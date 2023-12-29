منسق أممي: إيصال المساعدات لسكان غزة أصبح مستحيلا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الأول (بترا)- أعرب منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، عن إحباطه إزاء كيفية إعاقة وصول المساعدات المنقذة للحياة من دخول غزة، مشيراً إلى أن إيصال المساعدات أصبح مستحيلا.

وتساءل غريفيث في منشور له على منصة (إكس) اليوم الجمعة: "هل تعتقدون أن إدخال المساعدات إلى غزة أمر سهل؟ فكر مرة أخرى".

وسرد غريفيث العوائق أمام إيصال المساعدات إلى غزة، ومنها: قصف متواصل واستهداف قوافل المساعدات بالنيران وثلاث مراحل للتفتيش قبل أن تتمكن شاحنة المساعدات من دخول الأراضي الفلسطينية، ولائحة طويلة من المساعدات الممنوع إدخالها ومقتل عمال الإغاثة وتهجير آخرين من منازلهم بسبب الحرب".

وأكد غريفيث أن "هذا وضع مستحيل بالنسبة لسكان غزة، ولأولئك الذين يحاولون مساعدتهم"، مشدداً على أن "القتال يجب أن يتوقف".

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

29/12/2023 11:21:35