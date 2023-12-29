الأمم المتحدة: وصول 100 الف نازح إلى رفح

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 29 كانون الأول (بترا)- أفاد تقرير اممي أن التقديرات الأولية للجهات الفاعلة الإنسانية على الأرض تشير إلى أن ما لا يقل عن 100 ألف نازح وصلوا إلى رفح خلال الأيام الماضية، في أعقاب تكثيف الأعمال العدائية في خان يونس ودير البلح، وأوامر الإخلاء التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب تقرير صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية اليوم، فقد تم تقدير أن رفح هي المنطقة الأكثر كثافة سكانية في غزة، حيث يتجاوز عدد سكانها 12 ألف شخص في الكيلومتر المربع، حيث أدى التدفق الجديد للنازحين إلى تفاقم الظروف المتعلقة بالمساحة المكتظة بالفعل والموارد المحدودة.

ووفقا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قصفت قوات الاحتلال أمس محيط مستشفى الأمل لليوم الثاني على التوالي وللمرة الخامسة هذا الأسبوع، حيث استشهد عشرة أشخاص نتيجة لهذه الغارة الأخيرة، كما تم الإبلاغ عن استشهاد 31 شخصا في اليوم السابق فيما اصيب، في كلا الحادثين، عشرات المدنيين بجروح.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن أكثر من "ألف نازح يقيمون في المستشفى والمناطق المحيطة به".

--(بترا)

م د/م ق/أس

29/12/2023 08:36:27