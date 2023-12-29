Friday, 29 December 2023 01:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدول العربية في 2023.. تعزيز العمل المشترك ووقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

12/29/2023 4:20:10 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت -
3 ابريل : مقتل مدنيين اثنين ووقوع اضرار مادية جراء عدوان للاحتلال الإسرائيلي يستهدف نقاطا في محيط العاصمة دمشق .
9 ابريل : وكالة الانباء السورية تذكر ان وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لعدوان الاحتلال الإسرائيلي استهدف بالصواريخ نقاطا في المنطقة الجنوبية و أوقع خسائر مادية.
29 ابريل : السلطات السورية تعلن إصابة ثلاثة مدنيين ووقوع اضرار مادية جراء عدوان للاحتلال الإسرائيلي استهدف نقاطا في محيط مدينة حمص وسط البلاد .
1 مايو : مقتل عسكري واصابة خمسة اخرين ومدنيين بجروح مختلفة جراء "عدوان إسرائيلي " استهدف محيط مدينة حلب مما أدى الى خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة.
3 مايو : الرئيسان السوري بشار الأسد والإيراني إبراهيم رئيسي يوقعان مذكرة تفاهم لخطة "تعاون استراتيجي طويل الأمد " في مجالات عدة من بينها النقل والنفط والزراعة .
18 مايو : الرئيس السوري بشار الأسد يصل الى (جدة ) للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية ال 32 على مستوى القمة .
29 مايو : الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالصواريخ نقاطا في محيط العاصمة دمشق ما أوقع خسائر مادية فقط .
1 يوليو : السلطات السورية تعلن ان الاحتلال الإسرائيلي استهدف بالصواريخ نقاطا في محيط مدينة (حمص ) وسط سوريا موقعا خسائر مادية فقط .
19 يوليو : إصابة عسكريين اثنين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي استهدف نقاطا في محيط العاصمة دمشق.
7 أغسطس : مقتل أربعة عسكريين واصابة أربعة اخرين جراء عدوان جوي نفذه الاحتلال الإسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط العاصمة دمشق .
22 أغسطس : إصابة عسكري ووقوع اضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف نقاطا في محيط العاصمة دمشق.
28 أغسطس : وكالة الانباء السورية (سانا) تعلن خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة جراء عدوان جوي للاحتلال الإسرائيلي.
13 سبتمبر : مقتل عسكريين اثنين واصابة 6 اخرين بجروح جراء عدوان للاحتلال الإسرائيلي على بعض مواقع الدفاع الجوي في ريف طرطوس شمالي البلاد .
3 أكتوبر : السلطات السورية تعلن إصابة عسكريين اثنين بجروح جراء عدوان إسرائيلي على مواقع في محيط مدينة دير الزور شرقي البلاد .
5 أكتوبر : السلطات السورية تعلن حصيلة غير نهائية لهجوم بطائرات مسيرة على حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص بلغت 80 قتيلا و 240 جريحا .
12 أكتوبر : الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالصواريخ مطاري دمشق وحلب الدوليين مما أدى الى خروجهما من الخدمة .
22 أكتوبر : مقتل عامل مدني واصابة اخر بجروح جراء عدوان نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مطاري دمشق وحلب الدوليين ما أدى الى وقوع اضرار مادية وخروج المطارين عن الخدمة .
25 أكتوبر : مقتل ثمانية عسكريين واصابة سبعة اخرين جراء عدوان للاحتلال الإسرائيلي استهدف نقاطا بريف درعا جنوب غربي البلاد .
30 أكتوبر : استهداف موقعين في ريف ودرعا جنوبي البلاد بصواريخ قوات الاحتلال الإسرائيلي اسفر عن بعض الخسائر المادية .
22 نوفمبر : جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف ريف دمشق بالصواريخ موقعا خسائر مادية .
26 نوفمبر : السلطات السورية تعلن تصديها دفاعاتها الجوية لعدوان الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ استهدف مطار دمشق الدولي ونقاطا بريف دمشق وادى الى خروج المطار عن الخدمة .
2 ديسمبر : السلطات السورية تعلن ان وسائط دفاعاتها الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق .
11 ديسمبر : الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالصواريخ نقاطا في محيط العاصمة دمشق ما أوقع خسائر مادية فقط . (يتبع)

