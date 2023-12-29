الدول العربية في 2023.. تعزيز العمل المشترك ووقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت -
5 ديسمبر : القصف المدفعي لجيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوبي لبنان يؤدي الى مقتل سوري وجرح اثنين من أفراد عائلته.
5 ديسمبر : مقتل عسكري وجرح ثلاثة اخرين بقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة (النبي عويضة - العديسة).
6 ديسمبر : مواصلة المواجهات العسكرية في جنوب لبنان بين المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أصاب قصفه المدفعي المنازل السكنية .
6 ديسمبر : لبنان يعلن تقديم شكوى الى مجلس الامن الدولي ردا على استهداف الاحتلال الإسرائيلي مركزا للجيش اللبناني جنوبي لبنان ما أدى الى مقتل عسكري واصابة اخرين بجروح .
7 ديسمبر : مقتل ثلاثة عناصر من " المقاومة" واصابة اشخاص اخرين من بينهم طلاب خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي .
8 ديسمبر : مقتل ثلاثة عناصر من " المقاومة " في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف بلدات واراضي جنوبي لبنان واصبة ثلاثة جنود لبنانيين بجروح فيما استهدفت " المقاومة " بالقذائف والصواريخ مواقع الاحتلال وتجمعاته في فلسطين المحتلة.
9 ديسمبر : مقتل عنصر من ( المقاومة ) وتواصل وتيرة المواجهات العسكرية جنوبي لبنان.
10 ديسمبر : جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر منازل في بلدة ( عيترون ) جنوب لبنان في قصف جوي ومدفعي كثيف على القرى والمناطق الحدودية .
11 ديسمبر : تواصل ونيرة المواجهات العسكرية جنوبي لبنان بين قوات الاحتلال الإسرائيلي و (المقاومة) التي أعلنت عن سقوط اثنين من عناصرها فيما استهدفت (المقاومة) بالقذائف والصواريخ مواقع الاحتلال وتجمعاته في فلسطين المحتلة .
12 ديسمبر : (المقاومة) في لبنان تستهدف مواقع تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي ردت بقصف مدفعي وغارات نفذت بمسيرات على المناطق جنوبي لبنان .
13 ديسمبر : منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( يونيسف ) تقول " ان الازمات المتداخلة والشديدة في لبنان مستمرة في التفاقم وتؤدي الى حرمان الأطفال بشكل متزايد من التعليم وتجبر الكثير منهم على التوجه للعمل " .
13 ديسمبر : استهداف طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا في بلدة (ياطر) بجنوب لبنان يؤدي الى تدميره ومقتل شخصين وجرح اخر .
14 ديسمبر : الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفا جويا ومدفعيا على جنوب لبنان طاول مسجدا وبلدات حدودية.
15 ديسمبر : جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف بلدات وارضي الجنوب اللبناني جوا وبالمدفعية وادت غارة بطائرة مسيرة على بلدة (يارين) الى سقوط عدد من الجرحى فيما أعلنت (المقاومة) مقتل احد عناصرها واستهدافها مواقع الاحتلال وتجمعاته في فلسطين المحتلة .
15 ديسمبر : الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني يقر التمديد لقائد الجيش جوزاف عون وقادة الأجهزة الأمنية لمدة سنة .
16 ديسمبر : عناصر (المقاومة) تستهدف عددا من تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي فيما تعرضت مناطق بجنوبي لبنان لقصف مدفعي وغارات جوية نفذها جيش الاحتلال .
17 ديسمبر : غارات جوية وقصف مدفعي من طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدات جنوبي لبنان وقصفت مدفعيته معظم الأراضي المتاخمة للخط الأزرق فيما استهدفت (المقاومة) مواقع الاحتلال وتجمعاته في فلسطين المحتلة.
18 ديسمبر : طائرات ومدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف بلدات واراضي في جنوب لبنان حيث استهدفت احدى الغارات بلدة (عيتا الشعب) اثناء تشييع احد عناصر المقاومة التي ردت بقصف على عدد من مواقع وتجمعات جيش الاحتلال في فلسطين المحتلة.
19 ديسمبر : تواصل طائرات ومدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف جنوب لبنان حيث أدت العمليات العسكرية الى سقوط قتيلين للمقاومة التي ردت باستهداف مواقع الاحتلال في فلسطين المحتلة
20 ديسمبر : طائرات ومدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف معظم البلدات الحدودية في جنوب لبنان ما أدى الى مقتل ثلاثة اشخاص بينهم عنصران من " المقاومة " التي ردت باستهداف عدد من مواقع وتجمعات الاحتلال .
21 ديسمبر : مقتل مواطنة لبنانية واصابة زوجها بجروح جراء قصف لجيش الاحتلال الاسرائيلي على بلدة (مارون الراس) الحدودية جنوب لبنان.
21 ديسمبر : قصف طائرات ومسيرات جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل في بلدات جنوبي لبنان ما أدى الى إصابة عدد من الأشخاص بجروح فيما استهدفت " المقاومة " عددا من مستوطنات ومواقع وتجمعات الاحتلال.
