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الدول العربية في 2023.. تعزيز العمل المشترك ووقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

12/29/2023 4:20:10 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت -
1 مارس : القوات المسلحة المصرية تعلن مقتل ضابط واصابة اخر وجندي في احباط محاولة لتهريب "كمية كبيرة " من المواد المخدرة بجنوب سيناء .
2 مارس : وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تعلن رفع الأسعار الحالية للبنزين بأنواعه وتثبيت سعر السولار .
5 مارس : هيئة قناة السويس تعلن نجاح تعويم سفينة الحاويات (ام اس سي إسطنبول) والتي جنحت خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من ماليزيا الى البرتغال .
5 مارس : هيئة قناة السويس تذكر انها دفعت بأربع قاطرات للتعامل مع جنوح سفينة الحاويات (ام اس سي إسطنبول ) وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من ماليزيا الى البرتغال.
7 مارس : وفاة شخص واصابة 16 اخرين في حادث خروج قطار عن مساره حيث اصطدم برصيف محطة مدينة (قليوب ) بمحافظة القليوبية خلال طريقه الى مدينة (منوف ) بمحافظة المنوفية.
7 مارس : مصر تؤكد مواصلة دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) لتقديم الخدمات الأساسية والضرورية لتعزيز جهود الامن.
8 مارس : وزارة الصحة والسكان المصرية تعلن ان الحصيلة النهائية لضحايا حادث قطار في مدينة (قليوب ) بلغت اربع وفيات و 23 إصابة.
12 مارس : وزير الخارجية المصري سامح شكري يؤكد دعم بلاده لصمود الاسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
16 مارس : مصر تعلن اتفاقها مع تحالف شركات عالمية لانشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطتين للحاويات بميناءي (السخنة) و(الدخيلة) باستثمارات تقدر بحوالي 6ر1 مليار دولار .
19 مارس : وزارة الخارجية المصرية تعلن ان مدينة شرم الشيخ تستضيف اجتماعا خماسيا بمشاركة مسؤولين سياسيين وامنيين رفيعي المستوى من مصر وفلسطين وإسرائيل والأردن والولايات المتحدة .
20 مارس : عناصر من قوات المظلات والصاعقة والوحدات الخاصة البحرية المصرية والقوات الخاصة الامريكية تختتم فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك (اس او اف 02).
21 مارس : رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع يعلن ارتفاع عائدات القناة بنسبة 40 بالمئة منذ بداية العام الجاري .
22 مارس : وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا يقول ان انتاج (منجم السكري ) للذهب وصل الى 2ر5 مليون اوقية منذ بدء الإنتاج وحتى نهاية فبراير الماضي بايرادات تقدر بحوالي 5ر7 مليارات دولار .
25 مارس : مصر تعلن اكتشاف اكثر من الفين من رؤوس الكباش المحنطة التي تعود للعصر البطلمي واكتشاف مبنى ضخم يعود لعصر الاسرة السادسة بمنطقة معبد رمسيس الثاني بأبيدوس في محافظة سوهاج .
27 مارس : رئاسة مجلس الوزراء المصري يعلن توقيع اعلان للنوايا بهدف الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والجهات المعنية في كل من مصر والامارات والسعودية والبحرين والذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط.
1 ابريل: مصر وسوريا تتفقان على تكثيف قنوات التواصل بين البلدين على مختلف الصعد خلال المرحلة القادمة بهدف تناول القضايا والموضوعات التي تمس مصالح البلدين والشعبين المصري والسوري .
10 ابريل: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في مصر يعلن ارتفاع الرقم القياسي العام لاسعار المستهلكين (التضخم ) بنسبة 2ر3 في المئة خلال مارس الماضي على أساس شهري و 9ر33 بالمئة على أساس سنوي.
12 ابريل : وزارة السياحة والاثار المصرية تعلن الكشف عن مقبرة لشخص يدعى (بانحسي ) من فترة حكم (الرعامسة) وذلك اثناء اعمال الحفائر التي تجربها البعثة الاثرية الهولندية الإيطالية المشتركة بمنطقة اثار (سقارة) بمحافظة الجيزة .
18 ابريل : شركة مصر للطيران تعلن إيقاف رحلاتها من والى مطار الخرطوم الدولي لحين اشعار اخر .
19 ابريل : القوات المسلحة المصرية تجري جميع التنسيقات مع جهات الاختصاص المختلفة بدولة السودان " الشقيقة " لتامين عودة كافة عناصر القوات المسلحة المصرية بسلام الى ارض الوطن .
20 ابريل : القوات المسلحة المصرية تعلن اجلاء عدد من عناصرها من السودان في ضوء إجراءات تامين شامل وعبر ثلاث رحلات متتالية .
24 ابريل : مصر تعلن اجلاء 134 من رعاياها من السودان جوا 334 اخرين برا بالتنسيق مع السلطات السودانية ليصل اجمالي عدد من تم اجلاؤهم من المصريين حتى الان الى 904 اشخاص .
