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الطقس: أجواء غائمة وباردة نسبيا

12/29/2023 2:22:07 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائما جزئيا الى صاف، ويبقى الجو بارداً نسبيا في المناطق الجبلية ويميل الى الدفء في بقية المناطق، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وباردا في معظم المناطق باردا نسبيا في اريحا والأغوار، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت، يكون الجو صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويبقى الجو بارداً نسبيا في المناطق الجبلية ويميل الى الدفء في بقية المناطق، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويبقى الجو بارداً نسبيا في المناطق الجبلية ويميل الى الدفء في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة
والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة، ويبقى الجو بارداً نسبيا في المناطق الجبلية ويميل الى الدفء في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة
والبحر خفيف
ارتفاع الموج.

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