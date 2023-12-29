لماذا يؤجل البعض السفر لما بعد ليلة رأس السنة الجديدة؟ اعرف رأى علم النفس

(MENAFN
- Youm7) يفضل البعض الحصول على إجازة من العمل والسفر لأى بلدة بعد انتهاء العطلات الرسمية، حتى عند رأس السنة وذلك لأسباب مختلفة، قد لا يعرفها البعض والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.
قالت راشيل يون تشوي، المحللة السلوكية، وجاستن جاسباروفيتش، خبير علم النفس السلوكي، إن الرغبة في حجز فترة راحة مباشرة بعد عيد الميلاد تعود إلى رغبة الشخص في انتقاله بسهولة من مكان لآخر، بعيداً عن الزحام الذى يحدث في ليلة رأس السنة ".
الاحتفال بليلة رأس السنة
وأضافا
:" إن الشتاء المظلم البارد يثير الشوق للدفء والضوء والأشخاص يرغبون بشدة فى الهروب بشكل دوري من بيئاتهم الدنيوية التي تحكم عادة حياتهم اليومية".
"ومن الناحية النفسية والجسدية، تعمل المغامرات على إحياء الأجزاء المنهكة من أنفسنا والتي استنفدت بسبب تلبية التوقعات الموسمية للآخرين."
السفر
وأشارا إلى أن فكرة العودة إلى العمل بعد عيد الميلاد هي فكرة شاقة بالنسبة للكثيرين، لذلك فهي أقل إيلاما إذا كان لدينا بالفعل شيء آخر نتطلع إليه.. فالتخطيط يجعل الشخص يشعر بالأمل، ويتخلص من الطاقة السلبية التي تتملكه".
وتابعا :"إن حسابات الأشخاص المصرفية بعد عيد الميلاد يمكن أن تكون مستنفدة قليلاً في بعض الأحيان، لذلك قد يكون من المفاجئ أن يرغب الكثير من الناس في رحلة خاصة رغبة منهم في كسر الروتين وتجديد حياتهم".
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