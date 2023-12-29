نتنياهو: إسرائيل تجري محادثات بشأن إطلاق سراح الرهائن في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس، أن إسرائيل تعمل على إعادة جميع الرهائن، مضيفا أن قطر ومصر طرحتا مقترحين منفصلين للمضي قدما في هذه المسألة.

وقال نتنياهو لأقارب الرهائن خلال لقاء معهم في تل أبيب: "نحن نجري اتصالات في هذه اللحظة بالذات.. لا أستطيع كشف تفاصيل الوضع. ونحن نعمل على إعادة الرهائن جميعا. هذا هو هدفنا".

جاء هذا اللقاء الذي حضره منسق شؤون الرهائن والمفقودين العميد (احتياط) غال هيرش ومدير مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، قبل اجتماع لمجلس وزراء الحرب الإسرائيلي مخصص لبحث مقترح قطري جديد يركز على صفقة جزئية تتضمن الإفراج عن 40 من الرهائن مقابل "إفراج سخي" من جانب إسرائيل عن أسرى فلسطينيين وهدنة لمدة أسبوعين، حسب القناة 12 الإسرائيلية.

وقالت مصر الخميس إنها قدمت مقترحا إطاريا لإنهاء الحرب يتضمن ثلاث مراحل تنتهي بوقف إطلاق النار، مضيفة أنها تنتظر ردود الأطراف المعنية.

وأوضح ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، في تصريحات صحفية مساء الخميس، أنه عندما تستلم مصر الردود الرسمية، سيتم العمل على إطار المقترح لتحويله إلى رؤية شاملة تفضي إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وذكر مسؤول في "حماس" أن وفدا من الحركة يتوجه إلى القاهرة اليوم الجمعة لتقديم ملاحظات بشأن المبادرة المصرية.