الدول العربية في 2023.. تعزيز العمل المشترك ووقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت -
3 ابريل : مقتل مدنيين اثنين ووقوع اضرار مادية جراء عدوان للاحتلال الإسرائيلي يستهدف نقاطا في محيط العاصمة دمشق .
9 ابريل : وكالة الانباء السورية تذكر ان وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لعدوان الاحتلال الإسرائيلي استهدف بالصواريخ نقاطا في المنطقة الجنوبية و أوقع خسائر مادية.
29 ابريل : السلطات السورية تعلن إصابة ثلاثة مدنيين ووقوع اضرار مادية جراء عدوان للاحتلال الإسرائيلي استهدف نقاطا في محيط مدينة حمص وسط البلاد .
1 مايو : مقتل عسكري واصابة خمسة اخرين ومدنيين بجروح مختلفة جراء "عدوان إسرائيلي " استهدف محيط مدينة حلب مما أدى الى خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة.
3 مايو : الرئيسان السوري بشار الأسد والإيراني إبراهيم رئيسي يوقعان مذكرة تفاهم لخطة "تعاون استراتيجي طويل الأمد " في مجالات عدة من بينها النقل والنفط والزراعة .
18 مايو : الرئيس السوري بشار الأسد يصل الى (جدة ) للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية ال 32 على مستوى القمة .
29 مايو : الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالصواريخ نقاطا في محيط العاصمة دمشق ما أوقع خسائر مادية فقط .
1 يوليو : السلطات السورية تعلن ان الاحتلال الإسرائيلي استهدف بالصواريخ نقاطا في محيط مدينة (حمص ) وسط سوريا موقعا خسائر مادية فقط .
19 يوليو : إصابة عسكريين اثنين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي استهدف نقاطا في محيط العاصمة دمشق.
7 أغسطس : مقتل أربعة عسكريين واصابة أربعة اخرين جراء عدوان جوي نفذه الاحتلال الإسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط العاصمة دمشق .
22 أغسطس : إصابة عسكري ووقوع اضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف نقاطا في محيط العاصمة دمشق.
28 أغسطس : وكالة الانباء السورية (سانا) تعلن خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة جراء عدوان جوي للاحتلال الإسرائيلي.
13 سبتمبر : مقتل عسكريين اثنين واصابة 6 اخرين بجروح جراء عدوان للاحتلال الإسرائيلي على بعض مواقع الدفاع الجوي في ريف طرطوس شمالي البلاد .
3 أكتوبر : السلطات السورية تعلن إصابة عسكريين اثنين بجروح جراء عدوان إسرائيلي على مواقع في محيط مدينة دير الزور شرقي البلاد .
5 أكتوبر : السلطات السورية تعلن حصيلة غير نهائية لهجوم بطائرات مسيرة على حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص بلغت 80 قتيلا و 240 جريحا .
12 أكتوبر : الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالصواريخ مطاري دمشق وحلب الدوليين مما أدى الى خروجهما من الخدمة .
22 أكتوبر : مقتل عامل مدني واصابة اخر بجروح جراء عدوان نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مطاري دمشق وحلب الدوليين ما أدى الى وقوع اضرار مادية وخروج المطارين عن الخدمة .
25 أكتوبر : مقتل ثمانية عسكريين واصابة سبعة اخرين جراء عدوان للاحتلال الإسرائيلي استهدف نقاطا بريف درعا جنوب غربي البلاد .
30 أكتوبر : استهداف موقعين في ريف ودرعا جنوبي البلاد بصواريخ قوات الاحتلال الإسرائيلي اسفر عن بعض الخسائر المادية .
22 نوفمبر : جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف ريف دمشق بالصواريخ موقعا خسائر مادية .
26 نوفمبر : السلطات السورية تعلن تصديها دفاعاتها الجوية لعدوان الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ استهدف مطار دمشق الدولي ونقاطا بريف دمشق وادى الى خروج المطار عن الخدمة .
2 ديسمبر : السلطات السورية تعلن ان وسائط دفاعاتها الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق .
11 ديسمبر : الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالصواريخ نقاطا في محيط العاصمة دمشق ما أوقع خسائر مادية فقط . (يتبع)
مصر
2 يناير : مصر تستعيد قطعة اثرية ثمينة من الولايات المتحدة وهي (التابوت الأخضر ) بعد جهود استمرت أعواما في حدث وصف بأنه ( مهم وتاريخي ) .
13 يناير : مصر تؤكد استعدادها للتعاون مع المجتمع الدولي من اجل استضافة مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب بما يسهم في مواجهة ازمة الغذاء العالمية .
