لماذا يؤجل البعض السفر لما بعد ليلة رأس السنة الجديدة؟ اعرف رأى علم النفس

MENAFN - Youm7) يفضل البعض الحصول على إجازة من العمل والسفر لأى بلدة بعد انتهاء العطلات الرسمية، حتى عند رأس السنة وذلك لأسباب مختلفة، قد لا يعرفها البعض والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.

قالت راشيل يون تشوي، المحللة السلوكية، وجاستن جاسباروفيتش، خبير علم النفس السلوكي، إن الرغبة في حجز فترة راحة مباشرة بعد عيد الميلاد تعود إلى رغبة الشخص في انتقاله بسهولة من مكان لآخر، بعيداً عن الزحام الذى يحدث في ليلة رأس السنة ".

الاحتفال بليلة رأس السنة





وأضافا

:" إن الشتاء المظلم البارد يثير الشوق للدفء والضوء والأشخاص يرغبون بشدة فى الهروب بشكل دوري من بيئاتهم الدنيوية التي تحكم عادة حياتهم اليومية".

"ومن الناحية النفسية والجسدية، تعمل المغامرات على إحياء الأجزاء المنهكة من أنفسنا والتي استنفدت بسبب تلبية التوقعات الموسمية للآخرين."

السفر

وأشارا إلى أن فكرة العودة إلى العمل بعد عيد الميلاد هي فكرة شاقة بالنسبة للكثيرين، لذلك فهي أقل إيلاما إذا كان لدينا بالفعل شيء آخر نتطلع إليه.. فالتخطيط يجعل الشخص يشعر بالأمل، ويتخلص من الطاقة السلبية التي تتملكه".

وتابعا :"إن حسابات الأشخاص المصرفية بعد عيد الميلاد يمكن أن تكون مستنفدة قليلاً في بعض الأحيان، لذلك قد يكون من المفاجئ أن يرغب الكثير من الناس في رحلة خاصة رغبة منهم في كسر الروتين وتجديد حياتهم".