كيت ميدلتون توجه رسالة خفية بفستان عيد الميلاد إلى الأمير هارى وميجان ماركل

MENAFN - Youm7) أثبتتكيت ميدلتونأنها "شخص أحكم" من ميجان ماركل بالتخلى عن فرصتها فى ارتداء "فستان انتقامي" فى يوم عيد الميلاد، حيث اختارت كيت، أميرة ويلز، ملابس زرقاء أنيقة "لإرسال رسالة" من "السلام والوئام" إلى ميجان ماركل والأمير هارى.

عند تحليل مجموعة كيت الرائعة التى اختارت ارتدائها أثناء وصولها إلى

Sandringham Estate

لحضور قداس عيد الميلاد، قال أحد خبراء الموضة إن الأميرة كانت ترسل "رسالة مخفية" عبر ملابسها.







وفي حديثها مع جي بي نيوز، قالت خبيرة الموضة دانييل روجرز كلارك، "الأميرة كيت معروفة بمكانتها المؤثرة بأسلوبها منذ خطوبتها مع الأمير ويليام عام 2010".

وأضاف أن "أميرة ويلز الآن تعرف تأثير مظهرها.. وباعتبارها أحد كبار أفراد العائلة المالكة، فإن كيت غير قادرة على "التحدث عن الحقيقة" بالطريقة التي تمكنت بها ميجان، لذلك أصبحت كيت معتادة على إرسال رسائل مخفية من خلال ملابسها."







وتابعت روجرز كلارك، "أن الألوان الترابية، واللون الأزرق، تشير إلى الوحدة وتتوافق مع الأجواء الريفية الأنيقة التي تميل الأسرة إلى الالتزام بها"، موضحة أن "كيت كان بإمكانها اختيار اللون "الأحمر القرمزى" لعيد الميلاد لإرسال رسالة لاذعة إلى ميجان".

وقالت الخبيرة، "أفكاري تدور حول أسلوب الأميرة هذا العام، واختيار ملابسها ذات اللون الأزرق بمهارة، على طريقة كيت المميزة، أرسلت رسالة من العمل الجماعي والحب والانسجام.. على الرغم من ذلك، كنت أود أن أرى مظهرًا جريئًا آخر للقوة باللون الأحمر القرمزي، النسخة الحديثة من فستان الانتقام!".