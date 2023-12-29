جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط برتبة نقيب بمعارك غزة
التاريخ
12/29/2023 4:19:59 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 كانون الأول (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، مقتل ضابط برتبة نقيب في معارك شمالي قطاع غزة، وإصابة جنديين بجراح خطيرة.
وبلغت الحصيلة المعلنة لقتلى جيش الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول الماضي، 502 ضابط وجندي، من بينهم 171 ضابطا وجنديا قتلوا خلال التوغل البري للاحتلال في أنحاء القطاع.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
29/12/2023 11:35:40
MENAFN29122023000117011021ID1107667774
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.