14 يناير : وزارة السياحة والاثار المصرية تعلن اكتشاف مقبرة ملكية لم تكن معروفة من قبل بمنطقة الوديان الغربية بالبر الغربي بمحافظة الأقصر جنوبي البلاد .
15 يناير : مصر تعلن تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي في البحر المتوسط على بعد حوالي 70 كيلومترا شمال شبه جزيرة سيناء وعلى عمق مياه 309 امتار .
16 يناير : البنك المركزي المصري يعلن رصده عمليات دخول مستثمرين أجانب السوق المصرية مرة أخرى بمبالغ تخطت ال 925 مليون دولار.
17 يناير : مصر وفلسطين والأردن تطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وتكاتف الجهود لايجاد افق سياسي حقيقي يعيد اطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين .
18 يناير : مجلس الوزراء المصري يعلن ان الصادرات النفطية حققت ارتفاعا قياسيا 2ر18 مليار دولار بينما سجلت الصادرات غير النفطية ارتفاعا " غير مسبوق " بنسبة 12 بالمئة في العام الماضي .
24 يناير : وزارة السياحة والاثار المصرية تعلن اكتشاف اول مدينة سكنية كاملة من العصر الروماني اثناء اعمال الحفائر الاثرية بمنطقة (بيت يسي اندراوس ) بالبر الشرقي بمحافظة الأقصر بجنوب البلاد.
25 يناير : المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يعلن رصد زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر في منطقة شرق البحر المتوسط بدون وقوع إصابات او خسائر مادية.
25 يناير : البعثة الاثرية المصرية تكشف عن مجموعة من الدفنات العائلية لعصر الاسرة ال 13 من عصر الانتقال الثاني وذلك اثناء اعمال الحفائر بجبانة ( ذراع أبو النجا ) بالبر الغربي بمدينة الأقصر جنوبي مصر .
25 يناير : رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي يفتتح فعاليات الدورة ال 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة 1047 ناشرا من 53 دولة من مختلف دول العالم .
25 يناير : مصر والهند تتفقان على توطيد العلاقات الثنائية بين البلديين من خلال إرساء الشراكة الاستراتيجية .
30 يناير : وزير الخارجية الامريكية انتوني بلنكين يزور مصر في جولة إقليمية للتاكيد ان البلدين ملتزمان بتطوير العلاقات الثنائية وان الأولويات المرهونة في هذه العلاقة هي التعامل الاقتصادي على المدى الطويل لافادة الشعبين .
1فبراير : وزارة الصحة والسكان المصرية تعلن وفاة ثلاثة اشخاص واصابة 32 اخرين في حريق نشب بقسم للاشعة داخل احد مستشفيات جمعية أهلية في منطقة (المطرية ) بمحافظة القاهرة .
4 فبراير : وفاة رئيس مجلس الوزراء المصري السابق المهندس شريف إسماعيل بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 68 عاما .
6 فبراير : المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر يعلن وقوع هزة أرضية بقوة 7ر7 درجة على مقياس ريختر شمال مدينة رفح بسيناء دون تسجيل خسائر .
8 فبراير : رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي يعلن طرح اسهم 32 شركة على مدار عام كامل يبدأ من الربع الحالي من عام 2023 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024 سواء من خلال البورصة او لمستثمر استراتيجي او كلاهما .
10 فبراير : وزارة التضامن الاجتماعي تعلن عن ارتفاع عدد ضحايا انهيار منزل نتيجة انفجار أسطوانة غاز في مدينة دمنهور بمحافظة (البحيرة ) الواقعة شمال العاصمة ( القاهرة ) والى اربع وفيات و 23 إصابة .
14 فبراير : مصر توقع خمس اتفاقيات مع شركات وطنية وعربية وعالمية منها (كويت انرجي ) الكويتية للبحث عن البترول والغاز وانتاجهما في اربع مناطق بالصحراء الغربية وشمال سيناء وذلك باستثمارات لا تقل عن 40 مليون دولار .
22 فبراير : وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط يعلن طرح اول اصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر بقيمة 5ر1 مليار دولار امريكي مبينا ان قيمة الاكتتاب بلغت نحو 1ر6 مليار دولار .
26 فبراير : وزير الخارجية المصري سامح شكري يبدأ زيارة الى سوريا وتركيا بهدف نقل " رسالة تضامن " الى الدولتين وشعبيهما في اعقاب كارثة الزلزال المدمر.
1 مارس : البنك الدولي يعلن تقديم منحة لمصر بقيمة 13ر9 ملايين دولار لتوسيع نطاق مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة. (يتبع)
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