غوتيريس يدعو إلى جعل 2024 عاما لإعادة بناء الثقة واستعادة الأمل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 29 كانون الأول (بترا)- دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إلى عقد العزم على جعل عام 2024 عاما لإعادة بناء الثقة واستعادة الأمل في كل ما يمكن تحقيقه.
وقال غوتيريس في رسالة بالفيديو بمناسبة العام الجديد، إن 2023 كان عاماً مُتخماً بالمعاناة الهائلة والعنف والفوضى فيما يتعلق بقضايا المناخ، "فالإنسانية تتوجع ألماً، مشيراً إلى أن "كوكبنا تتهدده الأخطار".
وأضاف، أن "عام 2023 هو أكثر الأعوام المسجلة ارتفاعاً في درجات الحرارة، فيما "الناس تطحنهم رحى الفقر والجوع المتزايدين" و"الحروب تزداد عدداً وشراسة، والثقة نادرة الوجود".
وأكد الأمين العام أهمية أن "نقف معاً ضد التمييز والكراهية اللذين يُسممان العلاقات بين البلدان والمجتمعات".
وشدد على ضرورة "أن نكفل أن تكون التقنيات الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي قوة من أجل الخير"، مضيفاً أن "الأمم المتحدة ستواصل حشد العالم من أجل السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان".
-- (بترا)
م د/م ق/أس
29/12/2023 09:27:41
MENAFN29122023000117011021ID1107667769
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