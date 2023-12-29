عشرات الشهداء جراء تواصل قصف الاحتلال لقطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 29 كانون الأول (بترا)- استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين منذ فجر اليوم الجمعة، غالبيتهم من الأطفال والنساء، جراء تواصل قصف قوات الاحتلال برا وبحرا وجوا، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، لليوم الـ84 على التوالي.

وذكرت مصادر طبية من قطاع غزة، أن 20 مواطنا استشهدوا جراء قصف طائرات الاحتلال ومدفعيته عدة منازل في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأضافت المصادر ذاتها، أن هناك عشرات المفقودين ما زالوا تحت انقاض المنازل التي استهدفتها قوات الاحتلال.

كما أفادت بارتقاء 15 شهيدا إثر قصف إسرائيلي على منزلين ومسجد في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، فيما نقل شهيدان وجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد استهداف الاحتلال مخيم البريج، وسط القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان المستمر على غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، ونحو 55 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

29/12/2023 10:27:53