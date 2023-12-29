أسعار الذهب اليوم الجمعة تسجل 3110 جنيهات.. تذبذب في سوق الصاغة

MENAFN - Youm7) يشهد سوق الصاغة بمصر، حالة من التذبذب في أسعار الذهب، بالتعاملات الصباحية اليوم الجمعة، وسجل جرام الذهب عيار 21 - وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 3110 جنيها، وقت صياغة هذه السطور، مع استمرار حدوث تقلبات سعرية في ظل المضاربة على الذهب. أسعار الذهب اليوم عيار 24 يسجل 3554 جنيه.عيار 21 يسجل 3110 جنيها.عيار 18 يسجل 2666 جنيه.عيار 14 يسجل 2037 جنيه.الجنيه الذهب 24880 جنيه. أعلى مستوى في تاريخ الذهب العالمي

الأسبوع الأول في شهر ديسمبر شهد تسجيل الذهب لأعلى مستوى تاريخي عند 2148 دولار للأونصة قبل أن يعود وينخفض بشكل سريع، ولكن استطاع المعدن النفيس أن يحافظ على تداولاته فوق المستوى 2000 دولار للأونصة لخمسة أسابيع متتالية مما يزيد من زخم الصعود خاصة أن السعر قد كون قاعدة سعرية فوق المستوى 2000 دولار قد تساعده على الاستمرار في الارتفاع.



الذهب وجد الدعم من التراجع الكبير في مستويات الدولار الأمريكي فقد انخفض مؤشر الدولار اليوم ليسجل أدنى مستوى جديد في 5 أشهر ليسجل انخفاض للجلسة الخامسة على التوالي، في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 0.8% وهو انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي.



الضغط السلبي الواقع على الدولار الأمريكي ناتج من تزايد التوقعات أن البنك الفيدرالي في طريقه إلى البدء في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من عام 2024 في اجتماع مارس، وذلك بعد البيانات الأقل من المتوقع عن التضخم الأمريكي التي صدرت الأسبوع الماضي بالإضافة إلى تقلص معدلات النمو الاقتصادي في الربع الثالث.من ناحية أخرى ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال جلسة اليوم بنسبة 0.6% وذلك بعد أن سجلت أدنى مستوى جديد منذ 5 أشهر عند 3.783% لتسجل حتى الآن انخفاض منذ بداية الأسبوع بنسبة 2% في طريقها إلى تسجيل انخفاض للأسبوع الخامس على التوالي.في سياق آخر تشهد الأسواق اليوم بيانات طلبات اعانات البطالة الأمريكية والذي من المتوقع أن تشهد ارتفاع إلى 211 ألف مقارنة مع القراءة السابقة 205 ألف، وقد تساهم هذه البيانات في حركة الأسواق اليوم وذلك على الرغم من ضعف أحجام التداول في الأسواق المالية هذا الأسبوع بسبب العطلات.هذا ويقترب الذهب من إنهاء عام 2023 مسجلاً ارتفاع يتخطى 10% هذا العام وهو أفضل أداء سنوي منذ عام 2020 بدعم من التطورات الجيوسياسية وإعلان الفيدرالي الأمريكي عن توقفه عن رفع أسعار الفائدة وتوقعاته بخفض الفائدة 75 نقطة أساس خلال عام 2024.