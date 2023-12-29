Friday, 29 December 2023 01:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إنضمام لواء سابع للقتال... جيش الاحتلال يعلن توسيع نطاق عملياته في خان يونس

12/29/2023 4:10:24 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، توسيع نطاق عملياته العسكرية في خان يونس جنوب قطاع غزة، وضم لواء المظليين للقتال هناك، ما يرفع عدد الألوية المقاتلة إلى 7.

ولفت الجيش الإسرائلي في تحديثه اليومي لأخبار عملياته العسكرية في قطاع غزة، التي انطلقت في 27 أكتوبر الماضي، إلى أنه "تمكن خلال الـ 24 ساعة الماضية من القضاء على عشرات المخربين خلال اشتباكات مختلفة وبالغارات الجوية ومن خلال إطلاق نيران القناصة، والرشاشات والدبابات".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته "بدأت مساء أمس الخميس، هجوما لتدمير البنى التحتية الإرهابية في مدينة خان يونس حيث رصدت القوات مخربين وقضت عليهم باستخدام مسيرات أو بالقصف".

ولفت الجيش الإسرائيلي في بيانه إلى أن "قوات أخرى قامت بأعمال تمشيط بتوجيه استخباراتي في منزل عنصر من حماس في ضواحي جباليا، شمال قطاع غزة، حيث عثرت على شهادات اعتماد عسكرية صادرة عن حماس، ووسائل قتالية، وكراسات دراسية تتناول الجيش الإسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك، عثر المقاتلون على صور أطفال يمسكون السلاح، والقنابل اليدوية وصواريخ آر بي جي".

من جهة أخرى، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بانضمام لواء المظليين للقتال في خان يونس ما يرفع عدد الألوية المقاتلة إلى 7.


MENAFN29122023000205011050ID1107667698

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث