إيران تعلن إعدام 4 أشخاص على صلة بالموساد

إيران تعلن إعدام 4 أشخاص على صلة بالموساد
التاريخ
12/29/2023 2:22:06 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
طهران/PNN- ذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أن السلطات أعدمت اليوم الجمعة أربعة "مخربين" على صلة بجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد.
وقالت الوكالة إنه جرى صباح اليوم "إعدام أربعة عناصر من مجموعة تخريبية مرتبطة بالكيان الصهيوني، ارتكبوا أعمالا واسعة النطاق ضد أمن البلاد بتوجيه من مسؤولي الموساد".
MENAFN29122023000205011050ID1107667482
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.