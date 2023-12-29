لوحة البيتلز الوحيدة مرشحة للبيع مقابل 600 ألف دولار فى مزاد علنى

MENAFN - Youm7) شارك فريق البيتلز في كتابة بعض الأغاني الأكثر شهرة في عصرنا، ولكن في الواقع، لم تكن الموسيقى هي كل ما أنجزوه معًا فقد شاركوا فى رسم لوحة في ستينيات القرن الماضي وهى اللوحة التى ستظهر في قاعات المزادات، حيث يمكن أن تجلب آلاف الدولارات.

اللوحة بدون عنوان، والمعروفة باسم صور امرأة (1966)، هي اللوحة القماشية الوحيدة التي تعاون عليها جون لينون، وبول مكارتني، وجورج هاريسون، ورينجو ستار ووقعوا عليها لاحقًا وستنضم إلى مزاد كريستيز الاستثنائي في الأول من فبراير، حيث تصل قيمتها التقديرية إلى 400 ألف إلى 600 ألف دولار.

وقال كيسي روجرز، المتخصص في مزاد كريستيز وفقا لموقع أرت نت

"من النادر جدًا أن يكون هناك عمل على الورق خارج كتالوج الموسيقى الخاص بهم، إنها نوع من الفن الخاص يجسد التعاون الملموس مع مساهمات من أعضاء فرقة البيتلز الأربعة إنها تذكارات، عمل فني نادر...قطعة رائعة عن كيفية رواية القصص."

تم إنجاز هذا العمل الفني أثناء قيام الفرقة بجولة في طوكيو باليابان في الفترة ما بين 29 يونيو و3 يوليو 1966بعد اتفاقهم على أداء خمس حفلات موسيقية إذ كانوا يقضون معظم ساعاتهم التي تبلغ 100 ساعة في المدينة في الجناح 1005في فندق هيلتون في طوكيو وفى هذه الأثناء عمل الفريق المكون من أربعة أفراد على إنجاز اللوحة.

لوحة البيتلز



