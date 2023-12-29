المغنية العالمية شير تطالب بالوصاية على أموال ابنها.. اعرف التفاصيل

MENAFN - Youm7) تقدمت المغنية العالمية شير بطلب الوصاية على ابنها الأصغر، إيليا بلو ألمان، بسبب مخاوف من قضايا تعاطي المخدرات ووفقًا لوثائق المحكمة المقدمة إلى المحكمة العليا في لوس أنجلوس والتي حصلت عليها مجلة People، تطلب المغنية أن تكون الوصي الوحيد على ممتلكات ابنها، مدعية أنه "غير قادر إلى حد كبير على إدارة موارده المالية".

وينص الملف أيضًا على أن "هناك حاجة ماسة" إلى وصي "لحماية ممتلكات إيليا من الخسارة أو الإصابة"، لأنه "غير قادر حاليًا على إدارة أصوله بسبب مشاكل خطيرة تتعلق بالصحة العقلية وتعاطي المخدرات".

وتضيف الوثيقة أن زوجة ألمان المنفصلة عنه، ماري أنجيلا كينج، لا تصلح لتكون وصية بسبب "علاقتهما المضطربة التي اتسمت بدورة من إدمان المخدرات وأزمات الصحة العقلية".

شير

وجاء في الطلب: "يحق لإيليا الحصول على توزيعات منتظمة من الصندوق الاستئماني، ولكن نظرًا لمشاكله المستمرة المتعلقة بالصحة العقلية وتعاطي المخدرات، تشعر شير بالقلق من أن أي أموال يتم توزيعها على إيليا سيتم إنفاقها على الفور على المخدرات، مما يترك إيليا بدون أصول لتوفيرها لنفسه وتعريض حياة إيليا للخطر".

ويخلص الملف إلى أن شير "عمل بلا كلل لإدخال إيليا في العلاج وتزويده بالمساعدة التي يحتاجها".

وجاء في الملف: "شير تحب إيليا كثيرًا وقد تصرفت دائمًا مع مراعاة مصلحته الفضلى"، مضيفة أنها "لم تكن قادرة على مناقشة تفضيلاته فيما يتعلق بتعيين وصي مؤقت" بسبب "صحته العقلية والجسدية الحالية"







وبالتالي تم تحديد جلسة الاستماع للأمر المؤقت حاليًا في 5 يناير 2024، في حين ستتبع جلسة الاستماع للأمر الدائم في 6 مارس 2024.

ويأتي هذا الطلب بعد اتهام أيقونة البوب شير في سبتمبر الماضي باستئجار أربعة رجال لاختطاف ألمان (47 عاما) كوسيلة لمنعه من رؤية زوجته السابقة وتطهيره من المخدرات، ونفت شير بعد ذلك المزاعم بأنها دبرت عملية اختطاف.

وقال شير لـ موقع People "هذه الإشاعة غير صحيحة"، وفي حين رفضت المغنية التعليق أكثر، إلا أنها أكدت أن الوضع مرتبط بقضايا إدمان ألمان.

وقال شير للنشر: "أنا لا أعاني من أي مشكلة لا يعاني منها ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة".