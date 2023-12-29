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إيران تعلن إعدام 4 أشخاص على صلة بالموساد

12/29/2023 2:22:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طهران/PNN- ذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أن السلطات أعدمت اليوم الجمعة أربعة "مخربين" على صلة بجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد.

وقالت الوكالة إنه جرى صباح اليوم "إعدام أربعة عناصر من مجموعة تخريبية مرتبطة بالكيان الصهيوني، ارتكبوا أعمالا واسعة النطاق ضد أمن البلاد بتوجيه من مسؤولي الموساد".

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