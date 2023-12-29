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المعضلة مع الكيان الاستيطاني اليهود تمتعوا بوجود سلمي دائم في الحضارة العربية - جريدة الوطن السعودية

12/29/2023 4:14:02 AM
(MENAFN- Al Watan) صلاح سالم
تقول فلسفة التنوير الأوروبي: ((من لا يتعلمون من التاريخ محكوم عليهم بتكراره))، وها هي إسرائيل بمجازرها في غزة اليوم، وقبل ذلك في عموم فلسطين، تكرِّر أخطاءَ النازيّ التي استندت إليها في تبرير احتلالها ((أرض الميعاد))، وإقامة وطنٍ قوميّ ليهود الشتات.
لقد تأسّست إسرائيل من رَحَمِ الحركة الصهيونيّة، وهي الحركة التي قمعَت وعطَّلت نموَّ حركة التنوير اليهوديّ (الهاسكالا) التي كان أَسّسها موسى مندل، تلميذ كانط، في ألمانيا نهاية القرن الثامن عشر. وقد حاولت الخلاص من طغيان الماضي الانعزاليّ، والاندماج في النزعات التقدميّة واللّيبراليّة الحديثة عبر قراءةٍ إنسانيّةٍ للكتاب المقدَّس تتجاوز عقدة الخيريّة التي أَضفت مزيدا من التوتُّر على تاريخ اليهود وعلاقتهم بالآخرين.
غير أنّ القرن التّاسع عشر لم ينتهِ إلّا وكانت ((الهسكالا)) قد هُزمت أمام الحركة الصهيونيّة كنزعةٍ قوميّة استيطانيّة، استعادت مفهوم الاختيار والوعد الأسطوريّ بالأرض، لتُبرِّرَ بها أطماعها الاستعماريّة، ولم تَعمد إلى التعلُّم من التاريخ، ولكن إلى تكراره الفجّ، ولا إلى تجسيد روح الشريعة (الهالاخاة)، بل أزَكت تأويلاتها العنصريّة.
قراءتان نقيضتان للعهد القديم
يَشي تاريخ اليهود، كما سجَّله التراث العبريّ أساسا، بتكوين مملكتَيْن سياسيّتَيْن في بداية الألف الأوّل ق. م.، ومُمارَسة نَوعٍ من الحُكم الذّاتي في عصر المكابيّين (القوميّين اليهود) في القرن الثاني ق. م.، قبل أن ينتهي وجودهم المستقلّ بتحطُّم الهيكل الثاني على يدَيْ القائد الروماني تيتوس في العام 70 م، وبداية حقبة الشتات التي استمرّت نحو ألفَيْ عام، وهنا ينقسم الفكر اليهودي إلى تيّارَيْن أساسيَّيْن:
التيّار الأوّل عنصري، لا يتوقّف عن نَدْبِ حظوظه، والتحسُّر على الدولة المفقودة، داعيا إلى استعادتها بالتجمُّع والعودة إلى الأرض المقدَّسة، حتى يتحقَّق الوعد الإلهي، وهو الفَهْم الذي أفضى في النهاية إلى ميلادِ الحركة الصهيونيّة قبل قرنٍ وربع القرن، وتأسيس دولة إسرائيل قبل ثلاثة أرباع القرن. يَستبطن هذا التيّار مفهومَ الاختيار، الذي ينهض بدَوره على تصوُّرٍ قَبلي للإلوهيّة، يَعتبر (إلوهيم/ يهوه) خاصّا بالعبرانيّين، وخصوصا أسباط يعقوب الاثنَيْ عشر؛ فالعرق هو باب اليهوديّة، وهو فَهْمٌ ينطوي على تجاهُلٍ فجٍّ للتعدّديّة العرقيّة واللَّونيّة، التي يكفي لإثباتها يهود الفلاشا من الزنوج على سبيل المثال لا الحصر.
