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الدول العربية في 2023.. تعزيز العمل المشترك ووقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

12/29/2023 4:20:10 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت -
5 ديسمبر : القصف المدفعي لجيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوبي لبنان يؤدي الى مقتل سوري وجرح اثنين من أفراد عائلته.
5 ديسمبر : مقتل عسكري وجرح ثلاثة اخرين بقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة (النبي عويضة - العديسة).
6 ديسمبر : مواصلة المواجهات العسكرية في جنوب لبنان بين المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أصاب قصفه المدفعي المنازل السكنية .
6 ديسمبر : لبنان يعلن تقديم شكوى الى مجلس الامن الدولي ردا على استهداف الاحتلال الإسرائيلي مركزا للجيش اللبناني جنوبي لبنان ما أدى الى مقتل عسكري واصابة اخرين بجروح .
7 ديسمبر : مقتل ثلاثة عناصر من " المقاومة" واصابة اشخاص اخرين من بينهم طلاب خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي .
8 ديسمبر : مقتل ثلاثة عناصر من " المقاومة " في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف بلدات واراضي جنوبي لبنان واصبة ثلاثة جنود لبنانيين بجروح فيما استهدفت " المقاومة " بالقذائف والصواريخ مواقع الاحتلال وتجمعاته في فلسطين المحتلة.
9 ديسمبر : مقتل عنصر من ( المقاومة ) وتواصل وتيرة المواجهات العسكرية جنوبي لبنان.
10 ديسمبر : جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر منازل في بلدة ( عيترون ) جنوب لبنان في قصف جوي ومدفعي كثيف على القرى والمناطق الحدودية .
11 ديسمبر : تواصل ونيرة المواجهات العسكرية جنوبي لبنان بين قوات الاحتلال الإسرائيلي و (المقاومة) التي أعلنت عن سقوط اثنين من عناصرها فيما استهدفت (المقاومة) بالقذائف والصواريخ مواقع الاحتلال وتجمعاته في فلسطين المحتلة .
12 ديسمبر : (المقاومة) في لبنان تستهدف مواقع تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي ردت بقصف مدفعي وغارات نفذت بمسيرات على المناطق جنوبي لبنان .
13 ديسمبر : منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( يونيسف ) تقول " ان الازمات المتداخلة والشديدة في لبنان مستمرة في التفاقم وتؤدي الى حرمان الأطفال بشكل متزايد من التعليم وتجبر الكثير منهم على التوجه للعمل " .
13 ديسمبر : استهداف طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا في بلدة (ياطر) بجنوب لبنان يؤدي الى تدميره ومقتل شخصين وجرح اخر .
14 ديسمبر : الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفا جويا ومدفعيا على جنوب لبنان طاول مسجدا وبلدات حدودية.
15 ديسمبر : جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف بلدات وارضي الجنوب اللبناني جوا وبالمدفعية وادت غارة بطائرة مسيرة على بلدة (يارين) الى سقوط عدد من الجرحى فيما أعلنت (المقاومة) مقتل احد عناصرها واستهدافها مواقع الاحتلال وتجمعاته في فلسطين المحتلة .
15 ديسمبر : الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني يقر التمديد لقائد الجيش جوزاف عون وقادة الأجهزة الأمنية لمدة سنة .
16 ديسمبر : عناصر (المقاومة) تستهدف عددا من تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي فيما تعرضت مناطق بجنوبي لبنان لقصف مدفعي وغارات جوية نفذها جيش الاحتلال .
17 ديسمبر : غارات جوية وقصف مدفعي من طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدات جنوبي لبنان وقصفت مدفعيته معظم الأراضي المتاخمة للخط الأزرق فيما استهدفت (المقاومة) مواقع الاحتلال وتجمعاته في فلسطين المحتلة.
18 ديسمبر : طائرات ومدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف بلدات واراضي في جنوب لبنان حيث استهدفت احدى الغارات بلدة (عيتا الشعب) اثناء تشييع احد عناصر المقاومة التي ردت بقصف على عدد من مواقع وتجمعات جيش الاحتلال في فلسطين المحتلة.
19 ديسمبر : تواصل طائرات ومدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف جنوب لبنان حيث أدت العمليات العسكرية الى سقوط قتيلين للمقاومة التي ردت باستهداف مواقع الاحتلال في فلسطين المحتلة
20 ديسمبر : طائرات ومدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف معظم البلدات الحدودية في جنوب لبنان ما أدى الى مقتل ثلاثة اشخاص بينهم عنصران من " المقاومة " التي ردت باستهداف عدد من مواقع وتجمعات الاحتلال .
21 ديسمبر : مقتل مواطنة لبنانية واصابة زوجها بجروح جراء قصف لجيش الاحتلال الاسرائيلي على بلدة (مارون الراس) الحدودية جنوب لبنان.
21 ديسمبر : قصف طائرات ومسيرات جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل في بلدات جنوبي لبنان ما أدى الى إصابة عدد من الأشخاص بجروح فيما استهدفت " المقاومة " عددا من مستوطنات ومواقع وتجمعات الاحتلال.
22 ديسمبر : المقاومة اللبنانية تعلن مقتل احد عناصرها خلال مواجهات وقعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان.
23 ديسمبر : مقتل اثنين من عناصر "المقاومة" وسط قصف متبادل مع الاحتلال الإسرائيلي عبر الحدود في جنوب لبنان.
23 ديسمبر : مصرع أربعة أطفال من اللاجئين السوريين جراء السيول والامطار الغزيرة التي تساقطت بغزارة شمالي لبنان .
24 ديسمبر : طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته تقصف قرى واراضي جنوب لبنان وردت " المقاومة " بقصف عدد من مواقعه في فلسطين المحتلة .
سوريا

