الأونروا: الجيش الإسرائيلي أطلق النار على قافلة مساعدات

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-كشفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمالي قطاع غزة على طريق حدده الجيش.

وقال توماس وايت، مدير الوكالة في قطاع غزة، في منشور عبر حسابه على منصة x: "أطلق جنود إسرائيليون النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمال غزة على طريق حدده الجيش الإسرائيلي".

وأكد أن "قائد قافلتنا الدولية وفريقه لم يصابوا بأذى، لكن أصيبت مركبة واحدة بأضرار"، مشددا على أن "عمال الإغاثة لا ينبغي أن يكونوا هدفا أبدا".

وقبل أيام أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا حمل الرقم 2720 الذي يدعو "كافة الأطراف إلى إتاحة وتسهيل الإيصال الفوري والآمن للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومن دون عوائق" واتخاذ إجراءات "عاجلة" بهذا الصدد و"تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية".



