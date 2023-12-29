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حملة اعتقالات واسعة بقرية دير أبو مشعل غرب رام الله

12/29/2023 3:10:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفذ الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة حملة اعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.


واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي قرية دير أبو مشعل وداهمت منازل فلسطينيين، ونفذت حملة اعتقالات واسعة بالقرية بعد تفتيش منازل الفلسطينيين والعبث بمحتوياتها.


وأظهرت مقاطع مصورة تناقلها فلسطينيون عبر مواقع التواصل تجميع الجيش الإسرائيلي عددا كبيرا من المواطنين وهم معصوبو الأعين.


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