2 يناير : سوريا تطالب مجلس الامن الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها والتحرك لضمان المساءلة عنها ومعاقبة القائمين بها وعدم تكرارها .
2 يناير : وكالة الانباء السورية تقول ان عدوانا جويا شنه الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ استهدف مطار دمشق الدولي أدى الى مقتل عسكريين اثنين واصابة اخرين وخروج المطار من الخدمة .
22 يناير : مصرع عشرة اشخاص من بينهم طفل جراء انهيار مبنى سكني في حي (الشيخ مقصود) بمدينة حلب السورية.
6 فبراير : وزارة الصحة السورية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وطال عددا من المحافظات السورية الى 430 حالة وفاة و 1315 إصابة .
7 فبراير : الحكومة السورية تعلن وصول حزمة مساعدات إنسانية وفرق إغاثة للمشاركة في جهود إغاثة ضحايا الزلزال الذي ضرب عدد من مناطق سوريا.
9 فبراير: وزير الصحة السوري حسن الغباش يعلن عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال سوريا الى 1347 وفاة و2295 إصابة .
10 فبراير : الحكومة السورية تعلن موافقتها على إيصال المساعدات للمناطق الواقعة خارج سيطرتها التي تعرضت للزلزال .
10 فبراير : الحكومة السورية تعلن حلب واللاذقية وحماة وادلب مناطق منكوبة بفعل الزلزال الذي ضرب شمال سوريا .
11 فبراير : وزارة الصحة السورية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا كارثة الزلزال الى 1408 حالات وفاة و 2341 إصابة .
12 فبراير : المركز الوطني السوري للزلازل يسجل هزة أرضية بقوة 5ر3 درجات على مقياس ريختر ضربت شمال شرقي مدينة اللاذقية السورية.
16 فبراير : الرئيس السوري بشار الأسد يوجه الشكر للدول التي ساعدت بلاده اثر وقوع الزلزال المدمر الذي خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.
17 فبراير : الحكومة السورية تعلن ان مجموع الطائرات التي حملت المساعدات لمتضرري الزلزال الذي ضرب شمال سوريا في السادس من فبراير الجاري بلغ 150 طائرة حطت في مطارات دمشق وحلب واللاذقية.
19 فبراير : وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) تعلن مقتل خمسة اشخاص واصابة 15 اخرين في عدوان نفذه الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدينة دمشق.
23 فبراير : الحكومة السورية تعلن ان مطارات دمشق واللاذقية وحلب تستقبل تسع طائرات تحمل مساعدات اغاثية لمنكوبي الزلزال الذي ضرب سوريا.
28 فبراير: سوريا تعلن ان مجموع الطائرات التي نقلت المساعدات لمتضرري الزلزال الذي ضرب شمال سوريا بلغ حتى اليوم 256 طائرة نقلت 7200 طن مساعدات.
3 مارس : المركز الوطني للزلازل في سوريا يعلن ان عدد الهزات الارتدادية من فبراير الماضي وحتى اليوم بلغت 3867 هزة.
7 مارس : وكالة الانباء السورية (سانا) تذكر ان الاحتلال الإسرائيلي نفذ عدوانا استهدف بالصواريخ مطار حلب الدولي مما أدى الى خروجه عن الخدمة.
12 مارس : إصابة ثلاثة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية اثر عدوان للاحتلال الإسرائيلي يستهدف نقاطا في طرطوس وحماة.
16 مارس : الجانبان السوري والروسي يتوصلان الى اتفاق يسمح لهما ببلورة وثيقة "مهمة" لمواصلة تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بينهما.
22 مارس : وكالة الانباء السورية (سانا) تعلن عن عدوان نفذه الاحتلال الإسرائيلي استهدف بالصواريخ مطار حلب الدولي ما الحق اضرار مادية بالمطار.
30 مارس : وكالة الانباء السورية (سانا) تقول ان عسكريين اثنين اصيبا فيما وقعت اضرار مادية جراء عدوان شنه الاحتلال الإسرائيلي استهدف بالصواريخ نقاطا في محيط العاصمة دمشق .
2 ابريل : إصابة خمسة عسكريين في عدوان نفذه الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في حمص وريفها. (يتبع)




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