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الدول العربية في 2023.. تعزيز العمل المشترك ووقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

12/29/2023 4:20:10 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت -
1 نوفمبر : قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف اطراف بلدات لبنانية حدودية بعدما استهدفت (المقاومة الإسلامية في لبنان) عددا من مواقعه.
2 نوفمبر : مقتل ثلاثة اشخاص واصابة ثلاثة آخرين نتيجة قصف طائرات ومدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي لعدد من البلدات والمواقع في جنوبي لبنان.
2 نوفمبر : جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع رقعة هجماته على قرى جنوبي لبنان وبلداته للمرة الأولى منذ حرب يوليو 2006 فيما قصفت المقاومة و (كتائب القسام - لبنان ) مواقع ومناطق شمال فلسطين المحتلة .
2 نوفمبر : قوات الجيش اللبناني تعثر على جثتي راعيين شابين في منطقة (الوزاني) جنوبي لبنان فقدا بعد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة .
3 نوفمبر : (المقاومة الإسلامية في لبنان ) تعلن مقتل احد مقاتليها في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي فيما قصف الأخير بالطائرات والمدفعية مواقع وبلدات جنوبي لبنان .
4 نوفمبر: (المقاومة الإسلامية في لبنان ) تعلن عن سقوط احد عناصرها في المواجهات العسكرية المتواصلة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.
5 نوفمبر: مقتل أربعة مواطنين لبنانيين وجرح اثنين اثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي بسيارتهم جنوبي لبنان فيما أعلنت (المقاومة الإسلامية في لبنان) مقتل ثلاثة من عناصرها في المواجهات مع جيش الاحتلال.
5 نوفمبر: إصابة أربعة اشخاص بجروح اثر قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف سيارتي اسعاف في بلدة ( طيرحرفا) جنوبي لبنان.
7 نوفمبر: مقتل ثلاثة عناصر من (المقاومة) في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود لبنان الجنوبية فيما تعرضت مدينة (حيفا) في فلسطين المحتلة لقصف بالصواريخ للمرة الأولى من لبنان منذ بدء عملية (طوفان الأقصى).
7 نوفمبر : (المقاومة الإسلامية في لبنان) تعلن ان عناصرها استهدفوا مرابض مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة.
8 نوفمبر: جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مناطق بجنوب لبنان بعد ان هاجمت (المقاومة الإسلامية) قوة تابعة للاحتلال على الحدود وأوقعت فيها إصابات مؤكدة بيت قتيل وجريح.
9 نوفمبر : نقابات (الصحافة اللبنانية) و(محرري الصحافة اللبنانية) و(المصورين الصحفيين اللبنانيين) تنظم في ساحة الشهداء وسط العاصمة بيروت وقفة تضامنية مع ضحايا الاحتلال الإسرائيلي من صحفيين وأطفال في لبنان وفلسطين.
9 نوفمبر : المقاومة الإسلامية في لبنان تقصف دبابتي ميركافا لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف صاروخية في مستعمرة المطلة فرد الأخير بقصف قرى ومواقع في جنوب لبنان .
10 نوفمبر : (المقاومة الإسلامية في لبنان) تعلن انها هاجمت مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي بثلاث مسيرات هجومية فيما قصف الأخير بالطائرات الحربية وقذائف المدفعية عددا من القرى والمواقع جنوبي لبنان .
10 نوفمبر : إصابة احد العاملين في المجال الصحي اثر سقوط قذيفة في باحة مستشفى (ميس الجبل ) الحكومي جنوبي لبنان دون ان تنفجر نتيجة قصف مدفعي لجيش الاحتلال الإسرائيلي .
11 نوفمبر : الاحتلال الإسرائيلي يقصف سيارة نقل في منطقة بجنوب لبنان تبعد عن الحدود 40 كيلو مترا لتكون اول ضربة ينفذها الاحتلال في العمق اللبناني منذ بدء العدوان الأخير .
12 نوفمبر : المواجهات تشتد بين جيش الاحتلال الإسرائيلي و ( المقاومة الإسلامية في لبنان ) وهاجمت المقاومة عددا من مواقع وتجمعات جيش الاحتلال فيما وسع الأخير غاراته وقصفه ليشمل قرى ومناطق جديدة جنوبي لبنان .
12 نوفمبر : المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل ) اندريا تنتي ان احد جنود حفظ السلام أصيب بالرصاص في موقع ( يونيفيل ) بالقرب من بلدة (القوزح ) جنوبي لبنان .
12 نوفمبر : (المقاومة الإسلامية في لبنان ) تعلن مقتل اثنين من عناصرها اثر اندلاع مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ان نفذت طائراته سلسلة غارات جوية وقصفا مدفعيا على مواقع وبلدات جنوبي لبنان .
13 نوفمبر : مقتل شخصين واصابة اخرين اثر غارة جوية نفذها الطيران الحربي لجيش الاحتلال الإسرائيلي على منزل في بلدة (عيناتا ) جنوب لبنان .
13 نوفمبر : جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مناطق واسعة من البلدات والأراضي الحدودية جنوبي لبنان فيما استهدفت ( المقاومة الإسلامية في لبنان ) مواقع وتجمعات قوات الاحتلال في فلسطين المحتلة .
14 نوفمبر : وزارة الزراعة اللبنانية تعلن ان اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي تسببت باحراق اكثر من 900 دونم من الأراضي .
