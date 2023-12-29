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من لا يقرأون يشجعون على طباعة الروايات الهزيلة - جريدة الوطن السعودية

12/29/2023 4:14:03 AM
(MENAFN- Al Watan) ((إنهم مطمئنون إلى أنه لا أحد يقرأ)).
بهذا التعليق الصادم يبرر روائيون وقاصون ومشتغلون بالسرد ما أسموه بتنامي ظاهرة طباعة كتب ((روائية)) هزيلة الجودة والقيمة على مستوى المحتوى في وقتنا الحالي، مشددين على أن مبررات كثيرين لاقتحام عالم كتابة الرواية لا تنبع فقط من الموهبة والكفاءة وحدهما، بل تعود إلى أسباب أخرى من بينها السعي والبحث عن الوجاهة الشخصية، والحرص على الحضور في المشهد الثقافي والأدبي، وقبل ذلك والأكثر أهمية منه هو اطمئنان المؤلف إلى أنه ((لا أحد يقرأ))، حتى عند توزيع تلك الروايات كإهداءات، إضافة إلى عدم نقد الرواية، إما لعدم جدارة المنتج للكتابة عنه، أو لخوف الناقد أو الكاتب الصحفي من خسارته للمؤلف إذا ما أشار لمواضع الخلل في عمله، علاوة على مشكلة عدم قبول المؤلف للرأي أو النقد، ولجوء كثيرين إلى مجاملة ومدح المؤلف والمنتج لاعتبارات شخصية غير موضوعية، وهو ما وصفوه بعدم الوعي الثقافي، مشددين على أن الثقافة ليست إصدار كتب، وليست في تبادل المدح كما يحصل حاليًا.
المدح والمديح
يؤكد عضو مجلس إدارة نادي الأحساء الأدبي الأسبق، القاص والروائي جعفر عمران أنه منذ عام 2000، بدأ الوهج في الكتابة الروائية لعدة أسباب من بينها الحضور الإعلامي البراق للرواية، والذي لا يزال مستمرًا حتى الآن، وتحديدًا مع صدور رواية ((بنات الرياض)) للروائية الدكتورة رجاء الصانع والصدى الواسع الذي وجدته.
وقال ((كثير من الشباب يغريه الآن أن يصدر رواية، ثم يستعرض بروايته في شبكات التواصل الاجتماعي ويحظى بالمدح والمديح فيها من أناس لم يقرأوا الكتاب حتى لو حصلوا على نسخة منه كإهداء مجاني من باب المجاملة، حيث يكتفون باستعراض النسخة التي حصلوا عليها)).
وأضاف ((حتى القلة التي تقرأ ليس لديها القدرة على التعليق على الرواية فتنتهي الأمور إلى المجاملة، وهذا يشجع على طباعة الكتاب واستعراض المنتج في شبكات التواصل الاجتماعي)).
وركز عمران على أن ثمة ظاهرة موازية لا تقل خطورة تتمثل في المجاملة الشديدة التي تحظى بها الكاتبة المرأة من بعض الكتاب والنقاد والإعلاميين، وقال ((المديح الظاهر للكتاب قد يكون سببًا في زيادة طباعة الروايات الهزيلة، وهناك كثير من يقرأ لمنتج امرأة، ويتحدث بشكل غير مرض في غيابها في المجالس الخاصة، لكنه يجاملها في شبكات التواصل الاجتماعي)).
واستشهد عمران بحادثة شخصية وقال ((أسديت نصيحة لكاتب بعدم طباعة كتابه الذي هو عبارة عن مشهد مسرحي لا يرقى إلى عمل أدبي، وفوجئت بعد فترة بطباعته ككتاب روائي))، مضيفًا أن ((الناشر لا يقرأ، فقط يحصل على نسخة pdf من الكاتب، ثم يحصل على ((ردمك)) الفسح، ثم يرسل الملف إلى الطباعة دون قراءة أو فرز، وذلك في استسهال شديد، والهدف هو الحصول على المبلغ المالي)).