يتجذّر مفهوم الخيريّة فيما ورد في سفْر ((التثنية)) من آياتٍ تدعو إلى إبادة الأغيار المُفتقِرين أيّ فضيلة، وما جاء في سفْر ((الخروج)) من آياتٍ تحضّ اليهود على التعامل الأخلاقي الانتقائي بتوخّي فضائل مثل العدل والإحسان تجاه اليهود الآخرين، والتغاضي عنهما في مُواجَهة الأغيار، على منوال التحريض على سرقة المصريّين قبل الخروج. وفي المقابل، يجري تجاهُل ما وَرَدَ في الإصحاح الثامن من سفْر التثنية من أنّ الله لم يخترْ العبرانيّين إلى الأبد، بل اختارهم كما اختار الكنعانيّين قبلهم، عندما كانوا أحبارا يخدمون الله بوازعٍ دينيّ، ولكنّه تخلّى عنهم بسبب فساد عبادتهم وحبّهم الشهوات. لذا، فقد حذّرهم موسى ((وإن نسيت الربّ إلهك وذهبت وراء آلهة أخرى وعبدتها وسجدت لها، أشهد عليكم اليوم أنّكم تبيدون لا محالة كالشعوب الذين يبيدهم الربّ من أمامكم كذلك تبيدون، لأجل أنّكم لم تَسمعوا لقول الربّ إلهكم)) (تثنية، 8: 19 - 20).
والتيّار الثاني إنساني، يرى أنّ العودة إلى الأرض مسألة روحيّة، إلى الله وليس إلى الدولة، مؤكدا أن اليهود عندما كانوا يعيشون في ظلّ دولة مستقلّة كانوا يجدون صعوبات كبرى في حفْظ عقيدتهم نقيّة، حتّى أنّ انهيارا أخلاقيّا ودينيّا وقعَ في أثناء حُكم يشوع الذي خلفَ موسى. كما تكرَّر بعد ذلك في أثناء حُكم النبي/الملك سليمان، وفي ظلّ حكّام المَملكتَيْن الشماليّة والجنوبيّة الأقوياء الذين تميّزت أيّامهم بالسلام والرخاء الاقتصاديّ، ففي كلّ مرّة كان اليهود ينحرفون إلى عبادة آلهة الكنعانيّين الوثنيّين. وفي المقابل، بدا اليهود أكثر تديّنا وقُربا لله وهُم تحت الحُكم الأجنبيّ، فكانوا يطيعون الشريعة، ويخافون الله بصورةٍ واضحة، ومن ثمّ استخلص النبي إرميا، أحد أنبياء اليهود الكبار في القرن السادس قبل الميلاد، أنّ وجود دولة يهوديّة مستقلّة من عمل إبليس، وليس من عمل الله. هذا الفَهم الإنسانيّ هو الذي عبّر عنه النبي حزقيال في زمن النفي، عندما بشَّر اليهود بأنّ الله سيُعيدهم إليه – وليس إلى الأرض – ويجعلهم من جديد شعبا له: ((وأعطيهم قلبا واحدا، وأجعل في داخلهم روحا جديدا، وأنزع قلب الحجر من لحمهم، وأعطيهم قلب لحم لكي يسلكوا في فرائضي، ويحفظوا أحكامي، ويعملوا بها، ويكونوا لي شعبا، فأكون لهم إلهاً)) (حزقيال، 11: 19، 20)، وهو ما يتجسّد في دعوة سفْر المزامير إلى الإحسان وفعْل الخير مع الجميع: ((الربّ قريب من جميع دعاته الذين يدعونه بالحقّ)) (مز، 144: 18)، وأنّ ((الربّ صالح للجميع ومراحمه على كلّ صنائعه)) (مز، 32: 15).
هكذا تصير أرض الميعاد الحقيقيّة هي الأرض بأكملها، إذ يتحقّق فيها وعْدُ الله بأن تتبارَك بذريّةِ إبراهيم، فتتحوّل جميع قبائل الأرض وشعوبها إلى شعبٍ واحد لله يؤول تنوّع عناصره لا إلى صراعٍ واقتتال، بل إلى تناغُمٍ وتكامُل.
بمجيء المسيح نبيّا للرحمة، وليس للقتال، ورفْضه أن يكون مَلكا مقدّسا لليهود، وفتْحه باب شريعة موسى ودين الربّ للأغيار/ الأُمم، مانحا الخيريّة لجميع المؤمنين المُنتمين إلى إبراهيم بالروح لا الجسد، وبالعقيدة لا العرق، فقد انتصر للتيّار الإنسانيّ. وبرفْعه / صلْبه، لم تَعُد المسيحيّة مجرّد فرقة يهوديّة، بل تأكَّد استقلالها دينا جديدا. وكما تجري السنن التاريخيّة، خضعت العلاقة بين الديانتَيْن لنَوعٍ من الاضْطراب، آلَ معه الوجودُ اليهوديّ في أوروبا المسيحيّة تدريجيا نحو العزلة، وصولا إلى عالم ((الغيتو)) الذي تبلْور أولا في المُدن الإيطالية مطلع القرن السادس عشر، وبلغَ ذروته في بولندا نهاية القرن الثامن عشر، حيث أصبح عالَما مُغلقا بإحكام، رسَّخ الشعور لدى اليهود بالاغتراب التاريخيّ.
