لعبة Deathloop أصبحت مجانية على الكمبيوتر الشخصى لأعضاء Amazon Prime

(MENAFN
- Youm7) أصبحت لعبة FPS Deathloop
للوقت من Arkane Lyon متاحة مجانًا الآن على الكمبيوتر الشخصى لأعضاء Amazon Prime ولديك حتى 10 يناير لتنزيل اللعبة، بالإضافة إلى ذلك ستحتاج إلى ربط حساب Epic Games Store نشط، ولكن أمازون جعلت من السهل القيام بذلك مباشرة على صفحة التنزيل وهذا ليس تأجير فاللعبة ملكك لتحتفظ بها، وفقا لتقرير engadget.
وهذه ليست المرة الأولى التي تمنح فيها أمازون للاعبين عطلة ممتعة، ففي العام الماضي كانت Dishonored 2، وهي لعبة كلاسيكية أخرى من Arkane تميل الشركة أيضًا إلى التخلي عن الألعاب لتتزامن مع أحداث Prime Day.
أما بالنسبة لـ Deathloop، فهو عنوان رائع يجمع بين جنون لعبة إطلاق النار من منظور الشخص الأول وإثارة عنوان مغامرة قديم مثل Myst.
وتدور أحداث اللعبة حول مقارنة بغرفة الهروب فى المراجعات الرسمية، وهذا يلخص الأمر إلى حد كبير، فالاعب محاصر على جزيرة في حلقة زمنية تشبه يوم جرذ الأرض وعليك أن تجد طريقة للخروج، واللعبة مليئة بالألغاز المدروسة والقتال مُرضٍ، وهذا ليس مفاجئًا من الأشخاص الذين يقفون وراء Dishonored.
بمعنى آخر، يعد هذا واحدًا من أكثر الإصدارات الممتعة والفريدة من نوعها للجيل الحالى، إنها سرقة بالسعر الكامل لذا فالمجانية أمر بديهي ، ويتوفر Deathloop أيضًا على Game Pass، إذا كانت هذه حقيبتك، والمطور Arkane مشغول حاليًا بالعمل على لعبة تعتمد على صائد مصاصى الدماء المقيم فى Marvel، Blade.
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