آيلاينر .. تاريخ ثقافى.. حكايات عن التجميل فى كتاب زهرة هانكير

MENAFN - Youm7) تبدأ الكاتبة اللبنانية البريطانية زهرة هانكير كتابها "آيلاينر.. تاريخ ثقافي" بإعجابها بعملية التجميل الأنيقة التي تتبعها والدتها وهي تمسح بدقة الكحل الأسود وتحلم بإظهار نفس الثقة في يوم من الأيام.

تأخذ الصحفية اللبنانية البريطانية قراءها بسلاسة إلى كيفية استخدام منتج التجميل في جميع أنحاء العالم من خلال روايات حميمة مع شخصيات متنوعة من ثقافات ومجتمعات مختلفة، متتبعة تاريخ صعود شهرة منتجات التجميل مع إلقاء نظرة سريعة على الطرق التي يخدم بها التجميل الأغراض الطبية، ويغذي الممارسات الروحية، ويرفع مستوى التعبير عن الذات وكيف يمكن اعتبار مجرد وجودها على جفن شخص ما شكلاً من أشكال التحدي.

تبدأ هانكير هذه الرحلة المدروسة بعناية من خلال تثقيف قرائها حول ملكة مصر الفرعونية نفرتيتي وصعودها كرمز "للجمال الأنثوي المثالي" فوفقا لكتابها أثرت الملكة المصرية بعد وفاتها على الثقافة السائدة، مما أدى في النهاية إلى ظهور منتجات التجميل في متاجر مراكز التسوق وفي إعلانات المكياج في جميع أنحاء المجتمع الغربي وهى تحمل صورتها وطريقة تحديد العيون، لكن أثناء عرض تفاصيل إرث نفرتيتي تتطرق إلى حقيقة كيفية استخدام صورة الملكة واستغلالها من قبل الثقافة الغربية.

يقع الكتاب فى 300 صفحة ويحتوي على معلومات كافية للقراء ليبتعدوا بمعرفة أكثر تعمقًا عن المنتج الأساسي الموجود داخل حقيبة مكياجهم فعندما يفتح القراء أداة تحديد العيون الخاصة بهم، سيتم تذكيرهم برجال الودابي الذين يضعون الكحل لتعزيز مظهرهم وجذب الشريك في طقوس طقوسية وسيفكرون في فنانات يحددن عيونهن كشكل من أشكال التضامن مع النساء في الوطن اللاتي لا يستطعن تحديد أعينهن علنًا سوف يتذكرون الملكات اللاتي اعتمدن على خطوطهن الجريئة والمبالغ فيها أثناء استعدادهن للأداء وقصص عائلة تشولا في الثقافة المكسيكية الأمريكية.

يغلق كتاب "محدد العيون" دائرة كاملة، حيث يسلط الضوء على مؤثري الجمال اليوم ويسمح للمشاهدين برؤية التأثيرات المتموجة للشعبية والتبادل الثقافي حيث يحمل منتج التجميل هذا خطًا ثابتًا يتمثل في التأكيد في نفس الوقت على الجمال والقوة التى تمتلكها نساء يضعن محدد العيون للشروع في رحلاتهن الشخصية.

كتاب زهره هانكير



