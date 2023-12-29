60 عاما على فيلم الأيدى الناعمة..أيقونة الاحتفال بعيد العمال فى السينما

MENAFN - Youm7) يمر اليوم الجمعة، 60 عاما على فيلم " الأيدى الناعمة "، حيث عرض في 29 ديسمبر 1963، والفيلم أيقونة الاحتفال بعيد العمالفي السينما المصرية التى تأكد على أهمية العمل فيلم "الأيدى الناعمة" بطولة أحمد مظهر، صباح، مريم فخر الدين، صلاح ذو الفقار، ليلى طاهر، أحمد خميس، إخراج محمود ذو الفقار.

تدور أحداث الفيلم حول أحد الأمراء الذين أفلسوا بعد الثورة ويتعرف بشاب حاصل على درجة الدكتواره لكنه عاطل، يقترح على الأمير أن يستغل القصر بتأجيره مفروشًا للأمير ابنتان ينكر وجودهما لأن الكبرى تزوجت من مهندس بسيط والصغرى تبيع لوحاتها التى ترسمها.

يتفق الدكتور مع ابنتى الأمير على أن يسـتأجر زوج الابنة الكبرى ـ الذى لم يره الأمير مع أخته الأرملة وأبيهما ـ القصر ، وتزول قطيعته مع ابنتيه ويعمل مرشدًا سياحيًّا ويتزوج من الأرملة كما يتزوج الدكتور من الابنة الصغرى للأمير.

وفى لقاء سابق للنجمة ليلى طاهر عن أن فيلم الايدي الناعمة، قالت" هو الاقرب لقلبى كل نجم أو نجمه فيه كان يشيل فيلم لوحده، وانا لما اتعرض عليا العمل كنت مخضوضة لاني كنت جديدة واتخضيت من أسماء النجوم والنجمات وقلت لنفسي أنا كده هضيع وسطهم

وقلت للمخرج انا خايفة

وقال لى وقتها:" اختيارك تم بعناية اشتغلي مع الكبير تكبري، واوعي تشتغلي مع الاقل منك عشان إنتي تكبري، لان ده هياخدك وتنزلي تحت ودي النصيحة اللي حطيتها في ودني وتعاملت مع كل النجوم الكبار بعدها".