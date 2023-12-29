الطقس: أجواء غائمة وباردة نسبيا

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائما جزئيا الى صاف، ويبقى الجو بارداً نسبيا في المناطق الجبلية ويميل الى الدفء في بقية المناطق، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وباردا في معظم المناطق باردا نسبيا في اريحا والأغوار، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
السبت، يكون الجو صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويبقى الجو بارداً نسبيا في المناطق الجبلية ويميل الى الدفء في بقية المناطق، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاحد: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويبقى الجو بارداً نسبيا في المناطق الجبلية ويميل الى الدفء في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة
والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاثنين: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة، ويبقى الجو بارداً نسبيا في المناطق الجبلية ويميل الى الدفء في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة
والبحر خفيف
ارتفاع الموج.
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