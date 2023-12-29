قروش أستراليا تلتهم راكب أمواج شاب

قروش أستراليا تلتهم راكب أمواج شاب
التاريخ
12/29/2023 2:36:56 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
توفي راكب أمواج شاب يبلغ من العمر 15 عامًا في هجوم قرش مميت في المياه الواقعة قبالة ولاية جنوب أستراليا.
وهو الهجوم الثالث خلال الأشهر الأخيرة.
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