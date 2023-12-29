مئات الإسرائيليين يشاركون بمسيرة مناهضة للحرب على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 29 كانون الأول (بترا)- قالت صحيفة هآرتس العبرية، إن المئات من الإسرائيليين شاركوا مساء أمس الخميس في مسيرة حاشدة مناهضة للحرب على قطاع غزة، جرت في ساحة هبيما في تل أبيب.
ودعا المشاركون في المسيرة، وعلى رأسهم حركة "معا" الإسرائيلية إلى الترويج لتسوية تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية، وإطلاق سراح الأسرى لدى حماس، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وقال القيادي في "نقف معا" جادير هاني حسب الصحيفة : "قطاع غزة يطاردني". "إن دائرة سفك الدماء يمكن أن تنتهي، لكن ذلك يعتمد على ما نفعله. يجب ألا نفقد الأمل. ويجب ألا نستسلم للكراهية".
--(بترا)
م.ف/م ق/أس
29/12/2023 08:39:17
MENAFN29122023000117011021ID1107667767
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