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مستخدمو Iphone 15 يشتكون من عدم عمل المنبهات

12/29/2023 4:19:18 AM
(MENAFN- Youm7) اشتكى مستخدمو أبل من أن أجهزة المنبهات الخاصة بهم كثيرًا ما تفشل في التنشيط على iPhone 15 الجديد، ويبدو أن المشكلة ترجع إلى ميزة غير معروفة في نظام التشغيل iOS 17 تتداخل مع تنبيهات تطبيق الساعة.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه في منشور على Reddit، اشتكى أحد مستخدمي iPhon من أن منبهات iPhone 15 الخاصة بهم لا تنطلق في الصباح.



وسأل المستخدم: "هل واجه أي شخص آخر مشاكل مع فشل منبهاته في الانطلاق في الصباح بهذه الطريقة؟"



وأظهر أنه قام بضبط عدد من أجهزة الإنذار بفاصل زمني يتراوح بين دقيقتين وخمس دقائق.لكنه كتب أن "المنبه الخاص به عند الساعة 6:45 صباحًا فقط هو الذي انطلق فعليًا، وظلت المنبهات السابقة جميعها "مضبوطة" ولكنها فشلت في إصدار صوت".



قال مستخدم Reddit آخر إن أيًا من الإنذارات لم يتكرر، لذلك لم يضبطوا أنفسهم مرة أخرى بعد مرور الوقت.



ومع ذلك، سرعان ما وجد مستخدمو iPhone الآخرون حلاً للمشكلة، واقترح أحد مستخدمي Reddit أن المشكلة كانت عبارة عن إعداد غير معروف يسمى "Attention Aware".



تتيح هذه الميزة للهاتف اكتشاف الوقت الذي ينتبه فيه المستخدم في iOS 17، قد تكون المشكلة هي أن جهاز iPhone يعتقد أنه قيد النظر، لذا لا يحتاج إلى إطلاق إنذار عالي الصوت.



على الرغم من أن هذه المشكلة قد تكون محبطة، إلا أنه من السهل جدًا حلها، للتأكد من تشغيل المنبهات، كل ما عليك فعله هو إيقاف تشغيل "ميزات الانتباه" في إعدادات جهاز iPhone الخاص بك.



يمكن العثور على هذا في مكانين؛ أحدهما هو خيار Face ID & Attention والآخر موجود ضمن القسم الفرعي التحكم الصوتي في إعدادات إمكانية الوصول، بمجرد إلغاء تنشيط هذا، لن يصدق الهاتف أنه يتم النظر إليه في الصباح أو يقوم بإسكات أي منبهات أخرى.



واقترح المستخدمون أيضًا أن إيقاف تشغيل وضع الاستعداد على أحدث أجهزة iPhone يمكن أن يحل المشكلة.تعمل هذه الميزة، المضافة مع iOS 17، على تحويل هاتفك إلى شاشة ذكية أثناء الشحن.عندما يتم توصيل الهاتف وتشغيله على جانبه، ستعرض الشاشة واجهة قابلة للتخصيص تتضمن عادةً ساعة.



ومع ذلك، يشير بعض مستخدمي iPhone إلى أن هذا قد تداخل مع انطلاق المنبهات الصباحية كما هو مقرر.



لإلغاء تنشيط وضع الاستعداد، انتقل إلى الإعدادات وانتقل إلى قائمة الاستعداد، ومن هناك، يمكنك ببساطة إيقاف تشغيل ميزة
StandBy والتأكد من انطلاق المنبهات في الوقت المحدد.












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