وعزا عمران أسباب تدني الأعمال الروائية الحالية إلى أن الجيل الحالي يرى أنه متعلم وعنده ثقة في منتجه الروائي فينتجه دون عرضه على المثقفين المتخصصين ممن يوثق برأيهم، ودون أن يستشير قبل النشر، وعند نصحه بعدم النشر لا يلتزم بذلك.
وعن مصير تلك الأعمال التي يقال إنها روائية، قال ((التاريخ جدير بفرز الجيد من الرديء، فليس كل توهج في المشاعر والأحاسيس والطاقة عند عمر الـ20 عامًا مثلا يصلح لأن يتحول إلى شكل كتابي وإنتاج روائي)).
غيرة ضرائر
أبان عضو مجلس إدارة نادي الأحساء الأدبي سابقًا عبدالجليل الحافظ أن ازدياد ما يسمى بـ((روايات)) وكثرة طباعتها عائد لاعتبارات عدة من أهمها: استسهال الكتابة فيها، فكل من عنده حكاية ما، بل ما دون ذلك، يقرر أن يكتبها بأي طريقة كانت دون مراجعة لوجود الإبداع، بل إن القضية أصبحت عند البعض وكأنها غيرة ضرائر فلانة كتبت ليست أحسن مني أنا أكتب أيضًا، مؤكدًا أن عجلة الزمن، لن تبقي على شيء من هذا، ويبقى الأصيل فقط، وهكذا تذهب أسماء هؤلاء خلال سنوات قليلة.
وشدد على أن ((المشكلة العظمى مع بعض هؤلاء الأشخاص الذين كتبوا مثل هذه الكتابات أنه ينظر إلى نفسه ويرى أنه روائي كبير وخبير في السرد، ويبدأ في الحديث عن تجربته الوحيدة ((الفاشلة)) ويجعلها نموذجًا يحتذى، والأنكى بعد ذلك أن يقدم نفسه كمدرب لفن كتابة الرواية، ويجد من يصدقه في ذلك)).
عمليات ترقيع
يحمل الحافظ هذا التردي في وضع الرواية إلى دور النشر أيضًا، وهو يقول ((تقع المسؤولية كذلك على عاتق دور النشر التي لا تراعي جودة ما يطبع عندها بقدر ما تراعي كم تكسب من المؤلف، بل إن هناك دور نشر تكسب أكثر ليس من الطباعة فقط، بل من خلال أنها تطلب مبلغًا إضافيًا لأنها ترسل العمل إلى شخص آخر يقوم بعمليات الترقيع للنص بحيث يظهر بشكل مقبول نوعًا ما، فيعدل في الصياغة، ويضيف بعض الرتوش للعمل، وذلك بمقابل مادي، وطالما أن هناك من يدفع، هناك من يطبع ويرقع)).
ولفت إلى أن ((شبكات التواصل الاجتماعي ساعدت في انتشار ما يسمى بـ((الروايات)) -وأقول روايات من باب الشيوع لا الحقيقة- وهناك من يصفق لهذا النتاج، لأسباب عدة، أهونها: الصداقة، والعلاقات الاجتماعية، أو كما صفقت لك ستصفق لاحقًا لي))، مبينًا أن ((القارئ الجيد عندما يقرأ لهؤلاء في البدايات، ومع استمرار قراءته للنماذج الروائية الراقية سيعلم أنه خُدع في هذه الروايات الهزيلة)).
