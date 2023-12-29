7 تُحف صنعها حاتم على ما بين تاريخ الأندلس للملك فاروق وعمر..فى ذكرى رحيله

MENAFN - Youm7) يتزامن اليوم مع ذكرى رحيل المخرج السوري الكبير حاتم عل الذى رحل عن عالمنا زى النهارده قبل 3 أعوام مخلفاً إرثاً درامياً كبيراً بأعمال وبصمات لا تنسى لمخرج قدير له اسهاماته البارزة في الدراما العربية من المحيط إلى الخليج.

مسلسل الملك فاروق

أحد أهم أعماله الذى تناول حقبة الملك فاروق الأول منذ البداية وحتى قيام ثورة 25 يوليه 1952، وتطرق خلال الحلقات إلي علاقته بالألمان، والإنجليز، والشخصيات الوطنية المصرية التي كانت تقاوم الاحتلال الإنجليزي في تلك الفترة التاريخية، وذكر العمل بعض تفاصيل الملك الخاصة البعيدة عن السياسة، وعلاقته بزوجته، الملكة فريدة، التي طلقها وتزوج لاحقًا الملكة ناريمان، وولادة ابنه الملك أحمد فؤاد الثاني، ووالدته نازلي.

اهو ده اللى صار

عمل مصرى آخر أبدع فيه، وهو أحد أهم مسلسلات حاتم على الذى تعاون فيه مع المؤلف عبد الرحيم كمال، وقامت ببطولة المسلسل روبى، احمد داود، محمد فراج، محمود البزاوى، سوسن بدر، حيث نجح المسلسل بصورة كبيرة خلال فترة عرضه.





مسلسل عمر

بعد ذلك يأتى مسلسل "عمر" الذى تناول سيرة الخليفة الثاني في حياة الدولة الإسلامية، وهو الصحابى الجليل عمر بن الخطاب، ..

تعرض العمل إلى لمحات عديدة من عمر الدولة الإسلامية، وكيف كان حال "الفاروق" في البداية حتي اعتنق الإسلام.

الزير سالم

تلك المرة مع عمل تاريخي ملحمى، واعتبره الكثيرون نقطة تحول في مسيرة المخرج حاتم علي الذي برز اسمه كأحد أهم المخرجين العرب وقتها، وتدور أحداث المسلسل حول حرب الثأر بين تغلب وبني شيبان التي عرفت

بـ”حرب البسوس”، والتي استمرت 40 عاماً.

ثلاثية الأندلس

اشتهر المخرج الراحل حاتم على بثلاثيته الأندلسية الشهيرة، بداية من "صقر قريش" الذى طرح قبل عام 2002م، والتى تحكى قصة الأمير الأموى عبد الرحمن بن معاوية الداخل (138-172هـ)الذى استطاع أن يقيم أول دولة إسلامية فى الأندلس، ليثبت حكم المسلمين في إسبانيا الحالية بعد أن عصفت بها الأزمات السياسية وكادت أن تخرج من سلطان المسلمين، فنال شهادة عدوه اللدود الخليفة أبى جعفر المنصور (136-158هـ) الذي لقبه بـ"صقر قريش".

ربيع قرطبة

ومن التأسيس إلى "ربيع قرطبة" التى تتطرق لأفضل فترات عاشتها الأندلس

بين عامى (300-393هـ)، وكانت المراكز الحضارية في قرطبة تصدر العلم إلى سائر العالم، وتنافس بغداد في القيمة والمكانة، وتتناول هذه الفترة حكم كل من الخليفة عبد الرحمن الناصر وولده الحكم المستنصر وحاجبه المنصور بن أبى عامر.

ملوك الطوائف والنهاية الصادمة

"ملوك الطوائف" تتناول الفترة الأسوأ بتاريخ الحقبة الإسلامية فى الأندلس بين عامى (399-483هـ)، حينما انهارت الخلافة الأموية، وحل مكانها دويلات صغيرة متناحرة، تحارب بعضها البعض، ينتصر كل منها بالممالك الإسبانية من أجل بسط النفوذ على ما يجاورها من دول إسلامية، وكانت تلك الفترة بداية لسقوط القواعد الاندلسية الكبرى مثل مدينة طليطلة عام 478هـ.





