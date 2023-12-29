إسبان يرشقون بعضهم بالبيض والدقيق بمهرجان Els Enfarinats السنوي.. صور

(MENAFN
- Youm7) توجد العديد من المهرجانات السنوية والتي تعتبر من التقاليد القديمة، مثل مهرجان "Els Enfarinats" والذى تستضيفه سنوياً مدينة إيبي الصغيرة في أليكانتى، ويرتدى المشاركين ملابس عسكرية ويرشقون بعضهم البعض بالدقيق والبيض أثناء احتفالهم بالمهرجان الذى يصل عمره 200 عام، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
أحد المشاركين بالمهرجان
يرتدى المشاركين في المهرجان ملابس عسكرية و يضربوا بعضهم البعض بالدقيق والبيض والمفرقعات النارية، بدلاً من الأسلحة، ويشمل برنامج الحفل الألعاب النارية وانتخابات وهمية، وينظم المحتفلون انقلاب وهمي أثناء قتالهم كجزء من الاحتفال بيوم الأبرياء، وهو يوم تقليدي في إسبانيا.
جانب من المهرجان السنوى
وفي الثامنة صباحًا، تستولي قبيلة Els Enfarinats على المدينة تحت شعار "العدالة الجديدة".، وبعد ساعة يتم إجراء السباق على منصب العمدة حيث يقررون من سيكون "الزعيم".
جانب من المهرجان
ويمارسون سلطتهم تحت وابل من الألعاب النارية وقنابل الدقيق والبيض،وفي الساعة الخامسة مساءً، تنتهي سلطة Els Enfarinats وتفسح المجال للاحتفال بالدانسا التقليدية، واسم يوم الأبرياء هو إشارة إلى قصة الكتاب المقدس عن الشهداء المسيحيين الأوائل في بيت لحم.
جزء من المهرجان السنوى
ويأتى اسم المهرجان Els Enfarinats من كلمة بلنسية والتي تعني الخبز.ويعرف الإسبان بتقاليدهم الغريبة في رمي الطعام، وفي كل عام يطلقون الطماطم على بعضهم البعض خلال مهرجان الطماطم الذي يقام في بلدة بونول في أغسطس من كل عام.
جزء من المهرجان
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