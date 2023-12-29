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فى خطوات.. تعرف على ميزة خرائط جوجل الخاصة بمنع تشتت السائقين

12/29/2023 4:19:17 AM
(MENAFN- Youm7) تجرى خرائط جوجل
تغييرًا كبيرًا من خلال التخلص من ميزة وضع القيادة الخاصة بها، وقد ساعدت هذه الأداة، المتوفرة على إصدار Android من التطبيق، المستخدمين على التركيز على القيادة دون تشتيت انتباههم بواسطة تطبيقات الهاتف الأخرى.



في حين أن السبب الدقيق لإزالة هذه الميزة غير واضح، تشير التقارير إلى أن جوجل تريد من الأشخاص استخدام مساعد جوجل الخاص بها بشكل أكبر بدلاً من الاعتماد على وضع القيادة.



وعثر موقع 9To5Google على سلسلتين في الإصدار 14.52 من تطبيق جوجل، مما يشير إلى احتمال إزالة "عرض" معين في فبراير 2024. ويُعتقد أن هذه السلاسل مرتبطة بوضع القيادة في خرائط Google لنظام Android.



بدلاً من وضع القيادة، يبدو أن جوجل تشجع المستخدمين على استخدام المساعد للقيام بمهام مثل الاتصال أو المراسلة أو تشغيل الوسائط أثناء التنقل.



وتشير السلسلة الثانية التي تم العثور عليها إلى أنه يجب على المستخدمين الضغط على الميكروفون لاستخدام المساعد لهذه الوظائف بدلاً من الاعتماد على وضع القيادة داخل خرائط جوجل، "للاتصال أو إرسال رسائل أو تشغيل الوسائط أثناء التنقل، اضغط فوق الميكروفون لاستخدام المساعد.



قد لا يكون هذا التغيير جيدًا للجميع ، ولا يحب بعض الأشخاص استخدام المساعدين الصوتيين، وإذا ارتكب المساعد خطأً أو لم يتمكن من فعل ما تريده، فقد تظل بحاجة إلى النظر إلى شاشة هاتفك على أي حال.



وإذا لم تكن قد استخدمت وضع القيادة على جوجل
حتى الآن أو لا تعرف ما هي الميزة التي تدور حولها، فإن وضع القيادة في خرائط Google يشير إلى واجهة مبسطة تقلل من عوامل التشتيت أثناء التنقل، إنها في الأساس طريقة للتفاعل مع التطبيق بدون استخدام اليدين، مع التركيز على المعلومات الأساسية التي تحتاجها أثناء القيادة.



وفيما بعض ميزات وضع القيادة هي كما يلي:



1 تشغل الخريطة معظم مساحة الشاشة، وتعرض مسارك مع اتجاهات واضحة خطوة بخطوة وتحديثات حركة المرور في الوقت الفعلي.



2 تخفي الواجهة الميزات غير الأساسية مثل القوائم والأزرار لتقليل الفوضى ومساعدتك على التركيز على القيادة.



3 يتم تنشيط وضع القيادة تلقائيًا عند بدء التنقل في خرائط Google على هاتفك.



4 يمكنك أيضًا تمكينه يدويًا من خلال الضغط على أيقونة عجلة القيادة في الركن الأيمن السفلي من التطبيق.
















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