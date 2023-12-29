لوحة البيتلز الوحيدة مرشحة للبيع مقابل 600 ألف دولار فى مزاد علنى

(MENAFN
- Youm7) شارك فريق البيتلز في كتابة بعض الأغاني الأكثر شهرة في عصرنا، ولكن في الواقع، لم تكن الموسيقى هي كل ما أنجزوه معًا فقد شاركوا فى رسم لوحة في ستينيات القرن الماضي وهى اللوحة التى ستظهر في قاعات المزادات، حيث يمكن أن تجلب آلاف الدولارات.
اللوحة بدون عنوان، والمعروفة باسم صور امرأة (1966)، هي اللوحة القماشية الوحيدة التي تعاون عليها جون لينون، وبول مكارتني، وجورج هاريسون، ورينجو ستار ووقعوا عليها لاحقًا وستنضم إلى مزاد كريستيز الاستثنائي في الأول من فبراير، حيث تصل قيمتها التقديرية إلى 400 ألف إلى 600 ألف دولار.
وقال كيسي روجرز، المتخصص في مزاد كريستيز وفقا لموقع أرت نت
"من النادر جدًا أن يكون هناك عمل على الورق خارج كتالوج الموسيقى الخاص بهم، إنها نوع من الفن الخاص يجسد التعاون الملموس مع مساهمات من أعضاء فرقة البيتلز الأربعة إنها تذكارات، عمل فني نادر...قطعة رائعة عن كيفية رواية القصص."
تم إنجاز هذا العمل الفني أثناء قيام الفرقة بجولة في طوكيو باليابان في الفترة ما بين 29 يونيو و3 يوليو 1966بعد اتفاقهم على أداء خمس حفلات موسيقية إذ كانوا يقضون معظم ساعاتهم التي تبلغ 100 ساعة في المدينة في الجناح 1005في فندق هيلتون في طوكيو وفى هذه الأثناء عمل الفريق المكون من أربعة أفراد على إنجاز اللوحة.
لوحة البيتلز
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