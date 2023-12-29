الدول العربية في 2023.. تعزيز العمل المشترك ووقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت -
1 مارس : القوات المسلحة المصرية تعلن مقتل ضابط واصابة اخر وجندي في احباط محاولة لتهريب "كمية كبيرة " من المواد المخدرة بجنوب سيناء .
2 مارس : وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تعلن رفع الأسعار الحالية للبنزين بأنواعه وتثبيت سعر السولار .
5 مارس : هيئة قناة السويس تعلن نجاح تعويم سفينة الحاويات (ام اس سي إسطنبول) والتي جنحت خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من ماليزيا الى البرتغال .
5 مارس : هيئة قناة السويس تذكر انها دفعت بأربع قاطرات للتعامل مع جنوح سفينة الحاويات (ام اس سي إسطنبول ) وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من ماليزيا الى البرتغال.
7 مارس : وفاة شخص واصابة 16 اخرين في حادث خروج قطار عن مساره حيث اصطدم برصيف محطة مدينة (قليوب ) بمحافظة القليوبية خلال طريقه الى مدينة (منوف ) بمحافظة المنوفية.
7 مارس : مصر تؤكد مواصلة دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) لتقديم الخدمات الأساسية والضرورية لتعزيز جهود الامن.
8 مارس : وزارة الصحة والسكان المصرية تعلن ان الحصيلة النهائية لضحايا حادث قطار في مدينة (قليوب ) بلغت اربع وفيات و 23 إصابة.
12 مارس : وزير الخارجية المصري سامح شكري يؤكد دعم بلاده لصمود الاسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
16 مارس : مصر تعلن اتفاقها مع تحالف شركات عالمية لانشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطتين للحاويات بميناءي (السخنة) و(الدخيلة) باستثمارات تقدر بحوالي 6ر1 مليار دولار .
19 مارس : وزارة الخارجية المصرية تعلن ان مدينة شرم الشيخ تستضيف اجتماعا خماسيا بمشاركة مسؤولين سياسيين وامنيين رفيعي المستوى من مصر وفلسطين وإسرائيل والأردن والولايات المتحدة .
20 مارس : عناصر من قوات المظلات والصاعقة والوحدات الخاصة البحرية المصرية والقوات الخاصة الامريكية تختتم فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك (اس او اف 02).
21 مارس : رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع يعلن ارتفاع عائدات القناة بنسبة 40 بالمئة منذ بداية العام الجاري .
22 مارس : وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا يقول ان انتاج (منجم السكري ) للذهب وصل الى 2ر5 مليون اوقية منذ بدء الإنتاج وحتى نهاية فبراير الماضي بايرادات تقدر بحوالي 5ر7 مليارات دولار .
25 مارس : مصر تعلن اكتشاف اكثر من الفين من رؤوس الكباش المحنطة التي تعود للعصر البطلمي واكتشاف مبنى ضخم يعود لعصر الاسرة السادسة بمنطقة معبد رمسيس الثاني بأبيدوس في محافظة سوهاج .
27 مارس : رئاسة مجلس الوزراء المصري يعلن توقيع اعلان للنوايا بهدف الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والجهات المعنية في كل من مصر والامارات والسعودية والبحرين والذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط.
1 ابريل: مصر وسوريا تتفقان على تكثيف قنوات التواصل بين البلدين على مختلف الصعد خلال المرحلة القادمة بهدف تناول القضايا والموضوعات التي تمس مصالح البلدين والشعبين المصري والسوري .
10 ابريل: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في مصر يعلن ارتفاع الرقم القياسي العام لاسعار المستهلكين (التضخم ) بنسبة 2ر3 في المئة خلال مارس الماضي على أساس شهري و 9ر33 بالمئة على أساس سنوي.
12 ابريل : وزارة السياحة والاثار المصرية تعلن الكشف عن مقبرة لشخص يدعى (بانحسي ) من فترة حكم (الرعامسة) وذلك اثناء اعمال الحفائر التي تجربها البعثة الاثرية الهولندية الإيطالية المشتركة بمنطقة اثار (سقارة) بمحافظة الجيزة .
18 ابريل : شركة مصر للطيران تعلن إيقاف رحلاتها من والى مطار الخرطوم الدولي لحين اشعار اخر .
19 ابريل : القوات المسلحة المصرية تجري جميع التنسيقات مع جهات الاختصاص المختلفة بدولة السودان " الشقيقة " لتامين عودة كافة عناصر القوات المسلحة المصرية بسلام الى ارض الوطن .
20 ابريل : القوات المسلحة المصرية تعلن اجلاء عدد من عناصرها من السودان في ضوء إجراءات تامين شامل وعبر ثلاث رحلات متتالية .
24 ابريل : مصر تعلن اجلاء 134 من رعاياها من السودان جوا 334 اخرين برا بالتنسيق مع السلطات السودانية ليصل اجمالي عدد من تم اجلاؤهم من المصريين حتى الان الى 904 اشخاص .