النثر دون قواعد
يذهب القاص، الروائي عبدالعزيز الجاسم أبعد في توصيف الأمر ويصل به إلى حد أنه يصنفه بأنه ((متلازمة))، ويقول ((قد تكون كتابة السرد متلازمة لدى كل من يمسك قلمًا، فبحسب ظن بعض الكتاب أن مجرد اصطفاف الكلمات سيصنع كتابًا، فالشعر كلون من ألوان الأدب يصاغ حسب قوانين مسنونة، وإن شذ بعض الشعراء عنها مؤخرًا، إلا أنهم يبررون لذلك ويحاولون إظهار الصبغة الحداثية به، لكن بالنسبة للسرّاد، فالأمر بات أكثر خطورة، فكثير ممن يطلقون على أنفسهم لقب الروائي اليوم يكتبون النثر دون قواعد، بل دون بذل جهد لقراءة بعض الأسس الأبجدية التي تمكنهم من صياغة نص أدبي يمكن أن يُطلَق عليه اسم رواية، والأخطر من هذا أن يقوم هؤلاء بتقديم أنفسهم على أنهم مدربون في فن السرد ويعطون الدورات وورش العمل الخاصة بذلك، بل ويقنعون النشء الجديد في هذا المجال بسهولة الخوض فيه لمجرد حصول أحدهم على فكرة يمكنه الحديث عنها، وهذا بالطبع سيقوي من وجود أولئك الذين يبنون في عقول وأقلام الروائيين القادمين ذات الطريقة التي انتهجوها، لتكون تلك الطرق الجديدة هي المعمول بها في المستقبل)).
قراءة الغث
يحاول الجاسم تلمس الحلول المتاحة لتحسين النتاجات الروائية المقبلة، ويقول ((حينما نسأل عن أفضل الفرص لتحسين النتاجات القادمة فنحن سنقع بين مطرقة الكتّاب الحاليين الرافضين لأي نصيحة عدا تبجيلهم، ومطرقة القارئ الذي اعتاد على قراءة الغث مما ينتشر فتشبع به عقله، وبات يمقت قراءة السمين من النتاج الفكري والأدبي، لذا يحتاج المجتمع الأدبي ككل لوقفةٍ جادة أمام ما لا يضيف للأدب وفق قواعده، ويبني جيلًا يستطيع التمييز بين الحقيقي من تلك السرديات والمزيف منها، وهذا لن يكون سهلًا أبدًا في هذه الحقبة)).
رفض الاستسهال
لا يمسك القاص، الروائي الدكتور ناصر الجاسم قلم النقد ويكتب به بقسوة، وإن كان يرفض ثقافة الاستسهال وخاصة في مجال الفن عامة، وليس السرد فقط، وهو يقول ((عالم الفنون عالم احترافي، وصاحب الموهبة فيه عادة لا يستسهل الصنعة، بل يتجه نحو الدَرَبة، ونحو اتباع شغفه دائمًا، إذ إن التخلي عن هاتين الصفتين معناه الابتعاد عن سمة الإجادة والإتقان، وظاهرة ازدياد الكتابة الروائية في السعودية، هي نتيجة طبيعية لحركة التقدم والتطور التي نالت مفاصل الحياة كلها في السعودية الجديدة، سعودية البناء المستمر والاقتصاد القوي والانفتاح الاجتماعي، ونتيجة أيضًا لازدهار التعليم في داخل البلاد وللانفتاح القرائي الذي حدث من خلال بوابة الإنترنت، والذي أوجد حالة تثاقف ومحاكاة جميلة جدًا مع المنتجات الثقافية للآخر، وبشكل أخص المنتج الروائي الأوروبي والأمريكي، وكذلك المنتج الآتي من روسيا وشرق آسيا كاليابان وكوريا والصين، فالنهم نحو قراءة الرواية الذي يعيشه السعوديون والسعوديات، منحهم القدرة على خوض تجارب كتابة الرواية، ولأن الرواية فن حلو، وفن الساعة في العالم أجمع، اتجهوا إليه اتجاهًا طبيعيًا، ومنهم من أجاد ومنهم من أخفق، وذلك طبيعي في عالم الإبداع)).
