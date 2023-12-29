الحرب على غزة في يومها الــ84.. أكثر من 21 ألف شهيد... والاحتلال يواصل قصفه الجوي والمدفعي

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ84، وشمل قصف قوات الاحتلال الجوي والمدفعي مناطق في شمال ووسط وجنوب القطاع، مما أسفر عن سقوط عشرات والجرحى في مخيمي المغازي والنصيرات.

واستشهد وأصيب، صباح اليوم الجمعة، عشرات المواطنين، جراء تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي، لعدة مناطق وسط وجنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية إن 20 مواطنا استشهدوا جراء قصف طائرات الاحتلال ومدفعيته عدة منازل في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأضافت المصادر ذاتها، أن هناك عشرات المفقودين ما زالوا تحت انقاض المنازل التي استهدفتها قوات الاحتلال.

واستهدفت طائرات الاحتلال ومدفعيته وزوارقه الحربية، عددا من منازل المواطنين فوق رؤوس ساكنيها ومساجد، وسط وجنوب قطاع غزة.

وارتفع عدد شهداء عائلة العموري في منطقة الفخاري شرق خان يونس، التي تعرضت لقصف طائرات الاحتلال إلى 11 شهيدا، وعشرات الإصابات.

وتواصل طائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته قصف مناطق واسعة من محافظة خان يونس، وتحديدا المنطقة الشرقة منها.

وفي مدينة رفح جنوبا، استشهد وأصيب عشرات المواطنين إثر قصف الاحتلال منزل عائلة دياب في مخيم الشابورة، بعد أن استشهد ما لا يقل عن 20 مواطنا، إثر قصف إسرائيلي آخر استهدف أحد منازل المواطنين في رفح.

ووسط القطاع، شنت طائرات الاحتلال الحربية سلسة غارات على مخيم المغازي، واستشهد 14 مواطنا في قصف منزلين على الأقل، إضافة إلى قصف مسجد الزعفران بالمخيم.

وأطلقت مروحيات الاحتلال نيرانها أسلحتها الرشاشة اتجاه منازل المواطنين في المنطقة الوسطى.

وأفادت مصادر طبية، بوصول شهيد وعدد من الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر استهداف الاحتلال مخيم البريج وسط القطاع.

وقصفت طائرة مسيرة منزلا بصاروخ في محيط مسجد الشهداء بمخيم النصيرات، تزامنا مع إطلاق زوراق الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة على ساحل المخيم وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، ونحو 55 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

يتبع...