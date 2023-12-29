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الاحتلال يصيب شابا ويعتقله ويطلق قذيفة صوب منزل يحاصره في مخيم الفارعة

12/29/2023 4:10:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوباس/PNN-
أصيب شاب، اليوم الجمعة، بالرصاص الحي في اليد، خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأفادت مصادر طبية، بأن الاحتلال أصاب الشاب أنس نصر سوالمة، واعتقله من مركبة الهلال الأحمر التي كانت تنقله إلى المستشفى في طوباس.

وفي السياق، قالت مصادر محلية من المخيم الفارعة، إن الاحتلال أطلق قذيفة صوب أحد المنازل بعد محاصرته.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت، اليوم الجمعة، مخيم الفارعة جنوب طوباس.


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