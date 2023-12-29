وول ستريت جورنال: إسرائيل لم تحذر المدنيين من غارة استهدفت أحد قادة حماس

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا تطرقت فيه إلى غارة جوية نفذتها القوات الإسرائيلية بنهاية أكتوبر الماضي في مخيم جباليا، بهدف قتل قيادي بحماس والتي قتلت أيضا عشرات المدنيين.

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن الغارة التي استهدفت فيها قتل إبراهيم البياري، قائد كتيبة حماس في المخيم، الذي اعتقدت الاستخبارات الإسرائيلية أنه كان يدير معارك، بحسب الجيش الإسرائيلي، لم تكن من دون ثمن، مشيرة إلى أنها أسفرت عن استشهاد 126 شخصا على الأقل.

ورأت أن "قصف حي مكتظ بالناس لقتل أحد قادة حماس كان بمثابة إشارة في وقت مبكر من الحرب أن إسرائيل على استعداد لاستخدام القوة الساحقة ضد قيادة حماس حتى لو كان ذلك يعني المخاطرة بإصابة أعداد كبيرة من المدنيين".

وكشفت أنه بناء على تحقيق أجرته معتمدة لقاءات مع ناجين وكبار ضباط في الجيش الإسرائيلي، تظهر الغارة الجوية في جباليا أن المخططين العسكريين الإسرائيليين قاموا "بسلسلة من الحسابات الخاطئة بناء على معلومات غير وافية" أدت إلى دمار وخسائر في الأرواح أكبر بكثير مما توقعوا.

وأوضحت الصحيفة أن "إسرائيل قررت عدم تحذير المدنيين في المنطقة من غارة جوية وشيكة بإرسال رسائل هاتفية خوفا من منح المسلحين وقتا لإخلاء المنطقة، كما استخدم الجيش الإسرائيلي على الأقل اثنتين من أكبر القنابل في ترسانته بدلا من ذخائر أصغر حجما"، مبينة أن "قادة القوات الجوية حاولوا الحد من الأضرار الجانبية من خلال توجيه القنابل بين المباني، واستخدام صمامات لتأخير التفجير حتى تتمكن من اختراق الأسطح، لتدمير الأنفاق وإسقاط المباني القائمة فوقها".

وكانت وزارة الصحة في غزة، أعلنت يوم 31 أكتوبر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة جوية دموية استهدفت منطقة سكنية مكتظة بالمواطنين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وجرح أكثر من 400 شخص.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ريتشارد هيشت، مسؤولية الجيش الإسرائيلي عن الغارة، زاعما أنها كانت تستهدف قائدا كبيرا من حركة "حماس".



