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مئات الإسرائيليين يشاركون بمسيرة مناهضة للحرب على غزة

12/29/2023 4:19:52 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 29 كانون الأول (بترا)- قالت صحيفة هآرتس العبرية، إن المئات من الإسرائيليين شاركوا مساء أمس الخميس في مسيرة حاشدة مناهضة للحرب على قطاع غزة، جرت في ساحة هبيما في تل أبيب.
ودعا المشاركون في المسيرة، وعلى رأسهم حركة "معا" الإسرائيلية إلى الترويج لتسوية تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية، وإطلاق سراح الأسرى لدى حماس، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وقال القيادي في "نقف معا" جادير هاني حسب الصحيفة : "قطاع غزة يطاردني". "إن دائرة سفك الدماء يمكن أن تنتهي، لكن ذلك يعتمد على ما نفعله. يجب ألا نفقد الأمل. ويجب ألا نستسلم للكراهية".
--(بترا)
م.ف/م ق/أس
29/12/2023 08:39:17

MENAFN29122023000117011021ID1107667767

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