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غريفيث: إيصال المساعدات لسكان غزة أصبح مستحيلا

12/29/2023 2:22:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- أعرب منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفيث، عن إحباطه إزاء كيفية إعاقة وصول المساعدات المنقذة للحياة من دخول غزة، مشيرا إلى أن إيصال المساعدات أصبح مستحيلا.

وتساءل غريفيث في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي: "هل تعتقدون أن إدخال المساعدات إلى غزة أمر سهل؟ فكر مرة أخرى".

ثم سرد غريفيث العوائق أمام إيصال المساعدات إلى غزة، ومنها: قصف متواصل واستهداف قوافل المساعدات بالنيران. ثلاث مراحل التفتيش قبل أن تتمكن شاحنة المساعدات من دخول الأراضي الفلسطينية. لائحة طويلة من المساعدات الممنوع إدخالها. مقتل عمال الإغاثة وتهجير آخرين من منازلهم بسبب الحرب..".

وأكد أن "هذا وضع مستحيل بالنسبة لسكان غزة، ولأولئك الذين يحاولون مساعدتهم"، مشددا على أن "القتال يجب أن يتوقف".

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