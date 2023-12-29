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قروش أستراليا تلتهم راكب أمواج شاب

12/29/2023 2:36:56 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توفي راكب أمواج شاب يبلغ من العمر 15 عامًا في هجوم قرش مميت في المياه الواقعة قبالة ولاية جنوب أستراليا.

وهو الهجوم الثالث خلال الأشهر الأخيرة.

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