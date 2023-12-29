Friday, 29 December 2023 01:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأونروا: الجيش الإسرائيلي أطلق النار على قافلة مساعدات

12/29/2023 4:10:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-كشفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمالي قطاع غزة على طريق حدده الجيش.

وقال توماس وايت، مدير الوكالة في قطاع غزة، في منشور عبر حسابه على منصة x: "أطلق جنود إسرائيليون النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمال غزة على طريق حدده الجيش الإسرائيلي".

وأكد أن "قائد قافلتنا الدولية وفريقه لم يصابوا بأذى، لكن أصيبت مركبة واحدة بأضرار"، مشددا على أن "عمال الإغاثة لا ينبغي أن يكونوا هدفا أبدا".

وقبل أيام أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا حمل الرقم 2720 الذي يدعو "كافة الأطراف إلى إتاحة وتسهيل الإيصال الفوري والآمن للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومن دون عوائق" واتخاذ إجراءات "عاجلة" بهذا الصدد و"تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية".


MENAFN29122023000205011050ID1107667702

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث