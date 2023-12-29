النائب الأمريكي خواكين كاسترو يعلن معارضته إرسال أي مساعدات أمريكية عسكرية إلى إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- قال النائب الأمريكي خواكين كاسترو (ديمقراطي من تكساس)إنه يعارض إرسال أي أسلحة أمريكية إضافية إلى إسرائيل ودعا إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة مع تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع كل ساعة، حيث يتعرض 40٪ من السكان لخطر المجاعة في حين يكافح أكثر من مليوني نازحمن أجل البقاء على قيد الحياة بسبب الغارات الجوية المتواصلة.

وكتب كاسترو في سلسلة من المنشورات على وسائل الاتصال الاجتماعي

“لا أستطيع أن أؤيد إرسال المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل طالما بقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في السلطة، وأحث إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية وحماس والدول الأخرى على التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار”.

وأضاف:“باعتباري عضوًا في الكونغرس الأمريكي، لا أستطيع أن أؤيد هذه المذبحة”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 10.000 طن من الأسلحة إلى إسرائيل، ومن المحتمل، ايضاً،

وجود أسلحة يتم استخدامها من مخزون أمريكي سري داخل إسرائيل . وقد استخدم الجيش الإسرائيلي الذخائر الأمريكية لارتكاب فظائع في أنحاء قطاع غزة المكتظ بالسكان.

وكتب كاسترو يوم الأربعاء أنه قبل الهجوم الأخير على غزة، كان“يدعم دائما المساعدة لإسرائيل”، على الرغم من أن القوات الإسرائيلية استخدمت الأسلحة الأمريكية في المناطق المدنية خلال عمليات القصف السابقة للقطاع الفلسطيني، وفقاً لمنصة“كومن دريم”.

وكتب كاسترو، أيضاً،

أنّ“تصرفات الجيش الإسرائيلي تحت قيادة بنيامين نتنياهو لم تترك لي أي خيار سوى معارضة توفير هذه الأسلحة التي تستخدم لقتل هذا العدد الكبير من المدنيين الأبرياء في غزة”.

وأضاف“لقد دعوت لأول مرة إلى وقف إطلاق النار في 17 أكتوبر. والحاجة إلى وقف إطلاق النار أصبحت أكثر إلحاحا اليوم”. وأضاف“أنا أكثر اقتناعا اليوم بأن إسرائيل لا تلتزم بالقانون الإنساني الدولي”.

وقال مسؤولو إدارة بايدن مراراً إنهم لا يجرون تقييمات في الوقت الفعلي حول ما إذا كان الجيش الإسرائيلي يلتزم بالقانون الدولي خلال هجومه الجوي والبري على قطاع غزة، والذي أدى إلى نزوح أكثر من 90٪ من سكان القطاع وتدمير البنية التحتية المدنية ، بما في ذلك المنازل والمرافق الطبية.

وتنص مذكرة سياسة البيت الأبيض الصادرة في فبراير/شباط على أنه“لن يتم السماح بأي نقل للأسلحة عندما تقدر الولايات المتحدة أنه من المرجح أن يستخدم المتلقي الأسلحة التي سيتم نقلها لارتكاب وتسهيل ارتكاب المتلقين لارتكاب جرائم”. أو تفاقم المخاطر التي قد يرتكبها المتلقي: الإبادة الجماعية، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك الهجمات الموجهة عمدًا ضد الأهداف المدنية أو المدنيين المحميين بهذه الصفة، أو الانتهاكات الجسيمة الأخرى للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان.“.

وحذرت الجماعات الإنسانية والمجموعات القانونية من أن إدارة بايدن تخاطر بالتواطؤ في الإبادة الجماعية إذا واصلت دعمها الدبلوماسي والعسكري غير المشروط للقوات الإسرائيلية، التي تورطت، أيضاً،

بتعذيب وإعدام المدنيين في غزة.