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لعبة Deathloop أصبحت مجانية على الكمبيوتر الشخصى لأعضاء Amazon Prime

12/29/2023 4:19:18 AM
(MENAFN- Youm7) أصبحت لعبة FPS Deathloop
للوقت من Arkane Lyon متاحة مجانًا الآن على الكمبيوتر الشخصى لأعضاء Amazon Prime ولديك حتى 10 يناير لتنزيل اللعبة، بالإضافة إلى ذلك ستحتاج إلى ربط حساب Epic Games Store نشط، ولكن أمازون جعلت من السهل القيام بذلك مباشرة على صفحة التنزيل وهذا ليس تأجير فاللعبة ملكك لتحتفظ بها، وفقا لتقرير engadget.



وهذه ليست المرة الأولى التي تمنح فيها أمازون للاعبين عطلة ممتعة، ففي العام الماضي كانت Dishonored 2، وهي لعبة كلاسيكية أخرى من Arkane تميل الشركة أيضًا إلى التخلي عن الألعاب لتتزامن مع أحداث Prime Day.



أما بالنسبة لـ Deathloop، فهو عنوان رائع يجمع بين جنون لعبة إطلاق النار من منظور الشخص الأول وإثارة عنوان مغامرة قديم مثل Myst.



وتدور أحداث اللعبة حول مقارنة بغرفة الهروب فى المراجعات الرسمية، وهذا يلخص الأمر إلى حد كبير، فالاعب محاصر على جزيرة في حلقة زمنية تشبه يوم جرذ الأرض وعليك أن تجد طريقة للخروج، واللعبة مليئة بالألغاز المدروسة والقتال مُرضٍ، وهذا ليس مفاجئًا من الأشخاص الذين يقفون وراء Dishonored.



بمعنى آخر، يعد هذا واحدًا من أكثر الإصدارات الممتعة والفريدة من نوعها للجيل الحالى، إنها سرقة بالسعر الكامل لذا فالمجانية أمر بديهي ، ويتوفر Deathloop أيضًا على Game Pass، إذا كانت هذه حقيبتك، والمطور Arkane مشغول حاليًا بالعمل على لعبة تعتمد على صائد مصاصى الدماء المقيم فى Marvel، Blade.












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