22 ديسمبر : المقاومة اللبنانية تعلن مقتل احد عناصرها خلال مواجهات وقعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان.
23 ديسمبر : مقتل اثنين من عناصر "المقاومة" وسط قصف متبادل مع الاحتلال الإسرائيلي عبر الحدود في جنوب لبنان.
23 ديسمبر : مصرع أربعة أطفال من اللاجئين السوريين جراء السيول والامطار الغزيرة التي تساقطت بغزارة شمالي لبنان .
24 ديسمبر : طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته تقصف قرى واراضي جنوب لبنان وردت " المقاومة " بقصف عدد من مواقعه في فلسطين المحتلة .
سوريا
2 يناير : سوريا تطالب مجلس الامن الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها والتحرك لضمان المساءلة عنها ومعاقبة القائمين بها وعدم تكرارها .
2 يناير : وكالة الانباء السورية تقول ان عدوانا جويا شنه الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ استهدف مطار دمشق الدولي أدى الى مقتل عسكريين اثنين واصابة اخرين وخروج المطار من الخدمة .
22 يناير : مصرع عشرة اشخاص من بينهم طفل جراء انهيار مبنى سكني في حي (الشيخ مقصود) بمدينة حلب السورية.
6 فبراير : وزارة الصحة السورية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وطال عددا من المحافظات السورية الى 430 حالة وفاة و 1315 إصابة .
7 فبراير : الحكومة السورية تعلن وصول حزمة مساعدات إنسانية وفرق إغاثة للمشاركة في جهود إغاثة ضحايا الزلزال الذي ضرب عدد من مناطق سوريا.
9 فبراير: وزير الصحة السوري حسن الغباش يعلن عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال سوريا الى 1347 وفاة و2295 إصابة .
10 فبراير : الحكومة السورية تعلن موافقتها على إيصال المساعدات للمناطق الواقعة خارج سيطرتها التي تعرضت للزلزال .
10 فبراير : الحكومة السورية تعلن حلب واللاذقية وحماة وادلب مناطق منكوبة بفعل الزلزال الذي ضرب شمال سوريا .
11 فبراير : وزارة الصحة السورية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا كارثة الزلزال الى 1408 حالات وفاة و 2341 إصابة .
12 فبراير : المركز الوطني السوري للزلازل يسجل هزة أرضية بقوة 5ر3 درجات على مقياس ريختر ضربت شمال شرقي مدينة اللاذقية السورية.
16 فبراير : الرئيس السوري بشار الأسد يوجه الشكر للدول التي ساعدت بلاده اثر وقوع الزلزال المدمر الذي خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.
17 فبراير : الحكومة السورية تعلن ان مجموع الطائرات التي حملت المساعدات لمتضرري الزلزال الذي ضرب شمال سوريا في السادس من فبراير الجاري بلغ 150 طائرة حطت في مطارات دمشق وحلب واللاذقية.
19 فبراير : وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) تعلن مقتل خمسة اشخاص واصابة 15 اخرين في عدوان نفذه الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدينة دمشق.
23 فبراير : الحكومة السورية تعلن ان مطارات دمشق واللاذقية وحلب تستقبل تسع طائرات تحمل مساعدات اغاثية لمنكوبي الزلزال الذي ضرب سوريا.
28 فبراير: سوريا تعلن ان مجموع الطائرات التي نقلت المساعدات لمتضرري الزلزال الذي ضرب شمال سوريا بلغ حتى اليوم 256 طائرة نقلت 7200 طن مساعدات.
3 مارس : المركز الوطني للزلازل في سوريا يعلن ان عدد الهزات الارتدادية من فبراير الماضي وحتى اليوم بلغت 3867 هزة.
7 مارس : وكالة الانباء السورية (سانا) تذكر ان الاحتلال الإسرائيلي نفذ عدوانا استهدف بالصواريخ مطار حلب الدولي مما أدى الى خروجه عن الخدمة.
12 مارس : إصابة ثلاثة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية اثر عدوان للاحتلال الإسرائيلي يستهدف نقاطا في طرطوس وحماة.
16 مارس : الجانبان السوري والروسي يتوصلان الى اتفاق يسمح لهما ببلورة وثيقة "مهمة" لمواصلة تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بينهما.
22 مارس : وكالة الانباء السورية (سانا) تعلن عن عدوان نفذه الاحتلال الإسرائيلي استهدف بالصواريخ مطار حلب الدولي ما الحق اضرار مادية بالمطار.
30 مارس : وكالة الانباء السورية (سانا) تقول ان عسكريين اثنين اصيبا فيما وقعت اضرار مادية جراء عدوان شنه الاحتلال الإسرائيلي استهدف بالصواريخ نقاطا في محيط العاصمة دمشق .
2 ابريل : إصابة خمسة عسكريين في عدوان نفذه الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في حمص وريفها. (يتبع)
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