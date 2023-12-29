الحرب على غزة في يومها الــ84.. أكثر من 21 ألف شهيد... والاحتلال يواصل قصفه الجوي والمدفعي

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ84، وشمل قصف قوات الاحتلال الجوي والمدفعي مناطق في شمال ووسط وجنوب القطاع، مما أسفر عن سقوط عشرات والجرحى في مخيمي المغازي والنصيرات.
واستشهد وأصيب، صباح اليوم الجمعة، عشرات المواطنين، جراء تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي، لعدة مناطق وسط وجنوب قطاع غزة.
وقالت مصادر طبية إن 20 مواطنا استشهدوا جراء قصف طائرات الاحتلال ومدفعيته عدة منازل في مخيم النصيرات وسط القطاع.
وأضافت المصادر ذاتها، أن هناك عشرات المفقودين ما زالوا تحت انقاض المنازل التي استهدفتها قوات الاحتلال.
واستهدفت طائرات الاحتلال ومدفعيته وزوارقه الحربية، عددا من منازل المواطنين فوق رؤوس ساكنيها ومساجد، وسط وجنوب قطاع غزة.
وارتفع عدد شهداء عائلة العموري في منطقة الفخاري شرق خان يونس، التي تعرضت لقصف طائرات الاحتلال إلى 11 شهيدا، وعشرات الإصابات.
وتواصل طائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته قصف مناطق واسعة من محافظة خان يونس، وتحديدا المنطقة الشرقة منها.
وفي مدينة رفح جنوبا، استشهد وأصيب عشرات المواطنين إثر قصف الاحتلال منزل عائلة دياب في مخيم الشابورة، بعد أن استشهد ما لا يقل عن 20 مواطنا، إثر قصف إسرائيلي آخر استهدف أحد منازل المواطنين في رفح.
ووسط القطاع، شنت طائرات الاحتلال الحربية سلسة غارات على مخيم المغازي، واستشهد 14 مواطنا في قصف منزلين على الأقل، إضافة إلى قصف مسجد الزعفران بالمخيم.
وأطلقت مروحيات الاحتلال نيرانها أسلحتها الرشاشة اتجاه منازل المواطنين في المنطقة الوسطى.
وأفادت مصادر طبية، بوصول شهيد وعدد من الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر استهداف الاحتلال مخيم البريج وسط القطاع.
وقصفت طائرة مسيرة منزلا بصاروخ في محيط مسجد الشهداء بمخيم النصيرات، تزامنا مع إطلاق زوراق الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة على ساحل المخيم وسط قطاع غزة.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، ونحو 55 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
يتبع...
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