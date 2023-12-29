الفن الأفريقي يوسع دائرة تواجده فى بينالي فينيسيا 2024

MENAFN - Youm7) يقدم المغرب وبنين جناحين لأول مرة فى المعرض الدولي "بينالى فينيسيا " فى 2024 حيث يقوم الفنانون والمصممون الأفارقة "بتمهيد" طريقهم إلى المسرح العالمي.

فى عام 2024، بينما تهدف أفريقيا للتغلب على الاتجاه السائد منذ عقود من نقص التمثيل في بينالي البندقية، ستتجه كل الأنظار إلى الدولة الواقعة في غرب أفريقيا لجناحها الوطني الثاني الطموح على الإطلاق، إلى جانب المشاركين لأول مرة بنين والمغرب الذي تم الترحيب بحضوره باعتباره "علامة فارقة للقارة".

وتقول أيندريا إميليفي، أمينة الجناح النيجيري البالغة من العمر 29 عاماً، "إنه أمر مهم للغاية بالنسبة لنيجيريا وإفريقيا أشعر وكأننا على أعتاب شيء ما سياسيًا وثقافيًا".

وتضيف إميلايف، أن الجناح "سوف يحتضن ما هو غير متوقع"، و"يُظهر من نحن"، و"يتخلص من الصور النمطية الضيقة".

يقول صن شاين أليبي المدير الإبداعي لـ Art Report Africa، وهو مركز للفنون البصرية والثقافة في نيجيريا، إن الفنانين والمصممين وصانعي الأفلام من القارة "يشقون طريقهم" إلى المسرح العالمي.

يقول آزو نواجبوجو، المنسق النيجيري لجناح بنين وفقا لما ذكره موقع الجارديان البريطاني:“إن المشاركة المتزامنة لبنين والمغرب، وهما دولتان لهما تاريخ فني غني، تمثل علامة فارقة للقارة".

ويضيف: "إن سياسة الحدود المفتوحة المميزة التي تنتهجها بنين بدون تأشيرة، وهي سياسة نادرة في القارة، أدت إلى نهضة ثقافية في أفريقيا نحن ندحض ما حاول المشروع الاستعماري أن يفعله، وهو فصلنا عن ثقافتنا وبدلا من ذلك، فإننا نحتضنه".

ويتابع: "في جميع أركان الثقافة، من ازدهار السينما في نوليوود، إلى الهيمنة العالمية للأفروبيتس، ومن المؤلفين النيجيريين، إلى تجاربنا على المستوى الدولي، وبالطبع التركيز الدولي والحماس للفن المعاصر، تزدهر نيجيريا لأنه في بهذه الطرق العديدة، ينظر المبدعون إلى الوراء وإلى داخل أنفسهم ويتخيلون المستقبل نحن ندحض ما حاول المشروع الاستعماري القيام به – فصلنا عن ثقافتنا وبدلاً من ذلك، نحن نحتضنها، ونعيد تصورها، ونجلبها إلى العالم".