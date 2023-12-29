حصاد سينما 2023.. 4 فنانين دخلوا عالم نجوم شباك التذاكر

MENAFN - Youm7) شهد العام السينمائى 2023 رواجاً سينمائياً كبيراً على مستوى الإنتاج وعدد الأفلام التي تم طرحها في دور العرض على مدار المواسم السينمائية المختلفة طوال العام، ومن اللافت للانتباه هذا العام هو صعود عدد من الفنانين ودخولهم قائمة نجوم شباك التذاكر لأول مرة وتحقيق أفلامهم إيرادات مرتفعة ليضعوا نفسهم على خريطة الصناعة كنجوم شباك خلال الفترة المقبلة.

أحمد داود دخل عالم نجوم شباك السينما في الفترة الأخيرة وتحديداً منذ تصدره بطولة أفلام والمنافسة في شباك التذاكر، حيث حقق فيلمه "يوم 13" الذى تم عرضه في موسم عيد الفطر 2023 إيرادات تخطت 31

مليون جنيه

23 مليون جنيه، ليثبت قدمه كواحد من نجوم الشباك لاسيما وأنه في فيلمه 122 أيضاً الذى سجل أولى بطولاته المطلقة في السينما حقق إيرادات كبيرة وصلت إلى 25 مليون جنيه عام 2019.

احمد داود





يذكر أن فيلم يوم 13 بطولة أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، جومانا مراد، محمد ثروت، نسرين أمين، نهى عابدين، جيهان خليل، أروى جودة، أحمد زاهر، محمود عبد المغنى، مجدى كامل، محمد كيلانى، فيدرا، إيناس كامل، نهال عنبر، محمد الصاوي، أميرة نايف وتأليف وإخراج وائل عبد الله، ويعد أول أول فيلم عربى رعب يتم تصويره وعرضه بتقنية 3D.

أكرم حسنى أيضاً وضع قدمه في عالم نجوم شباك السينما، بعدما حقق فيلمه الجديد "العميل صفر" الذى يخوض به أولى بطولاته المطلقة في عالم السينما، إيرادات تخطت 42 مليون جنيه في موسم صيف 2023، وذلك في أول مرة يدخل فيها أكرم المنافسات على شباك التذاكر للمرة الأولى بعد تحقيقه نجاحات عدة في الدراما والسينما.

اكرم حسنى





فيلم "العميل صفر" بطولة أكرم حسنى، بيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلي والممثلة السعودية فاطمة البنوي لأول مرة في فيلم مصري، وأيمن الشيوي وأيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

محمد ممدوح هو الآخر من النجوم الذين وضعوا أنفسهم في قائمة نجوم شباك السينما الجدد، بعدما تصدر بطولة فيلم "وش فى وش" الذى تم عرضه موسم صيف 2023، وحقق إيرادات بلغت 35 مليوناً و500 ألف جنيه، ليكون ممدوح وفيلمه من مفاجآت سينما 2023، ويضع نفسه على خارطة شركات الإنتاج في اسناد له البطولات السينمائية خلال الفترة المقبلة.

محمد ممدوح





فيلم "وش في وش" بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، بيومى فؤاد محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور الأحداث حول عائلتين يحدث بينهما مشاكل وتصل إلى طريق مسدود وذلك في إطار اجتماعى لايت.

محمد فراج أيضاً من مفاجآت سينما 2023 بعدما حقق بفيلمه الجديد "فوى فوى فوى" الذى يعود فيه لتصدر البطولة السينمائية بعد سنوات من أول بطولة قدمها في فيلم "القشاش" عام 2014، ايردات كبيرة اقتربت من 33 مليون جنيه مع إشادات بالفيلم على المستوى النقدى كذلك.

محمد فراج





فيلم "فوى فوى فوى" مستوحى من أحداث حقيقية، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين، وبالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.