26 ابريل : مصر تعلن عن اجلاء 1140 مواطنا مصريا من السودان عبر جسر جوي والمنافذ البرية ليرتفع عدد المواطنين المصريين الذين تم اجلاؤهم حتى الان الى 2679 .
29 ابريل : وزارة الخارجية المصرية تؤكد انتهاء عمليات الاجلاء من قاعدة (وادي سيدنا ) قرب العاصمة السودانية الخرطوم نظرا للعديد من الاعتبارات ومنها الأمني مطالبة الموجودين في القاعدة بمغادرتها حالا.
4 مايو : وزارة الصحة والسكان المصرية تعلن وفاة 17 شخص واصابة 29 اخرين في حادث مروري بين اتوبيس وسيارة نقل على طريق (الخارجة - أسيوط ) .
4 مايو : لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المصرية تعلن زيادة سعر السولار بمقدار جنيه واحد للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلية 25ر8 جنيه ( ما يعادل 27ر0 دولار ).
10 مايو : الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في مصر يعلن ارتفاع الرقم القياسي العام لاسعار المستهلكين (التضخم ) بنسبة 8ر1 في المئة خلال ابريل الماضي على أساس شهري و 5ر31 في المئة على أساس سنوي .
18 مايو : البنك المركزي المصري يقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 25ر18 بالمئة و 25ر19 بالمئة و 75ر18 بالمائة على التدريب.
21 مايو : محكمة مصرية تقضي بالحكم على 14 من كوادر وقيادات وعناصر جماعة (الاخوان ) بالسجن المؤبد والحكم على ثلاثة اخرين بالسجن المشدد ل 15 عاما لادانتهم بتولي قيادة داخل " جماعة إرهابية " وتمويلها ونشر اخبار كاذبة بهدف زعزعة استقرار الدولة .
22 مايو : مصر وسلطنة عمان توقعان اتفاقيتين بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب الضريبي إضافة الى التعاون في المجالات المتعلقة بالسياسات والتطورات المالية .
27 مايو : وزير السياحة والاثار المصري احمد عيسى يعلن اكتشاف اكبر واكمل ورشتي تحنيط ادمية وحيوانية خلال استكمال اعمال حفائر البعثة الاثرية المصرية في " جبانة الحيوانات المقدسة" (البوباسطيون ) بمنطقة اثار (سقارة ) بمحافظة (الجيزة ) للعام السادس على التوالي .
29 مايو : الرئاسة المصرية تعلن ان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب اردوغان يقرران البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين بلديهما وتبادل السفراء بينهما .
30 مايو : وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تعلن زيادة انتاج حقل (بتروغلف ) بخليج الزيت بالصحراء الشرقية من 4 الاف برميل الى 19 الف برميل زيت يوميا مع زيادة الاحتياطي المؤكد من 118 مليونا الى 203 ملايين برميل خلال النصف الأول من العام الحالي .
2 يونيو : مصرع ستة اشخاص بينهم طفلان اثر حادث تصادم قطار ب (توك توك ) بمحافظة البحيرة شمالي مصر.
3 يونيو : القوات المسلحة المصرية تقول ان احد عناصر الامن المكلفة بتامين خط الحدود الدولية يطارد عناصر لتهريب المخدرات واثناء المطاردة اخترق حاجز التامين وتبادل اطلاق النيران مما ادى الى وفاة ثلاثة من عناصر التأمين الاسرائيلية واصابة اثني اخرين
4 يونيو : مصر والسعودية توقعان مذكرتي تفاهم بشأن تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات تنمية الصادرات غير البترولية وتطوير صناعة السيارات .
6 يونيو : مصر والامارات توقعان اتفاقية للبدء في انشاء مشروع لانتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة انتاجية تبلغ 10 غيغاوات وبتكلفة استثمارية تتجاوز 10 مليارات دولار
10 يونيو : الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في مصر يعلن ارتفاع الرقم القياسي العام لاسعار المستهلكين (التضخم ) بنسبة 7ر2 في المئة خلال مايو الماضي على اساس شهري و7ر33 في المئة على اساس سنوي .
11 يونيو : الجيش المصري يعلن عن وصول الفرقاطة " القهار " وهي من طراز " ميكو - ايه 200 " الالماني ذي التكنلوجيا العسكرية المتقدمة الى قاعدة الاسكندرية البحرية تمهيدا لانضمامها الى القوات البحرية المصرية .
17 يونيو : مصر وزامبيا توقعان مذكرة تفاهم في مجال التعاون والتدريب العسكري تضمنت عددا من الانشطة التي تسعى القوات المسلحة لكلا البلدين الى دعمها خلال المرحلة المقبلة .
18 يونيو : الحكومة المصرية تعلن انها عينت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي مستشارا لها لمساعدتها على تنفيذ برنامج اقتصادي يستهدف تمكين القطاع الخاص ودفع جهود جذب الاستثمارات وتحفيز تنافسية الاقتصاد المصري. (يتبع)
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