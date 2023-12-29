5 ملايين درهم غرامة من سلطة دبي المالية ضد «آر. جيه. اوبراين»

فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة مالية بقيمة 1,368,767 دولار (5,023,375 درهم) على شركة آر. جيه. اوبراين (مينا) كابيتال ليمتد (الشركة) بسبب عدد من المخالفات لتشريعات سلطة دبي للخدمات المالية، بما في ذلك عدم كفاية أنظمة وضوابط الامتثال.

وقد تم خفض قيمة الغرامة لعدة أسباب، منها من بين أمور أخرى، عرض الشركة تقديم تعهد قابل للتنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية من أجل معالجة المخالفات وموافقتها على تسوية المسألة، الأمر الذي نتج عنه خفض قيمة الغرامة من 2,793,403 دولار (10,251,789 درهم).

وتوصلت سلطة دبي للخدمات المالية الى النتائج التالية:

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عدم قيام الشركة بالتخطيط أو إجراء التحليلات الكافية لضمان تقيدها بالتزاماتها النظامية المستمرة بعد الاستحواذ على شركة وساطة إضافية.

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دراية الإدارة العليا للشركة بعدم كفاية الموارد اللازمة للامتثال، وفشلها في معالجة هذه المسألة بشكل ملائم لضمان الامتثال الكامل بالتزاماتها النظامية.

ومع ذلك، لم تجد سلطة دبي للخدمات المالية ما يثبت قيام الشركة بمخالفة القوانين والقواعد المطبقة من قبلها بشكل متعمد.

وتقر سلطة دبي للخدمات المالية أن الشركة قدمت لها تعهداً قابلاً للتنفيذ، قامت بموجبه بالموافقة على معالجة أوجه القصور في الأنظمة والضوابط وموارد الامتثال؛ وتعيين خبير امتثال خارجي لمساعدة الشركة على التقيد بالتزاماتها وللتحقق من إتمام الاجراءات الضرورية لمعالجة أوجه القصور.

وقال باتريك ميني، رئيس إدارة التنفيذ في سلطة دبي للخدمات المالية: «إن الشركات المرخصة ملزمة بالتحقق من وجود موارد كافية للامتثال وغيرها من الموارد اللازمة لتتمكن من التقيد بالتزاماتها القانونية والنظامية. إن الامتثال ليس بتكلفة عارضة ضمن عملية مزاولة العمل، بل هو عنصر حاسم يتوجب توفير الموارد الكافية له من حيث عدد العاملين والخبرة والجدارة».

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