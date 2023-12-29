«تاكسي دبي» تتيح ميزة الدفع اللاحق لخدمات النقل لأول مرة في الإمارات

وقّعت شركة تاكسي دبي، اتفاقية شراكة استراتيجية طويلة الأجل مع شركة "تابي"، لتقديم حلول دفع مرنة لخدمات النقل التي تقدمها شركة تاكسي دبي.

وتأتي الاتفاقية، التي تعد الأولى من نوعها في مجال تقديم ميزة الدفع اللاحق لخدمات النقل على مستوى الإمارات، في إطار حرص تاكسي دبي على تعزيز سعادة ورفاهية المتعاملين عبر توفير أفضل الخدمات وتجارب نقل متميزة تجمع بين الكفاءة والراحة والابتكار، حيث تتضمن ميزة الدفع اللاحق لرسوم خدمات الليموزين لعدة ساعات وخدمات الأيدي الأمينة.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر شركة تاكسي دبي، من قبل السيد منصور رحمه الفلاسي الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي، والسيد حسام عرب، الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك لشركة "تابي" بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وتتيح الاتفاقية للمتعاملين إمكانية الاستفادة من النموذج الناجح لميزة الدفع اللاحق التي يقدمها تطبيق "تابي" والتي تجمع بين سلاسة عمليات الدفع والراحة والملائمة ضمن منظومة شاملة ومتعددة القنوات، من خلال تقديم أرصدة ائتمان بدون فوائد على برامج التقسيط قصيرة الأجل، بما يتيح للمتعاملين الاستفادة من كافة خدمات تاكسي دبي مع إمكانية إدارة نفقاتهم بشكل أفضل.

حلول مبتكرة

وأكد منصور رحمه الفلاسي حرص تاكسي دبي على توفير أحدث التقنيات وابتكار الحلول التي تعزز من مستويات خدمات وتجارب النقل التي تقدمها بهدف تحقيق أعلى مستويات الرفاهية والسعادة للمتعاملين وإثراء تجربة تنقلهم في إمارة دبي بما يساهم في تعزيز التوجه نحو جعل دبي واحدة من أسعد مدن العالم، مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار جهود "تاكسي دبي" لتوفير خدمات نقل وفق أعلى المعايير العالمية بصورة مبتكرة ومتميزة لإسعاد المتعاملين حيث تعتبر أول شركة من نوعها على مستوى الإمارات توفر ميزة الدفع اللاحق لخدمات النقل.

وأشار الفلاسي إلى أهمية التعاون مع شركة "تابي" الأمر الذي يتيح لتاكسي دبي إمكانية تقديم حلول دفع مرنة وسلسة وآمنة للمتعاملين المستفيدين من خدمات النقل وبما يتلاءم مع احتياجاتهم وميزانياتهم، حيث يجسد هذا التعاون، وسيلة مبتكرة من شأنها أن تؤدي إلى إحداث تغيير إيجابي فيما يتعلق بطريقة وأسلوب الدفع الذي يعتمده المتعاملين مع خدمات النقل، ولا سيما فيما يتعلق بخدمات الحجز لمركبات الليموزين.

قدرات الدفع المرنة

من جانبه قال حسام عرب، "يسعدنا الدخول في شراكة مع "تاكسي دبي" التي تتميز بكونها شركة رائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة بإمارة دبي، وأكبر مشغل لمركبات الأجرة على مستوى إمارة دبي، بما يتيح لنا توفير قدرات الدفع المرنة لشريحة واسعة من المتعاملين من خلال الخدمات الذكية المتاحة عبر تطبيق "تابي"، بما يمكن المتعاملين من تحقيق أقصى استفادة من أموالهم وتحقيق أهدافهم المالية خلال استخدامهم لخدمات النقل التي توفرها "تاكسي دبي".

وتُقدم شركة تاكسي دبي مجموعة واسعة من حلول التنقل عبر أربعة محاور رئيسية للأعمال، تشمل خدمات مركبات الأجرة، وخدمات مركبات الليموزين لفئة كبار الشخصيات مع سائقين ذوي خبرة لتوفير تجربة فاخرة، بالإضافة إلى خدمات الحافلات، وخدمات توصيل الميل الأخير عبر دراجات التوصيل.

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