الاحتلال يصيب شابا ويعتقله ويطلق قذيفة صوب منزل يحاصره في مخيم الفارعة

(MENAFN
- Palestine News Network )
طوباس/PNN-
أصيب شاب، اليوم الجمعة، بالرصاص الحي في اليد، خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم الفارعة جنوب طوباس.
وأفادت مصادر طبية، بأن الاحتلال أصاب الشاب أنس نصر سوالمة، واعتقله من مركبة الهلال الأحمر التي كانت تنقله إلى المستشفى في طوباس.
وفي السياق، قالت مصادر محلية من المخيم الفارعة، إن الاحتلال أطلق قذيفة صوب أحد المنازل بعد محاصرته.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت، اليوم الجمعة، مخيم الفارعة جنوب طوباس.
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