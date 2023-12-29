Friday, 29 December 2023 01:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غوتيريس يدعو إلى جعل 2024 عاما لإعادة بناء الثقة واستعادة الأمل

12/29/2023 4:19:54 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 29 كانون الأول (بترا)- دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إلى عقد العزم على جعل عام 2024 عاما لإعادة بناء الثقة واستعادة الأمل في كل ما يمكن تحقيقه.
وقال غوتيريس في رسالة بالفيديو بمناسبة العام الجديد، إن 2023 كان عاماً مُتخماً بالمعاناة الهائلة والعنف والفوضى فيما يتعلق بقضايا المناخ، "فالإنسانية تتوجع ألماً، مشيراً إلى أن "كوكبنا تتهدده الأخطار".
وأضاف، أن "عام 2023 هو أكثر الأعوام المسجلة ارتفاعاً في درجات الحرارة، فيما "الناس تطحنهم رحى الفقر والجوع المتزايدين" و"الحروب تزداد عدداً وشراسة، والثقة نادرة الوجود".
وأكد الأمين العام أهمية أن "نقف معاً ضد التمييز والكراهية اللذين يُسممان العلاقات بين البلدان والمجتمعات".
وشدد على ضرورة "أن نكفل أن تكون التقنيات الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي قوة من أجل الخير"، مضيفاً أن "الأمم المتحدة ستواصل حشد العالم من أجل السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان".
-- (بترا)
م د/م ق/أس
29/12/2023 09:27:41

MENAFN29122023000117011021ID1107667769

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث