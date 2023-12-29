غريفيث: إيصال المساعدات لسكان غزة أصبح مستحيلا

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أعرب منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفيث، عن إحباطه إزاء كيفية إعاقة وصول المساعدات المنقذة للحياة من دخول غزة، مشيرا إلى أن إيصال المساعدات أصبح مستحيلا.
وتساءل غريفيث في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي: "هل تعتقدون أن إدخال المساعدات إلى غزة أمر سهل؟ فكر مرة أخرى".
ثم سرد غريفيث العوائق أمام إيصال المساعدات إلى غزة، ومنها: قصف متواصل واستهداف قوافل المساعدات بالنيران. ثلاث مراحل التفتيش قبل أن تتمكن شاحنة المساعدات من دخول الأراضي الفلسطينية. لائحة طويلة من المساعدات الممنوع إدخالها. مقتل عمال الإغاثة وتهجير آخرين من منازلهم بسبب الحرب..".
وأكد أن "هذا وضع مستحيل بالنسبة لسكان غزة، ولأولئك الذين يحاولون مساعدتهم"، مشددا على أن "القتال يجب أن يتوقف".
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