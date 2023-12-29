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Iphone 17.. خمس ميزات تخطط Apple لتوفيرها لإصدار عام 2025

12/29/2023 4:19:18 AM
(MENAFN- Youm7) تمتد خريطة تطوير iPhone من Apple لعدة سنوات في المستقبل، وتعمل الشركة باستمرار مع الموردين على العديد من إصدارات iPhone المتعاقبة في وقت واحد، ولهذا السبب نتلقى أحيانًا تسريبات للميزات قبل وقت طويل من الإطلاق، لا تختلف سلسلة iPhone 17 عن غيرها، لذلك هناك فكرة عما يمكن توقعه من هاتف Apple الذكي لعام 2025، وفقاً لموقع macrumors.





إليك خمس ميزات
نتوقع وصولها في الوقت المناسب لخليفتها، سلسلة iPhone 17، والتي من المحتمل أن يتم إصدارها في سبتمبر 2025



1. الأجهزة القياسية الأكبر حجمًا


ايفون 17 وايفون 17 بلس



يشاع أن iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max في العام المقبل سيحصلان على أحجام شاشة أكبر، من 6.12 و6.69 بوصة إلى 6.27 و6.86 بوصة على التوالي, مع ‌iPhone‌ 17 و ‌iPhone‌ 17 Plus في عام 2025، من المتوقع أن تقدم Apple أيضًا أحجام العرض الأكبر 6.27 و 6.86 بوصة إلى طرازي ‌iPhone‌ القياسيين, ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تستخدم مجموعة iPhone 17 بأكملها نسبة عرض إلى ارتفاع أطول تبلغ 19.6:9، مما يشير إلى أن الأجهزة ستكون أطول قليلاً، وليست أعرض.



2. 120 هرتز ProMotion (العرض دائمًا)


تعتزم Apple توسيع ProMotion ليشمل نماذجها القياسية في عام 2025، مما يسمح لها بزيادة معدل التحديث إلى 120 هرتز للتمرير الأكثر سلاسة ومحتوى الفيديو عند الضرورة، والجدير بالذكر أن ProMotion سيمكن أيضًا شاشة iPhone 17 وiPhone 17 Plus من الانخفاض إلى معدل تحديث أكثر كفاءة في استخدام الطاقة يصل إلى 1 هرتز، مما يسمح بشاشة تعمل دائمًا يمكنها إظهار ساعة القفل والأدوات والإشعارات، وخلفية الشاشة حتى عندما يكون الجهاز مقفلاً.



3. معرف الوجه تحت الشاشة


من المتوقع أن يكون iPhone 17 Pro أول هاتف iPhone‌ يتميز بتقنية Face ID الموجودة أسفل الشاشة،
ومن المحتمل أن يكون المؤشر الخارجي الوحيد لتقنية ‌Face ID‌ الموجودة أسفل الشاشة عبارة عن فتحة دائرية للكاميرا الأمامية، ومن المتوقع أن يكون هذا هو الطراز المتميز الأخير من Apple الذي يتضمن فتحة دائرية للكاميرا الأمامية، ومن المتوقع أيضاً بعد ذلك أن تتبنى شركة Apple كاميرات تحت الشاشة في طرازات "Pro" ‌iPhone‌ لعام 2027 للحصول على مظهر حقيقي "على كامل الشاشة".





4. شريحة Wi-Fi 7 من تصميم Apple


من المتوقع أن يتم تجهيز نماذج Apple المميزة بشريحة Wi-Fi 7 من تصميم Apple لأول مرة، سيسمح دعم Wi-Fi 7 للنماذج "Pro" بإرسال واستقبال البيانات عبر نطاقات 2.4 جيجا هرتز و5 جيجا هرتز و6 جيجا هرتز في وقت واحد باستخدام جهاز توجيه مدعوم، مما يؤدي إلى سرعات Wi-Fi أسرع وزمن وصول أقل واتصال أكثر موثوقية، وستسمح شريحة Wi-Fi أيضًا لشركة Apple بتقليل اعتمادها على الموردين الخارجيين مثل Broadcom، التي تزود Apple حاليًا بشريحة Wi-Fi وBluetooth مدمجة لأجهزة iPhone.



5. عدسة مقربة بدقة 48 ميجابكسل


من المتوقع أن يتم تحسين عدسة Telephoto بدقة 48 ميجابكسل على أكبر جهاز متميز من Apple للاستخدام مع سماعة الرأس Vision Pro القادمة من Apple، والتي من المقرر إصدارها في الولايات المتحدة في أوائل عام 2024، وتتميز طرازات iPhone 15 Pro الحالية بدقة 48 ميجابكسل رئيسية، عدسات مقربة بدقة 12 ميجابكسل وعدسات مقربة بدقة 12 ميجابكسل، وهذا من شأنه أن يجعل جهاز "Pro Max" لعام 2025 أول هاتف iPhone يحتوي على نظام كاميرا خلفية يتكون بالكامل من عدسات بدقة 48 ميجابكسل، مما يجعله قادرًا على التقاط المزيد من تفاصيل الصور الفوتوغرافية.












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