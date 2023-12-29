منسق أممي: إيصال المساعدات لسكان غزة أصبح مستحيلا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 كانون الأول (بترا)- أعرب منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، عن إحباطه إزاء كيفية إعاقة وصول المساعدات المنقذة للحياة من دخول غزة، مشيراً إلى أن إيصال المساعدات أصبح مستحيلا.
وتساءل غريفيث في منشور له على منصة (إكس) اليوم الجمعة: "هل تعتقدون أن إدخال المساعدات إلى غزة أمر سهل؟ فكر مرة أخرى".
وسرد غريفيث العوائق أمام إيصال المساعدات إلى غزة، ومنها: قصف متواصل واستهداف قوافل المساعدات بالنيران وثلاث مراحل للتفتيش قبل أن تتمكن شاحنة المساعدات من دخول الأراضي الفلسطينية، ولائحة طويلة من المساعدات الممنوع إدخالها ومقتل عمال الإغاثة وتهجير آخرين من منازلهم بسبب الحرب".
وأكد غريفيث أن "هذا وضع مستحيل بالنسبة لسكان غزة، ولأولئك الذين يحاولون مساعدتهم"، مشدداً على أن "القتال يجب أن يتوقف".
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
29/12/2023 11:21:35
MENAFN29122023000117011021ID1107667773
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