26 ابريل : مصر تعلن عن اجلاء 1140 مواطنا مصريا من السودان عبر جسر جوي والمنافذ البرية ليرتفع عدد المواطنين المصريين الذين تم اجلاؤهم حتى الان الى 2679 .
29 ابريل : وزارة الخارجية المصرية تؤكد انتهاء عمليات الاجلاء من قاعدة (وادي سيدنا ) قرب العاصمة السودانية الخرطوم نظرا للعديد من الاعتبارات ومنها الأمني مطالبة الموجودين في القاعدة بمغادرتها حالا.
4 مايو : وزارة الصحة والسكان المصرية تعلن وفاة 17 شخص واصابة 29 اخرين في حادث مروري بين اتوبيس وسيارة نقل على طريق (الخارجة - أسيوط ) .
4 مايو : لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المصرية تعلن زيادة سعر السولار بمقدار جنيه واحد للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلية 25ر8 جنيه ( ما يعادل 27ر0 دولار ).
10 مايو : الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في مصر يعلن ارتفاع الرقم القياسي العام لاسعار المستهلكين (التضخم ) بنسبة 8ر1 في المئة خلال ابريل الماضي على أساس شهري و 5ر31 في المئة على أساس سنوي .
18 مايو : البنك المركزي المصري يقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 25ر18 بالمئة و 25ر19 بالمئة و 75ر18 بالمائة على التدريب.
21 مايو : محكمة مصرية تقضي بالحكم على 14 من كوادر وقيادات وعناصر جماعة (الاخوان ) بالسجن المؤبد والحكم على ثلاثة اخرين بالسجن المشدد ل 15 عاما لادانتهم بتولي قيادة داخل " جماعة إرهابية " وتمويلها ونشر اخبار كاذبة بهدف زعزعة استقرار الدولة .
22 مايو : مصر وسلطنة عمان توقعان اتفاقيتين بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب الضريبي إضافة الى التعاون في المجالات المتعلقة بالسياسات والتطورات المالية .
27 مايو : وزير السياحة والاثار المصري احمد عيسى يعلن اكتشاف اكبر واكمل ورشتي تحنيط ادمية وحيوانية خلال استكمال اعمال حفائر البعثة الاثرية المصرية في " جبانة الحيوانات المقدسة" (البوباسطيون ) بمنطقة اثار (سقارة ) بمحافظة (الجيزة ) للعام السادس على التوالي .
29 مايو : الرئاسة المصرية تعلن ان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب اردوغان يقرران البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين بلديهما وتبادل السفراء بينهما .
30 مايو : وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تعلن زيادة انتاج حقل (بتروغلف ) بخليج الزيت بالصحراء الشرقية من 4 الاف برميل الى 19 الف برميل زيت يوميا مع زيادة الاحتياطي المؤكد من 118 مليونا الى 203 ملايين برميل خلال النصف الأول من العام الحالي .
2 يونيو : مصرع ستة اشخاص بينهم طفلان اثر حادث تصادم قطار ب (توك توك ) بمحافظة البحيرة شمالي مصر.
3 يونيو : القوات المسلحة المصرية تقول ان احد عناصر الامن المكلفة بتامين خط الحدود الدولية يطارد عناصر لتهريب المخدرات واثناء المطاردة اخترق حاجز التامين وتبادل اطلاق النيران مما ادى الى وفاة ثلاثة من عناصر التأمين الاسرائيلية واصابة اثني اخرين
4 يونيو : مصر والسعودية توقعان مذكرتي تفاهم بشأن تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات تنمية الصادرات غير البترولية وتطوير صناعة السيارات .
6 يونيو : مصر والامارات توقعان اتفاقية للبدء في انشاء مشروع لانتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة انتاجية تبلغ 10 غيغاوات وبتكلفة استثمارية تتجاوز 10 مليارات دولار
10 يونيو : الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في مصر يعلن ارتفاع الرقم القياسي العام لاسعار المستهلكين (التضخم ) بنسبة 7ر2 في المئة خلال مايو الماضي على اساس شهري و7ر33 في المئة على اساس سنوي .
11 يونيو : الجيش المصري يعلن عن وصول الفرقاطة " القهار " وهي من طراز " ميكو - ايه 200 " الالماني ذي التكنلوجيا العسكرية المتقدمة الى قاعدة الاسكندرية البحرية تمهيدا لانضمامها الى القوات البحرية المصرية .
17 يونيو : مصر وزامبيا توقعان مذكرة تفاهم في مجال التعاون والتدريب العسكري تضمنت عددا من الانشطة التي تسعى القوات المسلحة لكلا البلدين الى دعمها خلال المرحلة المقبلة .
18 يونيو : الحكومة المصرية تعلن انها عينت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي مستشارا لها لمساعدتها على تنفيذ برنامج اقتصادي يستهدف تمكين القطاع الخاص ودفع جهود جذب الاستثمارات وتحفيز تنافسية الاقتصاد المصري. (يتبع)




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