استقرار مؤشرات الأسهم الأميركية وانخفاض النفط الخام

استقرار مؤشرات الأسهم الأميركية وانخفاض النفط الخام
التاريخ
12/29/2023 4:19:47 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 29 كانون الأول (بترا)- استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، فيما تراجع سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) إلى 71 دولارا للبرميل الواحد.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي أمس الخميس 53 نقطة ليصل إلى 37710 نقطة، فيما انخفض مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 4 نقاط ليبقى مستقرا عند 15095 نقطة. واستقر مؤشر (S&P500) الذي ارتفع نقطتان فقط، عند 4783 نقطة، وانخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، 7 نقاط، ليستقر عند 2058 نقطة.
--(بترا)
م د/أس
29/12/2023 07:43:56
MENAFN29122023000117011021ID1107667765
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