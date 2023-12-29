لولو للصرافة تحتفل بإنجاز مهم مع الافتتاح الكبير للفرع رقم 100 في دولة الإمارات العربية المتحدة

احتفلت شركة لولو للصرافة، الشركة الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، بفخر بنموها ونجاحها من خلال افتتاح فرع جديد هو رقم 100 في دولة الامارات وذلك في Q1 مول، الورقاء، دبي.

ويعيد هذا الإنجاز التاريخي التزام الشركة بتعزيز تجربة العملاء وتوسيع نطاق انتشارها في المنطقة. ويرفع عدد الفروع التابعة لـلولو المالية القابضة إلى 314 حول العالم.

وتم افتتاح الفرع الجديد رقم 100 من قبل سعادة. ساتيش كومار سيفان، القنصل العام للهند، بدبي، إلى جانب السيد أديب أحمد، المدير العام لشركة لولو المالية القابضة والسيد ريتشارد واسون، الرئيس التنفيذي لشركة لولو المالية القابضة بحضور موقر للإدارة العليا للشركة وكبار الشخصيات من القطاع المالي .

وفي حديثه بهذه المناسبة، أعرب سعادة ساتيش كومار سيفان، "إن النمو الملحوظ الذي حققته شركة لولو للصرافة هو شهادة على تفانيها في تقديم الخدمات المالية الأساسية. ويعد الفرع رقم 100 خطوة مهمة إلى الأمام، مما يعكس التزام الشركة تجاه المجتمع."

وقال السيد أديب أحمد: "إن التزامنا بالنهج المبني على القيمة واضح في كل جانب من جوانب عملياتنا، مما يضمن أن النزاهة ورضا العملاء هي التي توجه أعمالنا. نحن نعمل بنشاط من أجل الشمول المالي، مع إدراك أهمية الخدمات المالية التي يمكن للجميع الوصول إليها "، ويتماشى هذا الالتزام مع رؤيتنا الأوسع لإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات والبيئة مع التركيز على الاستدامة.

لقد كان الدعم المستمر من القيادة والحكومة في دولة الإمارات العربية المتحدة فعالاً في رحلة نمونا. رؤيتهم الاستراتيجية والتزامهم بالتميز وفرت أساسًا متينًا لنجاحنا. وبينما نحتفل بهذا الحدث المهم، تظل شركة لولو للصرافة ملتزمة بدعم المعايير العالية في الخدمات المالية، مع الامتنان للثقة التي وضعها الملايين فينا."

ومنذ تأسيسها في عام 2009، والتي تميزت بافتتاح أول مركز لمشاركة العملاء في أبوظبي، شهدت شركة لولو للصرافة تحولًا كبيرًا، حيث تطورت لتصبح شركة رائدة متنوعة في صناعة المدفوعات العالمية. وعلى مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، قامت الشركة بتوسيع تواجدها في جميع الإمارات السبع في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما أحدث تأثيرًا كبيرًا على المشهد المالي.

لقد أظهرت لولو للصرافة باستمرار نموًا ملحوظًا على مدار العقد الماضي، بما يتماشى مع الطلب المتزايد على خدمات التحويلات، وأثبتت نفسها كمزود خدمات مالية عالمي موثوق به. ويؤكد تقرير البنك الدولي لعام 2023 صحة هذا المسار التصاعدي، حيث يكشف عن زيادة كبيرة في التحويلات المالية العالمية إلى مبلغ مثير للإعجاب يبلغ 860 مليار دولار. وفي خضم هذا النمو، لعبت المرونة التي أبدتها أسواق العمل في الاقتصادات المتقدمة ودول مجلس التعاون الخليجي دورا حيويا في دعم المهاجرين وتسهيل تحويلات الأموال المهمة إلى بلدانهم الأصلية. وفي عام 2023، تصدرت الهند الاحصاءات في التحويلات المالية، ولعبت لولو للصرافة ، بعملياتها العالمية الواسعة، دورًا محوريًا كميسر رئيسي للمدفوعات عبر الحدود إلى الهند.

وقامت شركة لولو للصرافة بمعالجة 9.4 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مستفيدة من شبكة الدفع العالمية الخاصة بها والتي تغطي أكثر من 100 دولة. وهذا يؤكد على الدور الأساسي الذي تلعبه لولو للصرافة في المشهد المالي العالمي ويعزز تفانيها الثابت في توفير حلول دفع آمنة وشفافة عبر الحدود.

إن التركيز الاستراتيجي لـلولو للصرافة على التحول الرقمي والابتكارات القائمة على المنصات قد جعلها لاعبًا رئيسيًا في المدفوعات عبر الحدود، والصرف الأجنبي، وحلول كشوف المرتبات WPS، والأوراق النقدية بالجملة. مع قاعدة عملاء تضم ملايين الأفراد من جنسيات متنوعة كل عام، تقدم شركة لولو للصرافة باستمرار خدمات سريعة وشفافة وموثوقة.

وأصبح هذا الإنجاز ممكنًا من خلال شبكتها الواسعة من الفروع المنتشرة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وتطبيق الدفع الرقمي LuLu Money، مما يعكس التزام الشركة الثابت بالتميز في الخدمات المالية. مع استمرار لولو للصرافة في التطور والنمو، يظل إرثها من الابتكار والمبادرات التي تركز على العملاء قوة دافعة في المشهد الديناميكي للخدمات المالية العالمية.