنان الجنوبية فيما تعرضت مدينة (حيفا) في فلسطين المحتلة لقصف بالصواريخ للمرة الأولى من لبنان منذ بدء عملية (طوفان الأقصى).
7 نوفمبر : (المقاومة الإسلامية في لبنان) تعلن ان عناصرها استهدفوا مرابض مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة.
8 نوفمبر: جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مناطق بجنوب لبنان بعد ان هاجمت (المقاومة الإسلامية) قوة تابعة للاحتلال على الحدود وأوقعت فيها إصابات مؤكدة بيت قتيل وجريح.
9 نوفمبر : نقابات (الصحافة اللبنانية) و(محرري الصحافة اللبنانية) و(المصورين الصحفيين اللبنانيين) تنظم في ساحة الشهداء وسط العاصمة بيروت وقفة تضامنية مع ضحايا الاحتلال الإسرائيلي من صحفيين وأطفال في لبنان وفلسطين.
9 نوفمبر : المقاومة الإسلامية في لبنان تقصف دبابتي ميركافا لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف صاروخية في مستعمرة المطلة فرد الأخير بقصف قرى ومواقع في جنوب لبنان .
10 نوفمبر : (المقاومة الإسلامية في لبنان) تعلن انها هاجمت مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي بثلاث مسيرات هجومية فيما قصف الأخير بالطائرات الحربية وقذائف المدفعية عددا من القرى والمواقع جنوبي لبنان .
10 نوفمبر : إصابة احد العاملين في المجال الصحي اثر سقوط قذيفة في باحة مستشفى (ميس الجبل ) الحكومي جنوبي لبنان دون ان تنفجر نتيجة قصف مدفعي لجيش الاحتلال الإسرائيلي .
11 نوفمبر : الاحتلال الإسرائيلي يقصف سيارة نقل في منطقة بجنوب لبنان تبعد عن الحدود 40 كيلو مترا لتكون اول ضربة ينفذها الاحتلال في العمق اللبناني منذ بدء العدوان الأخير .
12 نوفمبر : المواجهات تشتد بين جيش الاحتلال الإسرائيلي و ( المقاومة الإسلامية في لبنان ) وهاجمت المقاومة عددا من مواقع وتجمعات جيش الاحتلال فيما وسع الأخير غاراته وقصفه ليشمل قرى ومناطق جديدة جنوبي لبنان .
12 نوفمبر : المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل ) اندريا تنتي ان احد جنود حفظ السلام أصيب بالرصاص في موقع ( يونيفيل ) بالقرب من بلدة (القوزح ) جنوبي لبنان .
12 نوفمبر : (المقاومة الإسلامية في لبنان ) تعلن مقتل اثنين من عناصرها اثر اندلاع مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ان نفذت طائراته سلسلة غارات جوية وقصفا مدفعيا على مواقع وبلدات جنوبي لبنان .
13 نوفمبر : مقتل شخصين واصابة اخرين اثر غارة جوية نفذها الطيران الحربي لجيش الاحتلال الإسرائيلي على منزل في بلدة (عيناتا ) جنوب لبنان .
13 نوفمبر : جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مناطق واسعة من البلدات والأراضي الحدودية جنوبي لبنان فيما استهدفت ( المقاومة الإسلامية في لبنان ) مواقع وتجمعات قوات الاحتلال في فلسطين المحتلة .
14 نوفمبر : وزارة الزراعة اللبنانية تعلن ان اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي تسببت باحراق اكثر من 900 دونم من الأراضي .
14 نوفمبر : جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف بالطائرات المسيرة وقذائف المدفعية عددا من البلدات الحدودية جنوبي لبنان فيما استهدفت (المقاومة الاسلامية في لبنان ) موقعين لجيش الاحتلال بالقذائف المباشرة .
15 نوفمبر : جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفا مدفعيا عنيفا على عدد كبير من المناطق الحدودية في جنوب لبنان بعد ان استهدفت " المقاومة الإسلامية " مواقع عسكرية للاحتلال .
16 نوفمبر : ( الوكالة الوطنية للاعلام ) اللبنانية تذكر ان عناصر من " المقاومة " تهاجم أربعة مواقع عسكرية وقوة مشاة لجيش الاحتلال الإسرائيلي فيما رد الأخير بغارات جوية وقصف مدفعي للمناطق الجنوبية للبنان .
16 نوفمبر : الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية وقصفا مدفعيا عنيفا على عدد من القرى والمواقع بجنوب لبنان .
