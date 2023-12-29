إنضمام لواء سابع للقتال... جيش الاحتلال يعلن توسيع نطاق عملياته في خان يونس

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، توسيع نطاق عملياته العسكرية في خان يونس جنوب قطاع غزة، وضم لواء المظليين للقتال هناك، ما يرفع عدد الألوية المقاتلة إلى 7.

ولفت الجيش الإسرائلي في تحديثه اليومي لأخبار عملياته العسكرية في قطاع غزة، التي انطلقت في 27 أكتوبر الماضي، إلى أنه "تمكن خلال الـ 24 ساعة الماضية من القضاء على عشرات المخربين خلال اشتباكات مختلفة وبالغارات الجوية ومن خلال إطلاق نيران القناصة، والرشاشات والدبابات".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته "بدأت مساء أمس الخميس، هجوما لتدمير البنى التحتية الإرهابية في مدينة خان يونس حيث رصدت القوات مخربين وقضت عليهم باستخدام مسيرات أو بالقصف".

ولفت الجيش الإسرائيلي في بيانه إلى أن "قوات أخرى قامت بأعمال تمشيط بتوجيه استخباراتي في منزل عنصر من حماس في ضواحي جباليا، شمال قطاع غزة، حيث عثرت على شهادات اعتماد عسكرية صادرة عن حماس، ووسائل قتالية، وكراسات دراسية تتناول الجيش الإسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك، عثر المقاتلون على صور أطفال يمسكون السلاح، والقنابل اليدوية وصواريخ آر بي جي".

من جهة أخرى، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بانضمام لواء المظليين للقتال في خان يونس ما يرفع عدد الألوية المقاتلة إلى 7.