الصهيونيّة تجهض الهاسكالا
من قلب عتمة ((الغيتو))، وُلدت حركة تنوير يهوديّة (الهاسكالا) كتجلٍّ فرعيّ لفلسفة التنوير الأوروبي، وحاولتْ أن تُعيدَ الاعتبار إلى الفَهْمِ الإنسانيّ للكتاب المقدَّس، الذي هُمِّش طويلاً، ولم يتبلْور أبدا كتيّارٍ رئيس في الفكر اليهوديّ. كان مُفترضا، في سياق الهاسكالا، أن تحدث مصالحة بين اليهود والتاريخ على قاعدة التسوية النفسانيّة بين عقدة الاختيار الموروثة عن الفَهْم العنصريّ للكتاب المقدّس وعقدة الاضْطهاد المُنبثقة من رَحَمِ تجربة الشتات، وهو ما كان يسير إليه الحال مطلع القرن التّاسع عشر من خلال تشكيل أنموذج اليهوديّ العلمانيّ المُندرِج في تيّار الوعي الإنساني، خصوصا في الحركات اليساريّة والتقدّميّة التي رافقت وأعقبت الثورة الفرنسيّة. غير أنّ المفاجأة الصادمة هي ميلاد الحركة الصهيونيّة في ثمانينيّات القرن نفسه تأثُّرا بتصاعُد المَوجة القوميّة في أوروبا.
نَظرتِ الصهيونيّة، منذ بدايتها، إلى المتنوّرين اليهود على أنّهم سذّجٌ، واعتَبرتْ أنّ النَّزعة الكونيّة للهسكالا تنطوي على تناقُضٍ لا بدّ أن يفضي إلى هزيمةِ الذّات اليهوديّة، حيث إنّ انعتاق اليهوديّ، وما يعنيه من اعترافٍ به كفرد يتمتّع بحقوقٍ وواجباتٍ مُساوية لكلِّ فردٍ على المستوى الكونيّ، يعني في الوقت نفسه استحالةَ الانعتاق الجماعيّ، أي دون التخلّي عن المُشتركات الجماعيّة لليهود. لذا بدا الصهاينة مُعجبين بصعود القوميّات العضويّة في أوروبا، خصوصا الألمانيّة والبولونيّة والأوكرانيّة، حيث القوميّة تَصنع الدولة، وفي المقابل تجاهلوا النموذج العكسيّ الذي تجسّده فرنسا، حيث الدولة تَخلق الأمّة في سياق التطوير والتحديث والتحرُّر الفرديّ، وانتهاج قيَم المُواطَنة والعدالة والتكافؤ، وغيرها من قيَم الحداثة السياسيّة.
وفي سياق تجربةٍ نادرة على صعيد بناء الدول، قامت دولة إسرائيل ككيانٍ استيطانيٍّ عنصري، تطبيقا للعقيدة الصهيونيّة التي نهضت على أساس أنّ سوء النيّة والعداء والتربُّص صفاتٌ أزليّة أصيلة في غير اليهود تدفعهم إلى الفتك باليهودي والتنكيل به، وبالتالي يُصبح حلّ معضلة الوجود اليهوديّ مكوَّناً من شقَّيْن: أوّلهما أن يتخلّى اليهوديّ عن موقفه المُسالِم، ليتسلَّح بالعنف، ويُبادِر به كنَوعٍ من الوقاية التي تقطع الطريق على محاولة الآخرين للسبق إلى اغتياله، وثانيهما أن ينفصل اليهوديّ عن المجتمعات غير اليهوديّة، ويتجمّع مع سائر اليهود في مكانٍ خاصّ. وبحسب الوعد التوراتيّ، تصير الأرض الفلسطينيّة هي المكان الطبيعي لهذا التجمُّع، ويصير استيطانها، بكلّ شراسة مُمكنة، هو غاية اليهوديّ ومغزى وجوده.