17 نوفمبر : جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف عدد من القرى في جنوب لبنان فيما أعلنت (المقاومة الإسلامية في لبنان ) استهداف عدد من مواقع وتجمعات جيش الاحتلال في فلسطين المحتلة .
17 نوفمبر : منظمة الصحة العالمية تصدر نداء طوارئ للاستعداد والاستجابة من اجل لبنان طلبت فيه تمويلا من اجل زيادة القدرة على التدبير العلاجي للاصابات الجماعية والرعاية الطارئة بسب تزايد عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان .
18 نوفمبر : " المقاومة " تسقط طائرة مسيرة قتالية من نوع ( هيرميز 450 ) تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي فوق منطقة (اصبع الجليل) في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
18 نوفمبر : تواصل الغارات الجوية لطيران الاحتلال الإسرائيلي وقصفه المدفعي لجنوب لبنان مع استمرار استهداف (المقاومة الإسلامية في لبنان ) لمواقعه العسكرية عند الحدود.
19 نوفمبر : الاحتلال الإسرائيلي يكثف قصفه للمناطق المتاخمة للخط الأزرق بجنوب لبنان فيما أعلنت " المقاومة الإسلامية في لبنان " عن استهداف مواقع وتجمعات لجيش الاحتلال عبر الحدود.
19 نوفمبر : جيش الاحتلال الإسرائيلي يستأنف قصف القرى والأراضي جنوبي لبنان بالطيران الحربي وقذائف المدفعية فيما أعلنت " المقاومة " استهداف مواقعه في فلسطين المحتلة .
20 نوفمبر : طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته تقصف عددا من المنازل والمواقع في البلدات المتاخمة للخط الأزرق جنوبي لبنان .
20 نوفمبر: (المقاومة الإسلامية في لبنان) تطلق " مسيرات هجومية " في مواجهتها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية ورد الاحتلال بقصف مدفعي عنيف وغارات جوية على القرى الجنوبية .
21 نوفمبر : لبنان يعلن ارتفاع عدد قتلى قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الى ثمانية وذلك بعد قصف قوات الاحتلال سيارة في منطقة (الشعيتية) جنوبي لبنان ما اسفر عن قتل أربعة اشخاص .
21 نوفمبر : قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون يؤكد ان الاحتلال الإسرائيلي يستخدم ذخائر محرمة دوليا لقصف القرى والبلدات الحدودية الجنوبية لبلاده .
21 نوفمبر : طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف مناطق بجنوب لبنان فيما قالت المقاومة انها استهدفت الاحتلال بالصواريخ الموجهة ردا على مقتل الصحفيين اللبنانيين .
22 نوفمبر : جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية وقصفا مدفعيا وصاروخيا عنيفا على عدد من البلدات والقرى بجنوب لبنان .
22 نوفمبر : جيش الاحتلال الإسرائيلي يجدد استهدافه للأراضي والبلدات المتاخمة للخط الأزرق جنوبي لبنان عبر غاراته الجوية للطيران الحربي والقصف المدفعي .
23 نوفمبر : استمرار المواجهات العسكرية بين جيش الاحتلال الإسرائيلي و "المقاومة " في جنوبي لبنان حيث قصف جيش الاحتلال البلدات والمناطق المتاخمة للخط الأزرق فيما استهدفت " المقاومة " مواقعه وتجمعاته في الأراضي المحتلة .
23 نوفمبر : الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام تعلن سقوط خمسة من عناصر (المقاومة الإسلامية في لبنان) بغارة جوية لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفتهم من بينهم نجل رئيس كتلة (الوفاء للمقاومة) النيابية محمد رعد.
23 نوفمبر : سقوط أربعة قتلى جراء غارة جوية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان .
1 ديسمبر : مقتل ثلاثة واصابة اخرين بعد استئناف المواجهات العسكرية بين "المقاومة " وجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان .
2 ديسمبر : مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف مركزا تابعا للجيش اللبناني بقضاء مرجعيون ضمن قصف جوي ومدفعي إسرائيلي شديد على جنوب لبنان .
4 ديسمبر : إصابة ثلاثة اشخاص بجروح نتيجة قصف طائرات ومدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق واسعة جنوبي لبنان فيما استهدفت " المقاومة " مواقع الاحتلال وتجمعاته على طول الحدود مع فلسطين المحتلة. (يتبع)
MENAFN29122023000071011013ID1107667778