مصر

2 يناير : مصر تستعيد قطعة اثرية ثمينة من الولايات المتحدة وهي (التابوت الأخضر ) بعد جهود استمرت أعواما في حدث وصف بأنه ( مهم وتاريخي ) .
13 يناير : مصر تؤكد استعدادها للتعاون مع المجتمع الدولي من اجل استضافة مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب بما يسهم في مواجهة ازمة الغذاء العالمية .
14 يناير : وزارة السياحة والاثار المصرية تعلن اكتشاف مقبرة ملكية لم تكن معروفة من قبل بمنطقة الوديان الغربية بالبر الغربي بمحافظة الأقصر جنوبي البلاد .
15 يناير : مصر تعلن تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي في البحر المتوسط على بعد حوالي 70 كيلومترا شمال شبه جزيرة سيناء وعلى عمق مياه 309 امتار .
16 يناير : البنك المركزي المصري يعلن رصده عمليات دخول مستثمرين أجانب السوق المصرية مرة أخرى بمبالغ تخطت ال 925 مليون دولار.
17 يناير : مصر وفلسطين والأردن تطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وتكاتف الجهود لايجاد افق سياسي حقيقي يعيد اطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين .
18 يناير : مجلس الوزراء المصري يعلن ان الصادرات النفطية حققت ارتفاعا قياسيا 2ر18 مليار دولار بينما سجلت الصادرات غير النفطية ارتفاعا " غير مسبوق " بنسبة 12 بالمئة في العام الماضي .
24 يناير : وزارة السياحة والاثار المصرية تعلن اكتشاف اول مدينة سكنية كاملة من العصر الروماني اثناء اعمال الحفائر الاثرية بمنطقة (بيت يسي اندراوس ) بالبر الشرقي بمحافظة الأقصر بجنوب البلاد.
25 يناير : المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يعلن رصد زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر في منطقة شرق البحر المتوسط بدون وقوع إصابات او خسائر مادية.
25 يناير : البعثة الاثرية المصرية تكشف عن مجموعة من الدفنات العائلية لعصر الاسرة ال 13 من عصر الانتقال الثاني وذلك اثناء اعمال الحفائر بجبانة ( ذراع أبو النجا ) بالبر الغربي بمدينة الأقصر جنوبي مصر .
25 يناير : رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي يفتتح فعاليات الدورة ال 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة 1047 ناشرا من 53 دولة من مختلف دول العالم .
25 يناير : مصر والهند تتفقان على توطيد العلاقات الثنائية بين البلديين من خلال إرساء الشراكة الاستراتيجية .
30 يناير : وزير الخارجية الامريكية انتوني بلنكين يزور مصر في جولة إقليمية للتاكيد ان البلدين ملتزمان بتطوير العلاقات الثنائية وان الأولويات المرهونة في هذه العلاقة هي التعامل الاقتصادي على المدى الطويل لافادة الشعبين .
1فبراير : وزارة الصحة والسكان المصرية تعلن وفاة ثلاثة اشخاص واصابة 32 اخرين في حريق نشب بقسم للاشعة داخل احد مستشفيات جمعية أهلية في منطقة (المطرية ) بمحافظة القاهرة .
4 فبراير : وفاة رئيس مجلس الوزراء المصري السابق المهندس شريف إسماعيل بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 68 عاما .
6 فبراير : المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر يعلن وقوع هزة أرضية بقوة 7ر7 درجة على مقياس ريختر شمال مدينة رفح بسيناء دون تسجيل خسائر .
8 فبراير : رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي يعلن طرح اسهم 32 شركة على مدار عام كامل يبدأ من الربع الحالي من عام 2023 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024 سواء من خلال البورصة او لمستثمر استراتيجي او كلاهما .
10 فبراير : وزارة التضامن الاجتماعي تعلن عن ارتفاع عدد ضحايا انهيار منزل نتيجة انفجار أسطوانة غاز في مدينة دمنهور بمحافظة (البحيرة ) الواقعة شمال العاصمة ( القاهرة ) والى اربع وفيات و 23 إصابة .
14 فبراير : مصر توقع خمس اتفاقيات مع شركات وطنية وعربية وعالمية منها (كويت انرجي ) الكويتية للبحث عن البترول والغاز وانتاجهما في اربع مناطق بالصحراء الغربية وشمال سيناء وذلك باستثمارات لا تقل عن 40 مليون دولار .
22 فبراير : وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط يعلن طرح اول اصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر بقيمة 5ر1 مليار دولار امريكي مبينا ان قيمة الاكتتاب بلغت نحو 1ر6 مليار دولار .
26 فبراير : وزير الخارجية المصري سامح شكري يبدأ زيارة الى سوريا وتركيا بهدف نقل " رسالة تضامن " الى الدولتين وشعبيهما في اعقاب كارثة الزلزال المدمر.
1 مارس : البنك الدولي يعلن تقديم منحة لمصر بقيمة 13ر9 ملايين دولار لتوسيع نطاق مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة. (يتبع)




MENAFN29122023000071011013ID1107667776

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث