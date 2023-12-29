أسعار النفط تتجه نحو خسائر بـ10% عن 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 كانون الأول (بترا)- تتجه أسعار النفط نحو أول انخفاض سنوي في عامين، إذ تبلغ خسائرها منذ بداية 2023 نحو 10 بالمئة، وسط تدابير خفض الإنتاج والتوترات الجيوسياسية.

كما تتجه الأسعار نحو الانخفاض الشهري الثالث على التوالي وسط مخاوف بشأن مستويات الطلب على الخام، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية اليوم الجمعة.

وتأتي خسائر النفط عن إجمالي العام الجاري بعدما ارتفعت لأعلى مستوياتها هذا العام خلال أيلول، بعدما أقرت أوبك وحلفاؤها خفض الإنتاج لدعم الأسعار.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت اليوم بنحو 0.56 بالمئة إلى 77.59 دولار للبرميل.

كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.45 بالمئة مسجلة 72.09 دولار للبرميل.

ويأتي ارتفاع أسعار النفط اليوم بعدما تراجعت 3 بالمئة في اليوم السابق مع استعداد المزيد من شركات الشحن لعبور البحر الأحمر.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

29/12/2023 09:30:27