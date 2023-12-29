جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط برتبة نقيب بمعارك غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الأول (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، مقتل ضابط برتبة نقيب في معارك شمالي قطاع غزة، وإصابة جنديين بجراح خطيرة.

وبلغت الحصيلة المعلنة لقتلى جيش الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول الماضي، 502 ضابط وجندي، من بينهم 171 ضابطا وجنديا قتلوا خلال التوغل البري للاحتلال في أنحاء القطاع.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

29/12/2023 11:35:40