كيت ميدلتون توجه رسالة خفية بفستان عيد الميلاد إلى الأمير هارى وميجان ماركل

(MENAFN
- Youm7) أثبتت
كيت ميدلتون
أنها "شخص أحكم" من ميجان ماركل بالتخلى عن فرصتها فى ارتداء "فستان انتقامي" فى يوم عيد الميلاد، حيث اختارت كيت، أميرة ويلز، ملابس زرقاء أنيقة "لإرسال رسالة" من "السلام والوئام" إلى ميجان ماركل والأمير هارى.
عند تحليل مجموعة كيت الرائعة التى اختارت ارتدائها أثناء وصولها إلى
Sandringham Estate
لحضور قداس عيد الميلاد، قال أحد خبراء الموضة إن الأميرة كانت ترسل "رسالة مخفية" عبر ملابسها.
وفي حديثها مع جي بي نيوز، قالت خبيرة الموضة دانييل روجرز كلارك، "الأميرة كيت معروفة بمكانتها المؤثرة بأسلوبها منذ خطوبتها مع الأمير ويليام عام 2010".
وأضاف أن "أميرة ويلز الآن تعرف تأثير مظهرها.. وباعتبارها أحد كبار أفراد العائلة المالكة، فإن كيت غير قادرة على "التحدث عن الحقيقة" بالطريقة التي تمكنت بها ميجان، لذلك أصبحت كيت معتادة على إرسال رسائل مخفية من خلال ملابسها."
وتابعت روجرز كلارك، "أن الألوان الترابية، واللون الأزرق، تشير إلى الوحدة وتتوافق مع الأجواء الريفية الأنيقة التي تميل الأسرة إلى الالتزام بها"، موضحة أن "كيت كان بإمكانها اختيار اللون "الأحمر القرمزى" لعيد الميلاد لإرسال رسالة لاذعة إلى ميجان".
وقالت الخبيرة، "أفكاري تدور حول أسلوب الأميرة هذا العام، واختيار ملابسها ذات اللون الأزرق بمهارة، على طريقة كيت المميزة، أرسلت رسالة من العمل الجماعي والحب والانسجام.. على الرغم من ذلك، كنت أود أن أرى مظهرًا جريئًا آخر للقوة باللون الأحمر القرمزي، النسخة الحديثة من فستان الانتقام!".
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