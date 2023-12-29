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إسبان يرشقون بعضهم بالبيض والدقيق بمهرجان Els Enfarinats السنوي.. صور

12/29/2023 4:19:30 AM
(MENAFN- Youm7) توجد العديد من المهرجانات السنوية والتي تعتبر من التقاليد القديمة، مثل مهرجان "Els Enfarinats" والذى تستضيفه سنوياً مدينة إيبي الصغيرة في أليكانتى، ويرتدى المشاركين ملابس عسكرية ويرشقون بعضهم البعض بالدقيق والبيض أثناء احتفالهم بالمهرجان الذى يصل عمره 200 عام، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.


أحد المشاركين بالمهرجان

يرتدى المشاركين في المهرجان ملابس عسكرية و يضربوا بعضهم البعض بالدقيق والبيض والمفرقعات النارية، بدلاً من الأسلحة، ويشمل برنامج الحفل الألعاب النارية وانتخابات وهمية، وينظم المحتفلون انقلاب وهمي أثناء قتالهم كجزء من الاحتفال بيوم الأبرياء، وهو يوم تقليدي في إسبانيا.


جانب من المهرجان السنوى


وفي الثامنة صباحًا، تستولي قبيلة Els Enfarinats على المدينة تحت شعار "العدالة الجديدة".، وبعد ساعة يتم إجراء السباق على منصب العمدة حيث يقررون من سيكون "الزعيم".


جانب من المهرجان

ويمارسون سلطتهم تحت وابل من الألعاب النارية وقنابل الدقيق والبيض،وفي الساعة الخامسة مساءً، تنتهي سلطة Els Enfarinats وتفسح المجال للاحتفال بالدانسا التقليدية، واسم يوم الأبرياء هو إشارة إلى قصة الكتاب المقدس عن الشهداء المسيحيين الأوائل في بيت لحم.


جزء من المهرجان السنوى

ويأتى اسم المهرجان Els Enfarinats من كلمة بلنسية والتي تعني الخبز.ويعرف الإسبان بتقاليدهم الغريبة في رمي الطعام، وفي كل عام يطلقون الطماطم على بعضهم البعض خلال مهرجان الطماطم الذي يقام في بلدة بونول في أغسطس من كل عام.


جزء من المهرجان
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