قبل قيام الحركة الصهيونيّة، كان اليهود قد تمتّعوا بوجودٍ سلميّ شبه دائم في الحضارة العربيّة، وبإسهامٍ عادلٍ في تطوّرها. وحتّى قيام دولة إسرائيل، كان اليهود التقليديّون موجودين في فلسطين، خصوصا القدس، دونما مشكلة، بل إنّهم كانوا أكثر وعيا بخطورة الصهيونيّة، وأكثر رفضا لها من عرب فلسطين أنفسهم. غير أنهّم انشقّوا مع إعلان الدولة بين تيّارَيْن: أوّلهما الحريدي / الأرثوذكسي الذي يمثِّل استمرارا لليهوديّة التقليديّة، ولكن على نحوٍ أكثر تشدُّدا وتمسُّكا بقوانين الشريعة (الهالاخاة)، حيث يرفض الحداثة، ويتحفّظ على الصهيونيّة العلمانيّة، بل يرفض وجود الدولة الإسرائيليّة نفسها، ويعتبرها عملا ضد إرادة الله، لأنها تتعجل الخلاص البشريّ فيما يرغب الحريديّون، في انتظار الخلاص الإلهي، بعودة المسيا. أما ثانيهما فهو الصهيونيّة اليهوديّة التي تمثِّل خليطا من وعيٍ تقليدي مُشبع بأساطير عن الاختيار العرقيّ وقداسة الشعب اليهوديّ، ومن وعي قوميّ ينشد التوسُّع والاستيطان، يَسند إلى الدولة الإسرائيليّة دَورا مسيانيّا / خلاصيّاً، ويَعتبر أن قيامها خطوة تسرِّع بعودة المسيا والتدخُّل الإلهي في التاريخ، وأنّ توسّعها في الأرض الموعودة علامة على التقدّم نحو الخلاص.
هكذا نَجد أنّ الصهيونيّة سلكتْ في ضديّة الاستنارة اليهوديّة، حتّى تمكّنت من هزيمة الهسكالا؛ إذ عَمدت أوّلاً: ليس إلى تجاوُز التاريخ الانعزاليّ لليهود، ولكن إلى توظيفه لمصلحة الاستثنائيّة اليهوديّة، فبدلا من محاولة تفتيت التناقُض اليهوديّ مع الأغيار في شتّى المُجتمعات، سَعت إلى تجميعِ هذا التناقُض ومَرْكَزَتِهِ في غيتو جديد، هو الأكبر في التاريخ، يهدف إلى بناء دولة يهوديّة لا تضمّ أيّة أغيار. ثانيا: ليس إلى استيعاب درس المحرقة النازيّة لليهود بتوقّي ظلم الآخرين، بل إلى السير على طريق النازيّ في التنكيل بهم، ومن ثمّ ربمّا نَجِدُ تفسيرا للعنف الإسرائيليّ المُطلَق ضدّ الفلسطينيّين. إنه الشعور التاريخي العميق بالقهر الذي لا يجد القاتل منه فكاكا، فيستمرّ في القتل كي لا يُقتل. ومع تزايُد ضحاياه، يتزايد خوفه من الثأر والانتقام، فيُمعِن في القتل.
وهكذا في مباراةٍ عبثيّة لا تنتهي، تتبدّى إسرائيل معها كمولودٍ تاريخي لقيط، أناني وسادي، تدفعه أنانيّته إلى القمع، وتزيد ساديّته من تَوقه إلى مُشاهدة روايته التاريخيّة مُعادَة ومُصوَّرة للغير أمام عينَيْه في دراما إنسانيّة، يزيد من مأساويّتها ويُعيد إنتاجها باستمرار هاجس الأمن وعقدة الخوف الذاتيّ التي غالبا ما تُصاحِب كلَّ كائنٍ لقيط لا يجد لنفسه صكوكَ نَسَبٍ إلى الزمن، حيث تصبح القوّة مع المُبالَغة في إظهارها هي صكّ النَّسب الوحيد إلى صيرورة الزمن، الأمر الذي يُحيل هذا الكائن اللّقيط إلى مُلاكمٍ في حَلبةٍ واسعة يُلاكِم من فوقها الجميع، حتّى في أوقات الراحة الفاصلة بين الجولات، وحتّى بعد نهاية المُباراة، خوفا من الهزيمة / العدم، ولو بدا انتصاره في الجولة السابقة واضحا، لأنه لا يثق، ولا يُمكن أن يَثق، لا في خصمه ولا في الحَكَم / التاريخ، ولا حتّى في قواعد اللّعب التي تجعله محدودا بزمنٍ لا بدّ أن ينقضي، وتلك هي معضلة السلام الكبرى مع ذلك الكيان الاستيطاني القلق.
نافذة:
حتى قيام إسرائيل كان اليهود موجودين في فلسطين دونما مشكلة، بل كانوا أكثر وعيا بخطورة الصهيونيّة، وأكثر رفضا لها من عرب فلسطين أنفسهم.
*كاتب وباحث من مصر
*ينشر بالتزامن مع دورية ((أفق)) الإلكترونية

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