حملة اعتقالات واسعة بقرية دير أبو مشعل غرب رام الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفذ الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة حملة اعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي قرية دير أبو مشعل وداهمت منازل فلسطينيين، ونفذت حملة اعتقالات واسعة بالقرية بعد تفتيش منازل الفلسطينيين والعبث بمحتوياتها.
وأظهرت مقاطع مصورة تناقلها فلسطينيون عبر مواقع التواصل تجميع الجيش الإسرائيلي عددا كبيرا من المواطنين وهم معصوبو الأعين.
MENAFN29122023000208011052ID1107667553
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.