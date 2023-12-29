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طريقة عمل بيكاتا بالمشروم في البيت.. طعمها لذيذ ومغذية

12/29/2023 4:19:31 AM
(MENAFN- Youm7) تشعر ربة المنزل أحياناً بالحيرة فى إعداد الطعام، وتبدأ تفكر في طرق جديدة لتناول الدجاج بطريقة مختلفة ومقربة من قلوب جميع أفراد الأسرة، لذا نستعرض فى هذا التقرير

طريقة عمل بيكاتا بالمشروم على طريقة الشيف مي صيام.


بيكاتا طريقة عمل بيكاتا: المكونات:

3 قطع من صدور الدجاج.

ملح.

فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

ربع ملعقة صغيرة حبهان مطحون" اختياري".

نصف ملعقة صغيرة ثوم وبصل بودرة.

كوب كريمة طهي.

كوب لبن.

دقيق.

مشروم "اختياري".

طريقة تحضير بيكاتا بالمشروم:

تبلي الفراخ بالملح و الفلفل الأسود وبابريكا و حبهان.

ثم ضعي الفراخ
في دقيق على كل جانب من جميع النواحي.

ثم تحمر شرائح الفراخ
في زبدة و زيت حتى تأخذ لونا ذهبيا من كل إتجاه.

ثم شوحي المشروم دقيقتين على النار.

ثم ضعي نصف كوب ماء وغطي الدجاج و المشروم و يترك ليتشرب الماء و ينضج.


ضعي اللبن و الكريمة ويقلب ويترك حتي يغلي ثم يقدم لأفراد الأسرة.

إذا لاحظت أن الصوص ثقيل جداً، يمكن أن نزيد لبن أو ماء.

واذا لاحظت أن الصوص خفيف يجب إذابة ملعقة كبيرة دقيق في ربع كوب لبن أو ماء
و يوضع على الفراخ.


بيكاتا بالمشروم





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