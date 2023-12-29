فندق فرنسي فخم يطرد طاه رئيسي بسبب «مضايقات مهينة»

أعلنت مجموعة Hyatt الفندقية، طرد طاه رئيسي في فندق فخم تابع لها في مدينة بياريتز بجنوب غرب فرنسا بعد "حادث مثير للقلق"، فيما تحدثت معلومات صحافية عن ارتكابه "مضايقات مهينة" جرى تصويرها بحق مساعد له.

وقال مكتب المدعي العام في مدينة بايون المجاورة، الذي لم يتلق أي شكاوى في الموضوع حتى الساعة، لوكالة فرانس برس إنه فتح تحقيقا أوليا في اتهامات بالاعتداء والعنف.

وبحسب صحيفة "سود ويست" Sud Ouest اليومية الإقليمية، فإن الطاهي أوريليان لارجو (31 عاماً) طُرد من عمله في الفندق في 21 ديسمبر.

وكان عُيّن هذا الشيف في عام 2020 لإدارة المطعم الفاخر في فندق "أوتيل دو باليه" Hotel du Palais ذي الخمس نجوم والذي حصل على نجمة ميشلان العام الماضي.

ونفى الطاهي رسمياً الاتهامات الموجهة ضده، مندداً في تصريحات إذاعية بما اعتبره وقائع "ملفقة بهدف التشهير". وأشار إلى أنه يحضّر دفاعه مع محاميه.

وقالت مسؤولة في مجموعة "حياة" التي تدير هذا الفندق في مدينة بياريتز الساحلية لوكالة فرانس برس إن "إدارة أوتيل دو باليه على علم بالحادث المقلق الذي وقع في مبنى الفندق".

ولفتت إلى أن "هذا الحادث لا يعكس القيم التي ندافع عنها، وأجري تحقيق واتُّخذت القرارات المناسبة"، مضيفة "سلامة وصحة ورفاهية زملائنا وعملائنا وشركائنا هي أولوياتنا المطلقة"، من دون الإدلاء بمزيد من التعليقات.