14 نوفمبر : جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف بالطائرات المسيرة وقذائف المدفعية عددا من البلدات الحدودية جنوبي لبنان فيما استهدفت (المقاومة الاسلامية في لبنان ) موقعين لجيش الاحتلال بالقذائف المباشرة .
15 نوفمبر : جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفا مدفعيا عنيفا على عدد كبير من المناطق الحدودية في جنوب لبنان بعد ان استهدفت " المقاومة الإسلامية " مواقع عسكرية للاحتلال .
16 نوفمبر : ( الوكالة الوطنية للاعلام ) اللبنانية تذكر ان عناصر من " المقاومة " تهاجم أربعة مواقع عسكرية وقوة مشاة لجيش الاحتلال الإسرائيلي فيما رد الأخير بغارات جوية وقصف مدفعي للمناطق الجنوبية للبنان .
16 نوفمبر : الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية وقصفا مدفعيا عنيفا على عدد من القرى والمواقع بجنوب لبنان .
17 نوفمبر : جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف عدد من القرى في جنوب لبنان فيما أعلنت (المقاومة الإسلامية في لبنان ) استهداف عدد من مواقع وتجمعات جيش الاحتلال في فلسطين المحتلة .
17 نوفمبر : منظمة الصحة العالمية تصدر نداء طوارئ للاستعداد والاستجابة من اجل لبنان طلبت فيه تمويلا من اجل زيادة القدرة على التدبير العلاجي للاصابات الجماعية والرعاية الطارئة بسب تزايد عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان .
18 نوفمبر : " المقاومة " تسقط طائرة مسيرة قتالية من نوع ( هيرميز 450 ) تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي فوق منطقة (اصبع الجليل) في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
18 نوفمبر : تواصل الغارات الجوية لطيران الاحتلال الإسرائيلي وقصفه المدفعي لجنوب لبنان مع استمرار استهداف (المقاومة الإسلامية في لبنان ) لمواقعه العسكرية عند الحدود.
19 نوفمبر : الاحتلال الإسرائيلي يكثف قصفه للمناطق المتاخمة للخط الأزرق بجنوب لبنان فيما أعلنت " المقاومة الإسلامية في لبنان " عن استهداف مواقع وتجمعات لجيش الاحتلال عبر الحدود.
19 نوفمبر : جيش الاحتلال الإسرائيلي يستأنف قصف القرى والأراضي جنوبي لبنان بالطيران الحربي وقذائف المدفعية فيما أعلنت " المقاومة " استهداف مواقعه في فلسطين المحتلة .
20 نوفمبر : طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته تقصف عددا من المنازل والمواقع في البلدات المتاخمة للخط الأزرق جنوبي لبنان .
20 نوفمبر: (المقاومة الإسلامية في لبنان) تطلق " مسيرات هجومية " في مواجهتها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية ورد الاحتلال بقصف مدفعي عنيف وغارات جوية على القرى الجنوبية .
21 نوفمبر : لبنان يعلن ارتفاع عدد قتلى قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الى ثمانية وذلك بعد قصف قوات الاحتلال سيارة في منطقة (الشعيتية) جنوبي لبنان ما اسفر عن قتل أربعة اشخاص .
21 نوفمبر : قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون يؤكد ان الاحتلال الإسرائيلي يستخدم ذخائر محرمة دوليا لقصف القرى والبلدات الحدودية الجنوبية لبلاده .
21 نوفمبر : طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف مناطق بجنوب لبنان فيما قالت المقاومة انها استهدفت الاحتلال بالصواريخ الموجهة ردا على مقتل الصحفيين اللبنانيين .
22 نوفمبر : جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية وقصفا مدفعيا وصاروخيا عنيفا على عدد من البلدات والقرى بجنوب لبنان .
22 نوفمبر : جيش الاحتلال الإسرائيلي يجدد استهدافه للأراضي والبلدات المتاخمة للخط الأزرق جنوبي لبنان عبر غاراته الجوية للطيران الحربي والقصف المدفعي .
23 نوفمبر : استمرار المواجهات العسكرية بين جيش الاحتلال الإسرائيلي و "المقاومة " في جنوبي لبنان حيث قصف جيش الاحتلال البلدات والمناطق المتاخمة للخط الأزرق فيما استهدفت " المقاومة " مواقعه وتجمعاته في الأراضي المحتلة .
23 نوفمبر : الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام تعلن سقوط خمسة من عناصر (المقاومة الإسلامية في لبنان) بغارة جوية لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفتهم من بينهم نجل رئيس كتلة (الوفاء للمقاومة) النيابية محمد رعد.
23 نوفمبر : سقوط أربعة قتلى جراء غارة جوية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان .
1 ديسمبر : مقتل ثلاثة واصابة اخرين بعد استئناف المواجهات العسكرية بين "المقاومة " وجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان .
2 ديسمبر : مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف مركزا تابعا للجيش اللبناني بقضاء مرجعيون ضمن قصف جوي ومدفعي إسرائيلي شديد على جنوب لبنان .
4 ديسمبر : إصابة ثلاثة اشخاص بجروح نتيجة قصف طائرات ومدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق واسعة جنوبي لبنان فيما استهدفت " المقاومة " مواقع الاحتلال وتجمعاته على طول الحدود مع فلسطين المحتلة. (يتبع)




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