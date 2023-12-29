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استقرار مؤشرات الأسهم الأميركية وانخفاض النفط الخام

12/29/2023 4:19:47 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 29 كانون الأول (بترا)- استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، فيما تراجع سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) إلى 71 دولارا للبرميل الواحد.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي أمس الخميس 53 نقطة ليصل إلى 37710 نقطة، فيما انخفض مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 4 نقاط ليبقى مستقرا عند 15095 نقطة. واستقر مؤشر (S&P500) الذي ارتفع نقطتان فقط، عند 4783 نقطة، وانخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، 7 نقاط، ليستقر عند 2058 نقطة.
--(بترا)
م د/أس
29/12/2023 07:43:56

MENAFN29122023000117011021ID1107667765

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