حالة نضج
لا يجد القاص السعودي حسن البطران غضاضة من ازدياد الأعمال الروائية ويراها في سياق مفهوم ومقبول، ويقول ((إن الإبداع السعودي في شتى مجالاته الشعرية والسردية بكل أنواعها أخذ يتفوق ويزدهر مقارنة بالإبداع العربي بشتى مجالاته، وقد أخذ يقفز قفزات كبيرة لا سيما أن الرواية السعودية أخذت مساحة من حيث الإصدارات ومن حيث كتّاب الرواية، روائيين وروائيات)).
وأضاف ((مع الازدياد الكبير في الإنتاج الروائي والكتابة الروائية من الطبيعي أن يتحول هذا الكم الهائل إلى إفرازات ومعطيات تتطور من خلالها الكتابة الروائية السعودية، وهذا ما جعل الرواية السعودية في حالة تميز وفي حالة نضج وفي حالة ازدياد، وما دامت ـ من وجهة نظري الشخصية ـ الرواية السعودية وموضوعاتها ومجالاتها مفتوحة، خاصة بعد الطفرة التي حصلت في السعودية بشتى مجالاتها ولا سيما المجال الثقافي والإبداعي والأدبي فمن هنا لا غرابة أن تكون الكتابة الروائية في حالة ازدياد وفي حالة تمييز وفي حالة نضج وفي حالة ابتكار)).
النقد السعودي
بين البطران أن الرواية السعودية صنعت بصمة تميزها عن بقية الروايات العربية، ولكنه رأى احتياجها إلى نقد متقدم، وقال ((تحتاج هذه الكتابة الروائية السعودية إلى كمٍ واهتمام من النقاد، وخاصة النقاد السعوديين، فالنقد السعودي للعمل السعودي يعطيه زخمًا كبيرًا))، وتمنى أن يكون للنقد السعودي للرواية السعودية بصمة تتواكب بشكل أكبر وأكبر مع الرواية السعودية.
وتساءل البطران ((لماذا يقوم النقاد غير السعوديين بنقد الأعمال الروائية السعودية أكثر بكثير مما يفعله النقاد السعوديون؟)).
لماذا تزداد الروايات الهزيلة؟
ـ اطمئنان المؤلف إلى أنه لا أحد يقرأ
ـ غياب النقد الحقيقي وكثرة المجاملات
ـ اهتمام دور النشر بالجانب المادي دون المحتوى
ـ البريق الذي تجده الرواية التي تتصدر المشهد الأدبي حاليا
ـ عدم تمييز كثيرين بين الحكاية والقواعد التي تحتاجها الكتابة الروائية
ـ البحث عن الوجاهة الشخصية والتأثير الذي تركته وسائل التواصل
مبررات غير المعترضين على ازدياد الروايات
ـ هناك نهم قرائي فرضته زيادة التعليم والانفتاح القرائي من خلال بوابة الإنترنت
ـ هذا الازدياد نتيجة طبيعية لحركة التقدم والتطور التي نالت مفاصل الحياة كلها في السعودية
ـ الرواية هي فن الساعة في العالم أجمع والاتجاه نحو كتابتها أمر طبيعي
ـ الكم الكبير من الإنتاج لا بد أن يفرز الجيد والضحل، والبقاء سيكون حتما للجيد
النقد السعودي
بين البطران أن الرواية السعودية صنعت بصمة تميزها عن بقية الروايات العربية، ولكنه رأى احتياجها إلى نقد متقدم، وقال ((تحتاج هذه الكتابة الروائية السعودية إلى كمٍ واهتمام من النقاد، وخاصة النقاد السعوديين، فالنقد السعودي للعمل السعودي يعطيه زخمًا كبيرًا))، وتمنى أن يكون للنقد السعودي للرواية السعودية بصمة تتواكب بشكل أكبر وأكبر مع الرواية السعودية.
وتساءل البطران ((لماذا يقوم النقاد غير السعوديين بنقد الأعمال الروائية السعودية أكثر بكثير مما يفعله النقاد السعوديون؟)).

MENAFN29122023000089011017ID1107667714

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