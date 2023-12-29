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قلق أممي بسبب مستوى العنف في الضفة الغربية

12/29/2023 4:19:54 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 29 كانون الأول (بترا)- ذكر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أمس، أن "استخدام التكتيكات العسكرية والوسائل والأسلحة في سياقات إنفاذ القانون، واستخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة، وإنفاذ القيود الواسعة والتعسفية والتمييزية على التنقل التي تؤثر على الفلسطينيين؛ أمر مقلق للغاية.
وجاءت تصريحات تورك بعد صدور نتائج تقرير جديد عن الضفة الغربية والعنف فيها.
وقتلت القوات الإسرائيلية رجلاً فلسطينيًا خلال ما يسميه الاحتلال "عملية تفتيش واعتقال" في رام الله كما استشهد رجل فلسطيني آخر متأثرا بجراحه التي أصيب بها على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال عملية في مدينة نابلس في 18 كانون الأول.
وحسب دائرة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، استشهد منذ 7 تشرين الأول 304 فلسطينيين، من بينهم 79 طفلاً، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية على يد قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين فيما أصيب 3812 فلسطينياً، من بينهم 580 طفلاً على الأقل بجروح .
من جانبه، صرح المدير الإقليمي لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن "هذا العام كان العام الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للأطفال في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، مشيرا إلى أن "العنف المرتبط بالصراع وصل إلى مستويات غير مسبوقة".
-- (بترا)
م د/م ق/أس

29/12/2023 08:47:12

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